Cận cảnh Rolls-Royce Ghost EWB 2021 hơn 40 tỷ đầu tiên tại Hà Nội

Mặc dù đã có đơn vị phân phối chính hãng tại Việt Nam thế nhưng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 thế hệ mới đầu tiên về Việt Nam lại bởi một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội. Xe thuộc phiên bản EWB trục cơ sở dài, ngoại thất sơn 2 màu, cấu hình 4 chỗ ngồi. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 sở hữu diện mạo hiện đại và sắc sảo hơn. Ghost mới tuân theo triết lý “Post Opulence” của thương hiệu, vừa tối giản mà vẫn mang nét đặc trưng của Rolls-Royce. Xe được trang bị cụm lưới tản nhiệt Phanteon phát sáng hiện đại cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy quen thuộc. Ở hai bên hông chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một đường gân dập nổi thấp bên dưới khiến tổng thể chiếc xe trông mềm mại hơn. Về kích thước cụ thể, phiên bản trục cơ sở kéo dài có chiều dài cơ sở lớn hơn 170 mm bản tiêu chuẩn, đạt 5.715 mm. Cụm đèn pha hình tứ giác và đèn hậu đa giác được tái thiết kế cho Rolls-Royce Ghost 2021 làm nổi bật chiều rộng của xe vốn đã được gia tăng thêm 30 mm so với phiên bản tiền nhiệm. Đèn pha sử dụng công nghệ laser và đèn LED chạy ban ngày tạo điểm nhấn cho đầu xe khi di chuyển. Nền tảng khung gầm cho Ghost thế hệ mới là Architecture of Luxury của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc cũng được sử dụng cho mẫu SUV Cullinan và mẫu Phantom lớn hơn. Khung xe mang lại “chuyến đi trên thảm ma thuật” nổi tiếng của Rolls-Royce nhờ hệ thống treo khí nén tự cân bằng, được tăng cường thêm bởi hệ thống treo mới Planar Suspension System, với các xương đòn (upper wishbones) phía trước có bộ giảm chấn riêng để lái xe ổn định hơn. Ngoài ra, hệ thống treo mới còn có hỗ trợ của camera Flagbearer phía trước để quét và phân tích mặt đường, từ đó đưa ra các giải pháp nhanh nhất giúp xe vượt qua trong sự êm ái tuyệt đối. Vỏ thân xe bằng nhôm được hàn thủ công vào khung xe ở bốn góc, không chỉ loại bỏ các đường nối không đẹp mắt mà còn giảm trọng lượng, giảm tiếng ồn xâm nhập vào khoang cabin và cung cấp độ cứng vững hơn so với việc sử dụng thép. Những trang bị tiện nghi được Rolls-Royce cung cấp cho Ghost mới bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp 18 loa, công suất 1.300 watt và trần xe bầu trời sao Starlight Headliner mới. Xe còn có một tủ lạnh chứa rượu sâm panh được đặt giữa hàng ghế sau, với hai chế độ cài đặt - 6 độ C cho rượu sâm banh thông thường và 11 độ cho những loại rượu cổ điển. Ghost 2021 tiếp tục được trang bị hệ thống iDrive của BMW với màn hình thông tin giải trí và bảng đồng hồ đo kỹ thuật số. Xe cũng có tất cả các công nghệ mới nhất, bao gồm điểm phát sóng WiFi, hệ thống camera 360 độ, màn hình HUD và hỗ trợ đỗ xe, hệ thống 4 camera với tầm nhìn toàn cảnh, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn và chuyển làn… Rolls-Royce Ghost thế hệ hoàn toàn mới được trang bị khối động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực tại vòng tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút như trước. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, cho phép chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 mới về nước có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h.Giá xe Rolls-Royce Ghost 2021 tại một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan tương đương 27,5 tỷ đồng, còn giới đại gia Singapore phải chi ra số tiền từ 21,2 tỷ đồng để sở hữu. Tại Việt Nam, mức giá Ghost 2021 chính hãng chưa công bố, tuy nhiên chiếc xe Ghost phiên bản EWB 2021 trong bài viết này đang được chào bán hơn 40 tỷ đồng. Video: Siêu sang Rolls-Royce Ghost EWB 2021 đầu tiên tại Việt Nam.

