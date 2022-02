Cận cảnh Mitsubishi Outlander 2022 tại Việt Nam, bỏ động cơ 2.4L

Mới đây, giới tư vấn bán hàng đã chào khách đặt mua Mitsubishi Outlander 2022 mới, xe dự tính sẽ ra mắt vào tháng 3/2022, thậm chí hình ảnh của xe cũng đã được hé lộ chỉ trừ giá bán. Theo đó, thiết kế ngoại thất của Mitsubishi Outlander 2022 chỉ có một số thay đổi nhỏ do xe chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Cụ thể, cản trước/sau và nẹp sườn vốn được sơn đen của mẫu xe CUV Mitsubishi Outlander nay sẽ được sơn cùng màu thân xe, viền hốc đèn sương mù nay được mạ crôm và chi tiết gây tranh cãi chính là la-zăng mới có thiết kế không thể thao như đời cũ. Bên cạnh đó, mặt ca-lăng trước trên bản mới đã được bổ sung thêm 4 cảm biến. Tương tự như ngoại thất, nội thất của Mitsubishi Outlander 2022 vẫn giữ nguyên tổng thể thiết kế, chỉ có một số chi tiết mới như họa tiết quả trám trên táp-pi cửa. Tiếp đến, màn hình giải trí trên xe vẫn đặt liền khối với bảng điều khiển trung tâm nhưng được biết sẽ là trang bị mới có kích thước lớn hơn, nhiều khả năng sẽ là 8 inch (đời cũ sử dụng màn 7 inch). Các trang bị tiện nghi và an toàn của xe vẫn còn được giữ bí mật nhưng nhìn vào hình ảnh được cung cấp có thể thấy xe sẽ có thêm nhiều điểm mới hấp dẫn như cảnh báo lệch làn, hệ dẫn động 4 bánh S-AWC bao gồm 4 chế độ lái. Bên cạnh đó, theo tư vấn bán hàng chia sẻ, Mitsubishi Outlander 2022 sẽ không có tùy chọn động cơ 2.4L mà chỉ còn máy xăng MIVEC 2.0L có công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196 Nm, hộp số đi kèm vẫn là loại vô cấp CVT. Hệ dẫn động 4 bánh S-AWC sẽ là nâng cấp đáng giá nhất trên xe. Hiện mức giá xe Mitsubishi Outlander 2022 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố, nhưng dự đoán sẽ tăng nhẹ so với thế hệ hiện tại. Video: Đánh giá chi tiết Mitsubishi Outlander 2022 mới.

