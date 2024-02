Cận cảnh Mitsubishi Xforce bản rẻ nhất vừa "cập bến" Việt Nam

Vào ngày 5/2/2024, hãng Mitsubishi đã bắt đầu xuất khẩu những chiếc Xforce sản xuất tại Indonesia sang Việt Nam. Đến nay, lô xe Mitsubishi Xforce 2024 mới xuất khẩu đầu tiên đã cập bến Việt Nam, trong đó có cả những chiếc thuộc bản GLX tiêu chuẩn. Lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 1/2024, Mitsubishi Xforce có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Trong đó, bản GLX có giá 620 triệu đồng. "Tiền nào của nấy", Mitsubishi Xforce GLX bị cắt một số trang bị so với các bản cao cấp hơn. Theo đó, bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ B này chỉ có đèn pha LED Projector, đèn hậu LED và dùng vành hợp kim 17 inch sơn 1 màu kém nổi bật. Bản GLX không có tính năng đèn pha tự động, đèn sương mù trước, gạt mưa tự động, vành hợp kim 18 inch, phay xước 2 màu và cốp đóng/mở điện. Bên trong Mitsubishi Xforce bản GLX rẻ nhất là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ghế của bản tiêu chuẩn này chỉ được bọc nỉ thay vì bọc da nên tạo cảm giác kém cao cấp hơn. Những trang bị nội thất của bản tiêu chuẩn gồm có vô lăng 3 chấu, hàng ghế thứ hai ngả lưng 8 cấp độ, cửa gió dành cho hàng ghế sau, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch và bảng đồng hồ analog. Bản tiêu chuẩn không có những tính năng như bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng, chức năng lọc không khí nanoe-X, sạc điện thoại không dây, đèn viền trang trí nội thất và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa. Tương tự trang bị tiện nghi, tính năng an toàn của bản GLX cũng khá cơ bản với 4 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Trong khi đó, những tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo/giảm thiểu va chạm phía trước và thông báo xe phía trước khởi hành chỉ dành cho bản cao cấp. Dù ở phiên bản nào, Mitsubishi Xforce cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L quen thuộc, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Đây chính là động cơ hiện đang được dùng cho Mitsubishi Xpander. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, bản GLX không có 4 chế độ lái, bao gồm Đường trường, Đường ngập nước, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy. Theo kế hoạch, Mitsubishi Xforce sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng Việt Nam từ tháng sau. Video: Mitsubishi Xforce 2024 các phiên bản có gì khác biệt.

