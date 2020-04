Cận cảnh Range Rover Autobiography LWB hơn 13 tỷ ở Hà Nội

Mẫu xe SUV Range Rover Autobiography 5.0 LWB 2019 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng Range Rover "thùng to" và đây cũng là bản cao cấp thứ hai của dòng xe này chỉ sau phiên bản SVAutobiography. Xe được một showroom tư nhân ở Hà Nội nhập về Việt Nam dành cho những đại gia yêu thích dòng SUV hạng sang cỡ lỡn Anh quốc. Ở phiên bản nâng cấp lần này, mẫu xe SUV hạng sang Range Rover nói chung và phiên bản Autobiography LWB nói riêng vẫn giữ đúng DNA thiết kế vốn có của thế hệ trước. Hãng xe Anh Quốc chỉ thêm vào một vài tinh chỉnh nhỏ nhưng lại đáng giá vô cùng khiến phần ngoại - nội thất của chiếc xe trở nên mượt mà và hiện đại hơn bội phần. Range Rover Autobiography 5.0 LWB 2019 trong bài viết đã được trang bị các option "đến tận chân răng". Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mới gọn gàng và mềm mại hơn. "Cặp mắt" với công nghệ Pixel-Laser LED cực kỳ hiện đại và thông minh đi kèm đèn định vị LED thiết kế mới. Ngoài ra, cản trước và các khe hút gió cũng được tái thiết kế nhằm đem đến cái nhìn ấn tượng và mạch lạc hơn "người tiền nhiệm". Bên hông xe, cặp gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn LED báo rẽ và Camera 360 độ. Bậc lên xuống tự động mở ra thu vào khi đóng/mở cửa. Thêm vào đó, cả 4 cửa đều là loại cửa hít sang trọng. Phần đuôi xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng như cũ và không có sự thay đổi. Điểm nhận biết chỉ nằm ở cụm đèn hậu đã được nâng cấp lên công nghệ Full-Led. Range Rover Autobiography LWB 5.0 2019 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.199 x 2.220 x 1.840 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm. Với việc chiều dài tổng thể tăng 200mm, khoảng duỗi chân của khoang hành khách phía sau cũng được tăng thêm tới 185mm giúp chủ nhân của xe có thêm không gian sử dụng. Ngoài ra, mẫu SUV hạng sang này còn có khả năng lội nước sâu tới 900mm. Nổi bật hơn cả là cụm màn hình đôi điều khiển cảm ứng Infortainment Touch Pro Duo. Hệ thống này hoạt động trên 2 màn hình cảm ứng kích thước 10 inch. Người dùng có thể vuốt các thông tin từ màn hình này sang màn hình khác một cách dễ dàng. Vô-lăng trợ lực điện 4 chấu, tích hợp nhiều phím chức năng dạng cảm ứng thay thế nút bấm cơ học. Phía sau là lẫy chuyển số thể thao. Các trang bị cơ bản như ghế lái và ghế phụ chỉnh điện đa hướng, nhớ 3 vị trí, bọc da cao cấp đục lỗ. Màn hình hiển thị phía sau vô-lăng có kích thước 12 inch, hiển thị thông tin về xe với độ phân giải cao đều có trên mẫu SUV hạng sang này. Ngoài ra, màn hình hiển thị trên kính giúp người lái dễ dàng quan sát hơn. Trên xe có tới 17 điểm kết nối khác nhau bao gồm cổng USB, cổng HDIM hay ổ sạc 12V. Một bộ phát wifi 4G cũng được tích hợp trên xe sẵn sàng cho 8 thiết bị. Về giải trí, hệ thống âm thanh 29 loa high-end Meridian cao cấp đặt xung quanh xe sẽ mang đến trải nghiệm hoàn vào về thính giác cho khách hàng. Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập với các núm điều chỉnh thiết kế cực kì tinh tế. Các trang bị khác gồm; rèm che nắng, cổng kết nối, khay để cốc và cụm điều hoà tự động riêng biệt, bệ tỳ tay tích hợp khay để cốc, ngăn để đồ, 2 màn hình giải trí 10 inch gắn tại tựa đầu hàng ghế trước, tai nghe không dây, cửa sổ trời toàn cảnh... Để cân xứng với ngoại hình bề thế và vạm vỡ này, hãng xe Land Rover đã trang bị trên Range Rover Autobiography LWB 2019 một "trái tim" khoẻ mạnh là khối động cơ V8 5.0L SuperCharged sản sinh công suất 518 mã lực và mô-men xoắn 625 Nm. Từ đó, chiếc siêu SUV này chỉ mất chưa tới 5,5 giây để có thể tăng tốc từ 0 - 100km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 209 km/h. Trang bị an toàn của xe bao gồm; Hệ thống kiểm soát phanh vào cua CBC, khóa vi sai điện tử ELD, lựa chọn địa hình khác nhau, Thích ứng với địa hình DR, hỗ trợ đổ đèo HDC với chế độ kiểm soát độ dốc, cảnh báo an toàn cho lái xe AD & hỗ trợ kiểm soát, cảnh báo vượt, Phanh khoảng cách, Cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo chệch làn, nâng hạ gầm, camera 360 độ, 12 túi khí.... Giá xe Range Rover Autobiography 5.0 LWB 2019 đang được bán tại một showroom kinh doanh xe tư nhân ở Hà Nội mức hơn 13 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm Range Rover Autobiography LWB 2019.

