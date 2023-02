Cận cảnh Pagani Huayra Roadster BC gần 250 tỷ đồng ở Đông Nam Á

Mới đây, siêu xe phiên bản giới hạn chỉ 40 chiếc Pagani Huayra Roadster BC đặc biệt đã được bắt gặp khi đứng cạnh chiếc máy bay Bombardier Global 7500 trong sự kiện do Pagani of Singapore tổ chức tại khu phức hợp Seletar Aerospace Park. Siêu xe Pagani Huayra Roadster BC được ra mắt vào tháng 7/2019, đây là phiên bản nâng cấp của siêu xe Huayra Roadster hướng đến việc vận hành trong đường đua. Biến thể "BC" được viết tắt theo tên của doanh nhân người Ý - Benny Caiola. Vị doanh nhân này không chỉ là bạn thân của nhà sáng lập hãng xe ông Horacio Pagani mà còn là chủ nhân chiếc Pagani đầu tiên. Pagani Huayra Roadster BC sở hữu ngoại thất với nhiều trang bị khí động học hơn bản tiêu chuẩn, hiệu suất của xe cũng được nâng cao hơn. Về trọng lượng, Huayra Roadster BC nặng hơn Huayra BC khoảng 33 kg và nhẹ hơn Huayra Roadster khoảng 30 kg. Tổng khối lượng của chiếc xe khoảng 1.250 kg. Chất liệu được sử dụng trên xe là Carbon-Titanium HP62 G2 và Carbon-Triax HP62, kết hợp bộ khung phụ thép ống tạo khoang lái liền khối. Huayra Roadster BC có thiết kế mui trần nên không được trang bị cửa mở cánh chim gullwing đặc trưng giống với Huayra BC coupe. Cặp gương chiếu hậu của Huayra lấy cảm hứng từ đôi mắt người phụ nữ, đồng thời mô phỏng các đường cong ellipse của đuôi xe. Ngôn ngữ thiết kế đường cong ellipse cũng áp dụng với đèn hậu Huayra Roadster và Huayra Roadster BC.Chiếc siêu xe bản giới hạn Huayra Roadster BC trang bị mâm hợp kim nhôm đúc nguyên khối thửa riêng của thương hiệu App Tech. Bánh trước có kích thước 20 inch và báh sau 21 inch. Hệ thống treo tay đòn kép độc lập làm bằng hợp kim nhôm đúc, có thể điều chỉnh. Cùng với cùm phanh Brembo 6 piston phía trước và 4 piston phía sau. Tinh ý hơn có thể thấy Huayra Roadster BC được bổ sung thêm của gió động cơ ở nắp capo, chi tiết này giống với Zonda Cinque Roadster. Cánh gió cỡ lớn của Huayra Roadster BC có thể chủ động điều chỉnh tăng cường khí động học cho xe, tăng sức ép lên đến 500 kg khi xe chạy tốc độ 280 km/h. Đặc biệt hệ thống ống xả Titanium nhẹ hơn có các cánh gió điều huống luồng khí thải dưới gầm xe tương tự như các mẫu xe F1. Đến nay Huayra Roadster BC đã ra mắt được hơn 10 năm, nhưng nội thất của xe vẫn mang phong cách tương lai với phím bấm chức năng cùng với các chi tiết từ vật liệu cao cấp. Các phím chức năng điều chỉnh hệ thống đèn, khóa cửa, cánh gió... đều được chế tác tinh xảo. Chiếc xe Huayra Roadster BC này sở hữu bộ ghế thể thao đọc bọc da màu nâu và nhiều chi tiết làm từ Alcantara. Bảng đồng hồ trung tâm mặt số Analog được chế tác cổ điển. Pagani Huayra Roadster BC trang bị khối động cơ V12 twin-turbo 6.0L do AMG lắp ráp thủ công, công suất tối đa 802 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.050 Nm. Kết hợp với hộp số tuần tự ly hợp đơn 7 cấp Xtrac với bộ vi sai cơ điện, nhẹ hơn 35% so với cơ cấu ly hợp kép có kết cấu tương tự. Tốc độ tối đa 238mph (383 km/h). Đến thời điểm hiện tại, ở Singapore đang có ít nhất 2 chiếc Pagani Huayra Roadster BC, có 1 xe đã đăng ký. Mức giá xe Pagani Huayra Roadster BC lên đến 14 triệu đô Singapore tương đương 10,5 triệu USD gần 250 tỷ đồng tiền Việt Nam. Video: Giới thiệu siêu xe Pagani Huayra Roadster BC đặc biệt.

