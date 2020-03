Cận cảnh Peugeot 5008​​ mới từ 1,199 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu xe Peugeot 5008 thế hệ mới ra mắt thị trường ôtô Việt Nam từ cuối năm 2019 đánh dấu sự thay đổi lớn của mẫu SUV 7 chỗ đến từ Pháp. Kể từ khi Peugeot 5008 All New xuất hiện dưới dạng lắp ráp trong nước, doanh số của Peugeot Việt Nam được cải thiện đáng kể, thậm chí bằng cả năm bán hàng từ trước. Trên phiên bản mới này, kích thước của xe vẫn không thay đổi so với phiên bản hiện tại. Cụ thể các số đo bao gồm dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.640 x 1.840 x 1.640 mm. Trục cơ sở xe ở mức 2.840 mm. So với "đối thủ" Toyota Fortuner, kích thước của mẫu SUV này gần tương đương, chiều dài cơ sở lớn hơn khoảng 100 mm. Thiết kế đầu xe Peugeot 5008 2020 mới thể thao, khỏe khoắn với những đường gân nổi kép. Lưới tản nhiệt kim cương với logo sư tử toạ lạc ở vị trí trung tâm, cụm đèn pha vẫn là dạng LED có tính năng điều chỉnh tự động, bật/tắt tự động... Đuôi xe trên Peugeot 5008 Active 2020 tương tự bản cũ nhưng cốp xe đã không còn tính năng đóng/mở điện và đá cốp như bản cao cấp mà thay vào đó khách hàng sẽ phải mở cơ hoàn toàn. Bên phần thân, Peugeot 5008 Active mới được trang bị bộ la-zăng hợp kim 5 chấu dạng 3 nan với 2 màu cùng kích thước 18 inch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, phiên bản mới của 5008 sẽ không còn giá nóc. Peugeot 5008 Active vẫn tuân thủ New i-Cockpit đầy mới mẻ và sang trọng mà các kỹ sư Pháp đã mang đến cho xe. Những trang bị không còn trên Peugeot 5008 Active 2020 như đèn trần LED thay thế bằng bóng Halogen, gương chiếu hậu trong không chống chói, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời bị loại bỏ, bệ ốp chân ở cửa xe ốp nhựa (bản trước ốp crom). Hệ thống giải trí trên Peugeot 5008 2020 vẫn là màn hình đặt nổi có kích thước 8 inch hỗ trợ kết nối với Apple Carplay/Android Auto. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh xe đã giảm từ 10 loa Focal xuống còn 6 loa Peugeot thường. Ngoài ra, Peugeot 5008 Active mới sẽ chỉ có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phụ 6 hướng và tính năng nhớ vị trí đã không còn hiện diện trên bản giá rẻ này. Đồng thời, tính năng massage, nút điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế thứ 2 cũng đã được Thaco lược bỏ trên Peugeot 5008 Active mới. Là bản rút gọn, nên khách hàng cũng phải chấp nhận không được sử dụng một số công nghệ an toàn trên Peugeot 5008 Active 2020 bao gồm: Cảnh báo điểm mù, cảnh báo tập trung lái xe, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, đọc thông tin trên biển báo, chức năng i-stop, định vị GPS, cảm biến đỗ xe phía trước. Dưới nắp ca-pô, Peugeot 5008 Active vẫn hoạt động nhờ khối động cơ Turbo xăng, dung tích 1.6L cho công suất tối đa 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 1.400 - 4.000 vòng/phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe Peugeot 5008 là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Được biết, giá xe Peugeot 5008 Active 2020 được niêm yết từ 1,199 tỷ đồng, bản cao cấp vẫn niêm yết giá 1,349 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là đối thủ của Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai Santa Fe... Video: Peugeot 5008 giá hơn 1,3 tỷ có gì đặc biệt?

Mẫu xe Peugeot 5008 thế hệ mới ra mắt thị trường ôtô Việt Nam từ cuối năm 2019 đánh dấu sự thay đổi lớn của mẫu SUV 7 chỗ đến từ Pháp. Kể từ khi Peugeot 5008 All New xuất hiện dưới dạng lắp ráp trong nước, doanh số của Peugeot Việt Nam được cải thiện đáng kể, thậm chí bằng cả năm bán hàng từ trước. Trên phiên bản mới này, kích thước của xe vẫn không thay đổi so với phiên bản hiện tại. Cụ thể các số đo bao gồm dài, rộng, cao của xe lần lượt là 4.640 x 1.840 x 1.640 mm. Trục cơ sở xe ở mức 2.840 mm. So với "đối thủ" Toyota Fortuner, kích thước của mẫu SUV này gần tương đương, chiều dài cơ sở lớn hơn khoảng 100 mm. Thiết kế đầu xe Peugeot 5008 2020 mới thể thao, khỏe khoắn với những đường gân nổi kép. Lưới tản nhiệt kim cương với logo sư tử toạ lạc ở vị trí trung tâm, cụm đèn pha vẫn là dạng LED có tính năng điều chỉnh tự động, bật/tắt tự động... Đuôi xe trên Peugeot 5008 Active 2020 tương tự bản cũ nhưng cốp xe đã không còn tính năng đóng/mở điện và đá cốp như bản cao cấp mà thay vào đó khách hàng sẽ phải mở cơ hoàn toàn. Bên phần thân, Peugeot 5008 Active mới được trang bị bộ la-zăng hợp kim 5 chấu dạng 3 nan với 2 màu cùng kích thước 18 inch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, phiên bản mới của 5008 sẽ không còn giá nóc. Peugeot 5008 Active vẫn tuân thủ New i-Cockpit đầy mới mẻ và sang trọng mà các kỹ sư Pháp đã mang đến cho xe. Những trang bị không còn trên Peugeot 5008 Active 2020 như đèn trần LED thay thế bằng bóng Halogen, gương chiếu hậu trong không chống chói, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời bị loại bỏ, bệ ốp chân ở cửa xe ốp nhựa (bản trước ốp crom). Hệ thống giải trí trên Peugeot 5008 2020 vẫn là màn hình đặt nổi có kích thước 8 inch hỗ trợ kết nối với Apple Carplay/Android Auto. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh xe đã giảm từ 10 loa Focal xuống còn 6 loa Peugeot thường. Ngoài ra, Peugeot 5008 Active mới sẽ chỉ có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phụ 6 hướng và tính năng nhớ vị trí đã không còn hiện diện trên bản giá rẻ này. Đồng thời, tính năng massage, nút điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế thứ 2 cũng đã được Thaco lược bỏ trên Peugeot 5008 Active mới. Là bản rút gọn, nên khách hàng cũng phải chấp nhận không được sử dụng một số công nghệ an toàn trên Peugeot 5008 Active 2020 bao gồm: Cảnh báo điểm mù, cảnh báo tập trung lái xe, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, đọc thông tin trên biển báo, chức năng i-stop, định vị GPS, cảm biến đỗ xe phía trước. Dưới nắp ca-pô, Peugeot 5008 Active vẫn hoạt động nhờ khối động cơ Turbo xăng, dung tích 1.6L cho công suất tối đa 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 1.400 - 4.000 vòng/phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe Peugeot 5008 là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Được biết, giá xe Peugeot 5008 Active 2020 được niêm yết từ 1,199 tỷ đồng, bản cao cấp vẫn niêm yết giá 1,349 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là đối thủ của Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai Santa Fe... Video: Peugeot 5008 giá hơn 1,3 tỷ có gì đặc biệt?