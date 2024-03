Chi tiết Nissan Kicks 2025, thiết kế lột xác và động cơ 2.0L mới

Nissan Kicks 2025 mới đã bắt đầu chạy thử trên đường phố từ năm 2023. Đến nay, hãng Nissan cuối cùng cũng chính thức vén màn thế hệ mới của mẫu SUV cỡ B này ở thị trường Bắc Mỹ. Bước sang thế hệ mới, Nissan Kicks gần như lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế. Mẫu xe SUV Nissan Kicks 2025 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Nissan, tương tự những người anh em cùng thương hiệu như X-Trail hay Almera. So với thế hệ cũ, ngoại hình của Nissan Kicks trông rắn rỏi và vuông vức hơn. Lấy cảm hứng thiết kế từ Nissan Pathfinder dành cho thị trường Trung Quốc, mẫu SUV cỡ B này sở hữu lưới tản nhiệt rộng với những nan nằm ngang, tích hợp logo mới của hãng Nissan. Bao quanh lưới tản nhiệt là hệ thống đèn 2 tầng mới với đèn pha mỏng phía trên và 4 dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang bên dưới. Những chi tiết nằm ngang này khiến khu vực đầu xe của Nissan Kicks 2025 trông rộng và bề thế hơn trước. Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm tích hợp hộp chứa các cảm biến. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường gân thẳng thớm, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Khu vực sườn xe của Nissan Kicks 2025 bằng phẳng hơn thế hệ cũ nhưng lại đi kèm đường chân kính thể thao hơn, nối mượt mà với kính chắn gió sau. Phần nóc có thiết kế dốc dần về phía sau theo phong cách xe coupe và tạo cảm giác lơ lửng vì các cột sơn màu đen. Bên cạnh đó là bộ vành la-zăng với thiết kế đa chấu khí động lực học ở bản cao cấp. Ở khu vực phía sau, Nissan Kicks 2025 được trang bị cụm đèn hậu với thiết kế tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Cụm đèn hậu được tích hợp vào cánh gió nhỏ bên dưới kính chắn gió sau. Trong khi đó, cánh gió mui phía trên đi kèm đèn phanh thứ ba. Ở bản SR thể thao, Nissan Kicks 2025 sẽ có những chi tiết ngoại thất màu đỏ làm điểm nhấn như ốp gương chiếu hậu, nóc, cánh gió mui và ăng ten vây cá. Trên lưới tản nhiệt và cửa cốp sau đều có thêm logo SR màu đỏ. Theo hãng Nissan, Kicks thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.366 x 1.801 x 1.626 - 1.631 mm và chiều dài cơ sở 2.657 - 2.664 mm, tùy phiên bản. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 71 mm, rộng hơn 41 mm và cao hơn 20 mm nên mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên trong xe, Nissan Kicks 2025 sở hữu mặt táp-lô có thiết kế 2 tầng với màn hình cong mới, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm. Ở bản thấp, xe dùng 2 màn hình 7 inch trong khi bản cao cấp được trang bị cặp màn hình 12,3 inch. Ngoài ra, hệ thống điều hòa của xe còn chỉnh bằng màn hình cảm ứng thay vì nút bấm cơ học. Điều này có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy bất tiện và không quen. Tùy theo phiên bản, xe sẽ được trang bị 4 cổng USB Type C, sạc điện thoại không dây và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bản SR sẽ được trang bị nội thất bọc da pha nỉ với những điểm nhấn màu đỏ tương tự ngoại thất. Bên cạnh đó, mặt táp-lô của bản SR còn được ốp giả sợi carbon nhằm tạo cảm giác thể thao hơn. Khi mua mẫu SUV cỡ B này, khách hàng Mỹ có thể chi thêm tiền cho 2 gói trang bị Premium tùy chọn. Gói này sẽ bổ sung những tính năng như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống âm thanh Bose 10 loa, bao gồm cả loa tích hợp vào tựa đầu ghế, cho xe. Tại thị trường Mỹ, Nissan Kicks 2025 có 3 phiên bản là S, SV và SR. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L mới, thay cho loại 1.6L cũ. Động cơ tạo ra công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190 Nm. So với thế hệ cũ, xe mạnh hơn 17 mã lực và 36 Nm. Động cơ trên sẽ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp Xtronic, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Như vậy, mẫu SUV cỡ B này cuối cùng cũng đã có phiên bản AWD đúng như mong ước của người tiêu dùng Mỹ. Trang bị này hứa hẹn sẽ giúp cải thiện doanh số của Nissan Kicks 2025. Chưa hết, mẫu xe này còn có thêm chế độ lái Snow mới. Khi kết hợp hệ dẫn động AWD với chế độ Snow, khoảng sáng gầm của xe có thể tăng lên đến 213 mm để cải thiện khả năng vượt đường khó. Mọi phiên bản của Nissan Kicks 2025 đều có gói trang bị an toàn Nissan Safety Shield 360 ADAS Suite, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Riêng bản SR cao cấp nhất có thể được trang bị hệ thống ProPILOT Assist phức tạp hơn. Hiện giá xe Nissan Kicks 2025 tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Xe sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ và Canada vào cuối mùa hè năm nay. Chưa rõ liệu Nissan Kicks dành cho các khu vực khác như Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng có được áp dụng những thay đổi về mặt thiết kế như xe ở Bắc Mỹ hay không. Video: Giới thiệu Nissan Kicks 2025 hoàn toàn mới.

