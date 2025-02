Giải mã hai đám mây khổng lồ, huyền bí nhất bầu trời đêm

1. Là hai thiên hà láng giềng gần nhất của Ngân Hà. LMC cách chúng ta khoảng 160.000 năm ánh sáng, trong khi SMC xa hơn một chút, khoảng 200.000 năm ánh sáng. Chúng là hai trong số các thiên hà vệ tinh gần Ngân Hà nhất. Ảnh: Pinterest. 2. Được đặt tên theo nhà thám hiểm Ferdinand Magellan. Hai thiên hà này được đặt theo tên nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan, người đã quan sát và ghi chép về chúng vào thế kỷ 16 trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, chúng đã được các nhà thiên văn Ả Rập và thổ dân châu Phi biết đến từ lâu trước đó. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không giống như hầu hết các thiên hà khác chỉ có thể quan sát qua kính thiên văn, LMC và SMC có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Nam Bán Cầu như những vệt sáng mờ trên bầu trời đêm. Ảnh: Pinterest. 4. LMC chứa tinh vân Tarantula – vùng tạo sao mạnh nhất gần chúng ta. Tinh vân Tarantula (30 Doradus) trong LMC là một trong những khu vực hình thành sao mạnh mẽ nhất trong vũ trụ gần. Nó sáng đến mức nếu nằm gần Trái Đất hơn, tinh vân này có thể đổ bóng vào ban đêm. Ảnh: Pinterest. 5. LMC từng là một thiên hà xoắn ốc nhưng bị biến dạng. Nghiên cứu cho thấy LMC từng có cấu trúc xoắn ốc, nhưng do lực hấp dẫn từ Ngân Hà, nó đã bị biến dạng thành một hình dạng bất thường như hiện nay. Ảnh: Pinterest. 6. SMC là thiên hà nhỏ nhưng vẫn có hàng tỷ ngôi sao. Mặc dù là một thiên hà nhỏ, SMC vẫn chứa khoảng 3 tỷ ngôi sao, còn LMC có khoảng 30 tỷ ngôi sao, đủ để tạo nên những cảnh tượng ngoạn mục trên bầu trời. Ảnh: Pinterest. 7. Là nguồn gốc của Dòng Magellan. Khi LMC và SMC di chuyển quanh Ngân Hà, chúng để lại phía sau Dòng Magellan, một luồng khí khổng lồ trải dài trên hàng trăm nghìn năm ánh sáng, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật chất cho Ngân Hà hình thành sao mới. Ảnh: Pinterest. 8. Hai thiên hà này đang bị Ngân Hà "nuốt chửng" dần. Do lực hấp dẫn mạnh mẽ của Ngân Hà, cả LMC và SMC đang mất dần vật chất vào Milky Way. Trong vài tỷ năm tới, chúng có thể bị hút vào và hợp nhất với Ngân Hà. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Là hai thiên hà láng giềng gần nhất của Ngân Hà. LMC cách chúng ta khoảng 160.000 năm ánh sáng, trong khi SMC xa hơn một chút, khoảng 200.000 năm ánh sáng. Chúng là hai trong số các thiên hà vệ tinh gần Ngân Hà nhất. Ảnh: Pinterest. 2. Được đặt tên theo nhà thám hiểm Ferdinand Magellan. Hai thiên hà này được đặt theo tên nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan, người đã quan sát và ghi chép về chúng vào thế kỷ 16 trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, chúng đã được các nhà thiên văn Ả Rập và thổ dân châu Phi biết đến từ lâu trước đó. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không giống như hầu hết các thiên hà khác chỉ có thể quan sát qua kính thiên văn, LMC và SMC có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Nam Bán Cầu như những vệt sáng mờ trên bầu trời đêm. Ảnh: Pinterest. 4. LMC chứa tinh vân Tarantula – vùng tạo sao mạnh nhất gần chúng ta. Tinh vân Tarantula (30 Doradus) trong LMC là một trong những khu vực hình thành sao mạnh mẽ nhất trong vũ trụ gần. Nó sáng đến mức nếu nằm gần Trái Đất hơn, tinh vân này có thể đổ bóng vào ban đêm. Ảnh: Pinterest. 5. LMC từng là một thiên hà xoắn ốc nhưng bị biến dạng. Nghiên cứu cho thấy LMC từng có cấu trúc xoắn ốc, nhưng do lực hấp dẫn từ Ngân Hà, nó đã bị biến dạng thành một hình dạng bất thường như hiện nay. Ảnh: Pinterest. 6. SMC là thiên hà nhỏ nhưng vẫn có hàng tỷ ngôi sao. Mặc dù là một thiên hà nhỏ, SMC vẫn chứa khoảng 3 tỷ ngôi sao, còn LMC có khoảng 30 tỷ ngôi sao, đủ để tạo nên những cảnh tượng ngoạn mục trên bầu trời. Ảnh: Pinterest. 7. Là nguồn gốc của Dòng Magellan. Khi LMC và SMC di chuyển quanh Ngân Hà, chúng để lại phía sau Dòng Magellan, một luồng khí khổng lồ trải dài trên hàng trăm nghìn năm ánh sáng, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật chất cho Ngân Hà hình thành sao mới. Ảnh: Pinterest. 8. Hai thiên hà này đang bị Ngân Hà "nuốt chửng" dần. Do lực hấp dẫn mạnh mẽ của Ngân Hà, cả LMC và SMC đang mất dần vật chất vào Milky Way. Trong vài tỷ năm tới, chúng có thể bị hút vào và hợp nhất với Ngân Hà. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">