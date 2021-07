Mitsubishi Outlander 2022 sắp về Việt Nam có làm nên chuyện?

Bước sang bản nâng cấp, Mitsubishi Outlander 2022 mới sở hữu thiết kế bắt mắt, nội thất hiện đại và kích thước rộng rãi hơn thế hệ cũ. Nhờ được “đập đi xây lại” và đổi mới toàn diện, Outlander 2022 chắc chắn sẽ hấp dẫn khách hàng trong phân khúc CUV 5+2 chỗ, đồng thời tăng sức cạnh tranh hơn khi về đến thị trường Việt Nam trong tương lai gần. Mitsubishi Outlander thế hệ thứ 4 được thiết kế theo ngôn ngữ “Dynamic Shield” thế hệ tiếp theo của hãng xe Nhật Bản. Ngoại thất xe mang phong cách táo bạo và hấp dẫn hơn trước. Đầu xe sở hữu đèn pha LED đặt thấp, đèn LED định vị đặt trên cao, mặt ca-lăng cỡ lớn. “Dàn chân” sử dụng mâm kích thước lên đến 20 inch, size mâm khá lớn trong phân khúc. Hiện đang là thành viên trong bộ ba liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi, chính vì thế Outlander thế hệ mới được phát triển chung một nền tảng với “người anh em” Nissan Rogue/X-Trail thế hệ mới. Để đáp ứng những mong đợi từ khách hàng, Outlander 2022 được làm mới nội thất hiện đại hơn, sử dụng các vật liệu cao cấp, rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở 2.750mm, dài hơn khoảng 35mm so với thế hệ cũ. Bên trong nội thất của mẫu xe CUV Mitsubishi Outlander 2022 chính là bảng táp-lô thiết kế đa tầng, sử dụng cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm đặt nổi kích thước 9 inch hỗ trợ kết nối Android Auto & Apple CarPlay. Vô lăng kích thước lớn, thiết kế 4 chấu tối giản rất tinh tế. Chi tiết khe cửa gió điều hoà trên bảng táp-lô khá hấp dẫn, mang phong cách sang trọng như xe sang. Xe sử dụng cần số điện tử, phanh tay điện tử. Nội thất Outlander 2022 có nhiều chọn màu sắc, sử dụng Da Anilin (Semi Aniline) với đường chỉ khâu hoạ tiết hình quả trám, sử dụng vật liệu nhôm để trang trí và trên các nút điều khiển, ốp bệ cần số, vô lăng. Trang bị bệ tỳ tay trong tâm cỡ lớn. Ở các phiên bản cao cấp, xe được trang bị nhiều “đồ chơi” tiện nghi khác như sạc điện thoại không dây mới, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 10,8 inch 10 loa BOSE cao cấp. Bên dưới nắp ca-pô Mitsubishi Outlander 2022 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 2.5L, hút khí tự nhiên, công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245Nm, xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (AWD) sử dụng hệ thống S-AWC (Super All-Wheel Control) với 5 chế độ lái được Mitsubishi phát triển cho phép tăng độ bám đường trong những điều kiện vận hành khác nhau. Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, Outlander 2022 được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái Tiêu Chuẩn hơn thế hệ cũ. Tất cả đều sử dụng công nghệ của hãng Nissan, nhưng đổi tên thành MI-PILOT Assist bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, nhận dạng biển báo giao thông, đèn pha chiếu sáng tự động, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự độnng khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, 11 túi khí,… Tại thị trường Bắc Mỹ, Outlander 2022 được bán ra với nhiều phiên bản gồm ES, SE, SEL, SE Launch Edition và SEL Launch Edition với giá từ 25.800 – 35.400 USD (593 – 815 triệu đồng). Cao hơn 1 chút so với bản cũ (giá từ 25.000 – 34.000 USD). Dòng Mitsubishi Outlander phiên bản nâng cấp facelift mới ra mắt hồi đầu năm ngoái đang bán tại thị trường Việt vẫn đang khá “mờ nhạt” trong phân khúc. Trên thực tế, dòng xe Outlander tại Việt Nam đang bị “lấn át” bởi các đối thủ lớn như Hyundai SantaFe, Kia Sorento hay Honda CR-V. Mặc dù giá bán của Outlander dễ tiếp cận, từ 825 – 950 triệu đồng (2.0L) và 1,058 tỷ đồng (2.4L). Dẫu vậy, Outlander vẫn chưa đủ sức hấp dẫn đến đông đảo khách hàng trong nước. Có nhiều lý do mà khách hàng Việt không chuộng Outlander như nội thất thiết kế già dặn, không được đánh giá cao, mặc dù ngoại thất Outlander khá bắt mắt. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng máy 2.0L công suất không mạnh mẽ như lựa chọn CR-V (máy 1.5L tăng áp) hay SantaFe (máy 2.5L), hộp số CVT không “được lòng” nhiều khách hàng... Chính vì thế, Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ mới mang nhiều sức hấp dẫn, hứa hẹn sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc CUV 5+2 chỗ. Video: Người Việt đầu tiên "sờ tận tay" Mitsubishi Outlander 2022 mới.

