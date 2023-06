Cận cảnh Rolls-Royce Phantom VIII Series II hơn 80 tỷ tại Hà Nội

Một doanh nhân tại Hà Nội mới đây đã trở thành người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom VIII Series II siêu sang. Chiếc sedan cỡ lớn mang thương hiệu Anh quốc sở hữu ngoại thất màu đen bóng, giống nhiều chiếc Phantom đời trước đang lăn bánh tại thị trường Việt Nam. Hiện chưa rõ danh tính vị đại gia Hà Nội này nhưng một số nguồn tin cho biết ngoài chiếc Rolls-Royce Phantom VIII Series II 2023 mới mua, ông còn sở hữu nhiều chiếc xe sang khác với giá trị hàng chục tỷ đồng. Theo tìm hiểu, chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ mới được nhập khẩu về nước thông qua một đơn vị tư nhân. Giá bán của mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII Series II này tại châu Âu rơi vào khoảng 460.000 USD (tương đương 10,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, để chiếc xe siêu sang này có thể lăn bánh tại Việt Nam, mức giá xe Rolls-Royce Phantom VIII Series II mà vị đại gia Hà Nội cần chi ra là không dưới 80 tỷ đồng, do phải chịu nhiều mức thuế phí khác... Ra mắt vào hồi tháng 5 năm ngoái, Rolls-Royce Phantom VIII Series II được nâng cấp nhẹ về ngoại thất so với Series I. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là bộ lưới tản nhiệt đặc trưng của Phantom giờ đây có khả năng phát sáng tương tự như dòng Ghost. Tiếp đến là cụm đèn pha trang trí bằng dải sao lấp lánh được chế tác laser tinh xảo, tạo nên sự liên kết trực quan với trần sao Starlight Headliner phía trong khoang nội thất chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII Series II thế hệ mới. Tổng thể các đường nét của Phantom Series II không có sự thay đổi khi mẫu xe này vẫn có phần đầu tính từ trục trước ngắn và phần đuôi dài đặc trưng của Rolls-Royce, trục cơ sở dài và trụ C rộng mang lại thêm không gian thoải mái cho các hành khách. Về công nghệ, Rolls-Royce Phantom VIII Series II được trang bị tính năng kết nối Rolls-Royce Connect, cho phép truyền dữ liệu từ địa điểm của điện thoại di động của chủ xe đến hệ thống định vị của xe thông qua ứng dụng Whispers, đồng thời cập nhập tình trạng và vị trí xe. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ V12 6.75L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 900 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, chiếc Phantom VIII Series II có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 5,4 giây và tốc độ tối đa ở mức 250 km/h. Hiện tại, Rolls-Royce Phantom VIII thế hệ mới đã có khoảng trên 10 chiếc tại Việt Nam, trong đó chỉ có một số chiếc mang biển trắng như chiếc của đại gia Bình Thuận với giá sau thuế trên 60 tỷ đồng. Riêng bản nâng cấp Series II mới xuất hiện chiếc đầu tiên thuộc sở hữu của đại gia Hà Nội. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Phantom Series II thế hệ mới.

