Cận cảnh SUV Audi Q8 hơn 4 tỷ tại Việt Nam

Mẫu xe SUV Audi Q8 chính là mẫu xe mới nhất của Audi thuộc thế hệ Q-Series và sử dụng chung hệ thống khung gầm với chiếc Q7 cũng như siêu SUV Lamborghini Urus, sở hữu thiết kế cơ bắp và to lớn, Audi Q8 trông không khác gì một chiếc Coupe hiệu năng cao, tách biệt khỏi thiết kế có phần truyền thống của một chiếc SUV như trên “đàn anh” Q7. Chiếc SUV hạng sang Audi Q8 trong bài viết thường xuất hiện tại các buổi offline của các thành viên CarPassion cũng như từng tham dự nhiều hành trình như chuyến đi Đà Lạt-Nha Trang cách đây không lâu. Về tổng thể, xe sở hữu lớp sơn cam Dragon Orange nổi bật giống với chiếc Q8 được Audi Việt Nam giới thiệu đến công chúng tại triển lãm VMS 2018, điểm khác biệt chính là gói trang bị “Year One Package”. Gói nâng cấp này sẽ khiến ngoại hình của Audi Q8 2019 mới trông thể thao hơn với bộ mâm đa chấu diamond-cut có kích thước lên đến 22 inch, phần cản trước bao gồm lưới tản nhiệt và phần viền hốc gió được sơn đen bóng, thanh kim loại cũng như cản va sau của xe cũng được đen bóng tạo điểm nhấn. Về kích thước, Audi Q8 sở hữu số đo “ba vòng’ chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.990 x 2.000 x 1.710 mm với chiều dài của trục cơ sở lên đến gần 3.000 mm, nhờ đó mà không gian bên trong xe sẽ rộng rãi hơn so với các đối thủ. Audi Q8 được trang bị hệ thống chiếu sáng mang công nghệ LED Matrix lừng danh của Audi, đuôi xe được bổ sung với dải đèn hậu dạng LED với thiết kế kéo dài từ trái qua phải tương tự như Audi A8 hoặc A7 thế hệ mới. Ống xả chính được đặt ẩn trong khi hai ống xả dạng hình oval được đặt hai bên đuôi xe có vai trò làm tăng tính thẩm mỹ cho xe. Tựa lưng ghế trên Audi Q8 có thể gập xuống giúp tăng sức chứa của khoang hành lý phía sau lên đến 1.755 lít. Logo Q8 và Quattro được đặt hai bên hông xe. Một cánh gió nhỏ được gắn cố định vào nắp cốp nhằm tăng tính ổn định cho thân xe khi vận hành với tốc độ cao. Bên cạnh đó, Audi cũng trang bị cho Q8 một số công nghệ an toàn đáng chú ý như hệ thống treo tích hợp kiểm soát giảm xóc được trang bị tiêu chuẩn và hệ thống hiển thị trên kính lái (Head-up Display). Ngoài ra, Audi có thêm tùy chọn hệ thống treo khí thích ứng kiểm soát độ nhún cho thiết lập chế độ lái Sport hoặc Comfort. Hệ thống này sẽ điều chỉnh độ cao gầm xe tối đa lên tới 90mm, tùy thuộc vào trạng thái hoạt động và lựa chọn của người lái. Bệ bước chân xuất hiện logo S-line đẹp mắt cũng như bên dưới cánh cửa có sự xuất hiện của logo bốn vòng tròn phát sáng ấn tượng, khoang cabin được ốp gỗ cao cấp và ngập tràn với các công nghệ hiện đại như hệ thống màn hình cảm ứng MMI (10.1 inch phía trên và 8.6 inch phía dưới), cùng màn hình thực thế ảo 12.3 inch, hiển thị thông tin trên kính lái, tuỳ chọn tông màu, hệ thống âm thanh tiên tiến Bang & Olufsen với chất lượng âm thanh 3D, tuỳ chọn ghế ngồi massage, điều hoà 4 vùng. Cụm đồng hồ trung tâm dạng full LCD hiện đại, hàng ghế sau của Audi Q8 rất rộng rãi và thoải mái, được tích hợp điều hòa độc lập, sưởi ghế và được điều khiển thông qua một màn hình cảm ứng nhỏ ở phía sau bệ tì tay của hàng ghế trước. Bên dưới đó là hai cổng USB có chức năng để sạc điện thoại khi cần thiết. Audi Q8 được trang bị động cơ V6 có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất cực đại 340 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 500 Nm, kết hợp cùng hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro và hộp số 8 cấp Tiptronic tiên tiến. Hiện nay giá xe Audi Q8 tại Việt Nam chưa công bố giá bán chính hãng, trong khi một chiếc Audi Q8 được các đại lí tư nhân chào bán với mức giá từ 4,7-5 tỉ đồng tùy theo trang bị của xe. Video: Cận cảnh Audi Q8 tại Việt Nam.

