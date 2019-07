Cận cảnh MPV giá rẻ Toyota Avanza 2019 tại Việt Nam

Sau nhiều thông tin rò rỉ về việc nhà phân phối Toyota Việt Nam sẽ giới thiệu tới khách hàng phiên bản nâng cấp vòng đời của mẫu MPV giá rẻ Toyota Avanza. Mới đây, hình ảnh của mẫu xe này xuất hiện tại đại lý cho thấy ngày cận kề ra mắt không còn xa. Avanza được định vị là mẫu MPV “em út” trong dải sản phẩm của Toyota Việt Nam, nằm dưới Rush và Innova, hướng tới nhóm khách hàng chạy dịch vụ nhiều hơn, trong khi Rush hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Toyota Avanza 2019 mới dự kiến có mặt trên thị trường trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới đây. Toyota Avanza 2019 thực chất là phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời), với ngoại hình ấn tượng hơn nhiều so với bản cũ, lấy cảm hứng từ những “đàn anh” như Voxy, Alphard và Vellfire. Xe có đèn pha tách đôi bởi một thanh nhựa dày. Phía sau trang bị cụm đèn hậu hình chữ L mới giống với mẫu Veloz, kích thước xe không đổi. Khoang cabin không khác nhiều so với Avanza đời cũ vì chỉ được điều chỉnh lại một số chi tiết nhỏ. Đáng chú ý nhất là cụm điều chỉnh điều hòa được thiết kế phẳng nhờ chuyển sang dạng nút bấm thay vì núm xoay như đời cũ. Cụm đồng hồ chuyển sang dùng ánh sáng xanh, thay cho lớp phủ màu cam. Hệ thống âm thanh 6 loa, thay vì 4 loa như đời trước. Động cơ của Toyota Avanza bản nâng cấp 2019 không thay đổi, vẫn là tùy chọn động cơ 1.3L hoặc 1.5L giống như trước đây. Nhưng công suất của động cơ 1.3L được nâng lên 97 PS. Trong khi đó, động cơ 1.5L cho ra công suất 104 PS. Tùy chọn hệ dẫn động vẫn giống nhau. Hộp số tùy chọn loại số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Ở biến thể cao cấp tại thị trường Indonesia, Toyota Avanza 2019 còn có thêm tùy chọn gương điều chỉnh điện và nút bấm khởi động Start/Stop Engine. Ở Indonesia, xe có giá bán từ 13.500 USD tới 15.620 USD tương ứng với 5 biến thể khác nhau.Giá xe Toyota Avanza phiên bản hiện tại ở Việt Nam bán ra 537 triệu đồng đối với bản 1.3 MT, và 593 triệu đồng đối với bản 1.5 AT. Tuy vậy, doanh số của Toyota Avanza chỉ đạt 376 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2019, bị Mitsubishi Xpander bỏ xa. Sự xuất hiện của phiên bản mới được hi vọng sẽ cải thiện tình hình ảm đạm của mẫu xe này trên thị trường. Video: Chi tiết xe MPV giá rẻ Toyota Avanza 2019 mới.

