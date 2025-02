Chồng cũ có động thái, Xoài Non công khai hôn người tình đồng giới

Mới đây, Xoài Non khoe quà Valentine gồm bó hoa hồng hình trái tim, dâu tây và nước hoa Louis Vuitton từ Gil Lê. Khi khui quà, hot girl thể hiện ánh mắt hạnh phúc, gọi người yêu là "em bé". Xoài Non hôn má Gil Lê cảm ơn, sau đó cặp sao ôm nhau tình tứ. "Quà của anh. Em yêu anh", nàng hot girl Gen Z bày tỏ. Trước đó, Xoài Non chia sẻ khoảnh khắc quàng tay ôm từ phía sau, áp sát gương mặt vào má Gil Lê. Xoài Non nói Gil Lê là phần ngọt ngào nhất cuộc đời mình. Đây là lần đầu Xoài Non công khai thể hiện tình cảm với Gil Lê trên mạng xã hội. Họ được nhiều khán giả khen đẹp đôi. Trước đó, khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió, Gil Lê giới thiệu Xoài Non là người yêu. Thời gian qua, Xoài Non và Gil Lê lộ video hôn môi, gắn bó trong nhiều hoạt động và có cử chỉ thân mật khi cùng livestream, tham gia sự kiện. Tuy nhiên, đôi uyên ương vẫn né các câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ. Gil Lê cho biết mình và Xoài Non sống chung tòa nhà. MC ở tầng trên còn Xoài Non ở tầng dưới nên thường gặp nhau ăn uống vào dịp cuối tuần. Gil Lê nói trong lần đầu gặp, Xoài Non khá "nhây", hòa đồng, thân thiện hơn cô nghĩ. Ghé nhà Xoài chơi, Gil bất ngờ vì người yêu đảm đang, "gì cũng biết làm". Xoài Non tiết lộ cô là fan Gil Lê từ khi học lớp 5, sau khi xem một chương trình truyền hình có MC tham gia. Người đẹp nói hiện cô "đu idol" thành công. Xoài Non hứa nếu Gil Lê tổ chức fan meeting, cô sẽ đến cổ vũ, hò hét dưới khán đài.

