Cận cảnh Nissan Almera 2022, cao nhất 595 triệu đồng tại Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 6/2022, Nissan Almera 2022 nâng cấp đã chính thưc s được đưa về thị trường Việt Nam. Mới đây, mẫu xe sedan cỡ B này đã được trưng bày và bắt đầu nhận đặt cọc tại đại lý. Theo thông tin từ tư vấn viên, xe hiện đang được các đại lý nhận cọc với 2 phiên bản: mức giá xe Nissan Almera 2022 CVT Trung cấp và CVT Cao được bán lần lượt là 539 triệu và 595 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản số sàn MT nhiều khả năng đã bị “khai tử” do ít người mua. Ở lần nâng cấp này, Nissan Almera đã được bổ sung thêm nhiều tính năng cũng như trang bị để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng Việt. Cụ thể, mẫu xe sedan Nissan Almera 2022 được bổ sung ghế ngồi bọc da, điều hòa có thêm dàn nóng, màn hình giải trí có thêm kết nối Android Auto, tính năng khóa kính tự động và gập gương tự động (khi bật/tắt máy). Danh sách các trang bị an toàn trên Nissan Almera 2022 có thể kể đến như hệ thống khởi hành ngang dốc, ABS, EBD, BA, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đổ đèo hay camera 360 độ. Nissan Almera 2022 vẫn tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng 3 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L. Nissan Almera 2022 có công suất tối đa 98,6 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm tại 2.400 – 4.000 vòng/phút. Đi cùng với khối động cơ 1.0l này là hộp số vô cấp CVT và 3 chế độ lái, trong đó có chế độ Sport. Khối động cơ này đã được điều chỉnh để đạt chuẩn khí thải Euro5. Nissan Almera 2022 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tại “xứ sở chùa Vàng”, Almera 2022 được nâng cấp ngoại thất với phần cản trước/sau thể thao hơn, ngoại thất 2 tông màu. Tuy nhiên phiên bản này hiện chưa được phân phối tại Việt Nam. Trong phân khúc sedan cỡ B, Nissan Almera 2022 là mẫu xe có phần kém nổi bật hơn so với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Với mức giá bán hấp dẫn cũng nhiều trang bị được bổ sung, phiên bản mới của Nissan Almera hứa hẹn sẽ có doanh số tốt hơn tại Việt Nam. Video: Xem đánh giá xe sedan Nissan Almera tại Việt Nam.

