Cận cảnh Mitsubishi Attrage "siêu lướt" chỉ 459 triệu tại Hà Nội

Khi mà nhiều mẫu xe cũ thi nhau chào bán với giá cao hơn mức mua mới thì người tiêu dùng vẫn có thể tiếp cận những món hàng chất lượng, giá cả phải chăng. Điển hình như chiếc Mitsubishi Attrage 2022 siêu lướt trong bài viết này. Chiếc Mitsubishi Attrage đời 2022 này đang được chủ nhân chào bán với giá 459 triệu đồng. Xe thuộc phiên bản 1.2L CVT, đăng ký năm 2022 và mới đi 9.800 km. Theo khẳng định của chủ xe, chiếc xe còn mới 90%, biển Hà Nội với dãy số khá đẹp.Giá xe Mitsubishi Attrage CVT 2022 niêm yết ở mức 465 - 490 triệu đồng, cộng thêm chi phí lăn bánh, người mua phải chi tổng tiền sở hữu khoảng 514 - 571 triệu đồng tùy phiên bản, tùy địa phương đăng ký biển số. Tất nhiên, nếu đăng ký xe Mitsubishi Attrage đầu năm nay, chủ xe cũng được nhận hàng loạt ưu đãi khủng như giảm 50% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng và bộ phụ kiện theo xe trị giá 7 triệu đồng. Do đó, chủ xe lỗ không nhiều. Khảo sát thị trường mua bán xe Mitsubishi Attrage cũ, sau khoảng 1 năm sử dụng dòng xe trên chỉ rớt khoảng 7,8%giá trị xe trong khi các dòng xe thông thường khác "bay" khoảng 15% giá trị xe mới. Mitsubishi Attrage trải qua đợt nâng cấp gần nhất vào tháng 3/2020 với sự thay đổi tích cực so với mô hình cũ (2019). Sau màn lột xác đó, Mitsubishi Attrage liên tục thăng hoa trong cuộc đua doanh số, đặc biệt là khi đối diện với hàng loạt đối thủ mạnh như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City,... Mitsubishi Attrage 2022 hiện tại sở hữu một ngoại hình bắt mắt hơn trước, bổ sung nhiều trang bị đáng giá bên trong như: Cảm biến tự động bật/tắt đèn chiếu sáng phía trước, gạt mưa tự động, kết hợp cùng hệ thống kiếm soát hành trình đã có trước đó giúp người lái cảm thấy tiện lợi, thoải mái và an toàn hơn trong mỗi chuyến hành trình. Song song với việc cập nhật thêm các trang bị tiện nghi, Mitsubishi Attrage thế hệ mới cũng được bổ sung thêm hàng loạt hệ thống an toàn hỗ trợ người lái tối đa như: Hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA và chức năng nhắc cài dây an toàn cho hàng ghế trước. Với chiều dài cơ sở lên đến 2.002mm dẫn đầu phân khúc giúp Mitsubishi Attrage có không gian nội thất rộng rãi, đi kèm, hoang hành lý có dung tích lên đến 450 lít. Mẫu xe này còn gây ấn tượng với khối động cơ 1.2L tiết kiệm nhiên liệu (với mức tiêu thụ trung bình 5,36 lít/100 km). Video: Đánh giá Mitsubishi Attrage mới và hệ thống bằng điện tử.

