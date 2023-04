Cận cảnh Skoda Kodiaq tại Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh Mazda CX-8

Theo thông tin do Skoda công bố cách đây không lâu, hãng sẽ chính thức ra mắt xe tại thị trường Việt Nam trong tháng 4/2023. Có vẻ như mẫu xe đầu tiên mà Skoda sẽ giới thiệu tại Việt Nam chính là Kodiaq. Mới đây, một chiếc Skoda Kodiaq 2023 mới đã bất ngờ bị bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội. Khi xuất hiện tại đây, mẫu xe SUV Skoda Kodiaq 2023 mới được dán kín logo trước/sau nhưng không khó để nhận ra danh tính của mẫu SUV này. Không chỉ riêng Kodiaq mà hãng Skoda dự kiến còn ra mắt 3 mẫu xe nữa ở Việt Nam trong năm nay, đó là Karoq, Superb và Octavia. Loạt xe Skoda nhập khẩu sẽ được bán ở Việt Nam dưới dạng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Theo một số thông tin trước đó, nhà phân phối các mẫu xe này ở Việt Nam là TC Motor. Như thông tin đã đưa, mẫu xe SUV Skoda Kodiaq sẽ được định vị trong phân khúc crossover hạng trung, tương tự Hyundai SantaFe, Kia Sorento và Mazda CX-8 đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB của tập đoàn mẹ Volkswagen, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.697 mm, chiều rộng 1.882 mm, chiều cao 1.676 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. Như vậy, Skoda Kodiaq có chiều dài cơ sở lớn hơn Hyundai Santa Fe (2.765 mm) nhưng ngắn hơn Kia Sorento (2.815 mm). Tương tự các mẫu xe khác của thương hiệu Skoda, Kodiaq được thiết kế theo phong cách khá cơ bắp và nam tính. Xe sở hữu những nét thiết kế đặc trưng như lưới tản nhiệt hình lục giác với các nan nằm dọc sơn màu đen bóng, bao quanh bằng viền mạ crôm. Ngoài ra, mẫu crossover hạng D này còn được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe với đèn pha LED tiêu chuẩn, hốc gió trung tâm trải dài trên cản trước, các loại vành với đường kính từ 17 - 20 inch, đèn hậu LED gọn gàng và baga nóc màu bạc. Bên trong Skoda Kodiaq là nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ với ghế bọc da ở bản cao cấp. Các trang bị đáng chú ý của mẫu xe này ở thị trường nước ngoài gồm có vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 9,2 inch, trợ lý ảo Laura, cập nhật bản đồ/phần mềm qua WiFi, cổng USB Type C, phanh tay điện tử, kết nối Android Auto/Apple CarPlay và khóa/mở cửa từ xa. Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq sẽ dùng động cơ xăng TSI 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hiện giá bán của Skoda Kodiaq tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Trong năm 2022, Kodiaq là mẫu xe bán chạy thứ 3 trên toàn cầu của thương hiệu Skoda với doanh số cộng dồn 94.500 chiếc, giảm 4,2% so với năm 2021. 2 mẫu xe bán chạy hơn Skoda Kodiaq là Octavia (141.100 xe) và Kamiq (96.300 xe). Video: Chi tiết mẫu xe SUV Skoda Kodiaq 2023 thế hệ mới.

