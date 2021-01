Cận cảnh MG ZS 2021 từ 569 triệu tại Việt Nam, "đấu" Kia Seltos

Nhà phân phối chính hãng thương hiệu xe hơi MG tại Việt Nam là Tan Chong vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe ZS. Đây là lần nâng cấp đầu tiên và rất nhanh chóng sau hơn nửa năm mở bán tại nước ta của mẫu xe SUV MG ZS. Động thái này nhằm giúp chiếc SUV đô thị của thương hiệu gốc Anh quốc có sức cạnh tranh hơn với các đối thủ như Kia Seltos, Ford EcoSport hay Hyundai Kona. Theo đại diện nhà phân phối Tan Chong cho hay, mẫu xe MG ZS 2021 mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước. Nhờ đó, mức giá bán của MG ZS mới hấp dẫn hơn so với lần ra mắt đầu tiên. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu B-SUV này với nhiều điểm mới hơn so với đời trước. Ở phiên bản mới, MG ZS 2021 sở hữu ngoại hình trẻ trung hơn nhờ được lược bớt nhiều chi tiết rườm rà của "người tiền nhiệm", xe có 4 màu ngoại thất gồm: Trắng, Đỏ, Đen, Bạc. Phần đầu xe MG ZS 2021 đã được trau chuốt hơn với cụm lưới tản nhiệt mới dạng 3D sơn đen bóng nổi bật, phần viền phía trong sử dụng chất liệu crom hiện đại. Nâng cấp đáng kể của chiếc SUV này phải kể đến cụm đèn pha giờ đây sử dụng công nghệ LED Projector Headlight tự động thay cho Halogen trước đây kết hợp dải đèn định vị ban ngày hình móc câu đầy ấn tượng. Khu vực cản trước, mẫu xe này cũng đã góc cạnh hơn, cụm đèn sương mù hoàn toàn mới giúp "gương mặt" của xe trở nên mạnh mẽ hơn. Bên phần hông, MG ZS thế hệ mới sử dụng bộ mâm hình lưỡi rìu Tomahawk kích thước 17 thay cho la-zăng đơn điệu trước đây. Cụm đèn hậu LED dạng khói mờ cũng là chi tiết mới trên MG ZS 2021, cản sau thiết kế khí động học và ống xả giả đã xuất hiện ở khu vực này giúp xe cân đối hơn bản cũ. Không gian bên trong khoang lái của MG ZS 2021 giờ đây được tái thiết kế đơn giản và hiện đại hơn trông thấy. Đặc biệt, màn hình trung tâm theo phong cách tràn viền kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và được đặt cao hơn đời cũ. Ngoài ra, mẫu xe MG ZS mới còn có hệ thống điều hòa tự động với chức năng lọc bụi mịn PM2.5 cùng thiết kế liền mạch 1 dải thay cho dạng núm xoay của đời cũ là những chi tiết cải tiến đáng giá của MG ZS nâng cấp vừa ra mắt. Hơn nữa, xe còn được bổ sung cửa gió điều hòa hàng ghế sau rất phù hợp với thời tiết Việt Nam. Phần vô-lăng của MG ZS mới giống hệt phiên bản cũ với thiết kế dạng D-Cut thể thao, cụm đồng hồ màu là chi tiết nâng cấp tiếp theo của xe. Trong khi đó, ghế ngồi của MG ZS 2021 cải tiến với ghế lái có tính năng chỉnh điện 6 hướng thay vì dạng cơ của bản cũ. Về thị trường Việt Nam với giá bán thấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng các tính năng an toàn của MG ZS 2021 khá đầy đủ so với thị trường Thái Lan, đặc biệt ở trên phiên bản Lux+ cao cấp nhất. Cụ thể, xe sở hữu các trang bị đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP... Các trang bị của xe như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, cân bằng điện tử SCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hỗ trợ đổ đèo HDC, kiểm soát lực kéo TCS, kiểm soát phanh ở góc cua CBC, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera 360 độ, cảm biến lùi và 6 túi khí. Bên dưới nắp ca-pô, cả 2 phiên bản của MG ZS 2021 vẫn được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Hệ dẫn động vẫn là loại cầu trước nhưng đáng chú ý, hộp số không còn là loại tự động 4 cấp như ở bản nhập Trung Quốc mà đã được đổi sang loại vô cấp CVT đem lại các trải nghiệm lái êm ái hơn. Ngoài ra, hộp số này còn có tính năng giả lập 8 cấp số cho người dùng muốn trải nghiệm cảm giác lái “thể thao”. Việc chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan giúp MG ZS 2021 “né” được thuế nhập khẩu và từ đó giá bán của phiên bản cao nhất (Lux+) của ZS mới giảm 20 triệu đồng so với trước kia, chỉ còn 619 triệu đồng nhưng lại nhiều trang bị hơn. Giá xe MG ZS 2021 lần lượt là 619 triệu đồng cho phiên bản ZS Lux+ và 569 triệu đồng cho phiên bản ZS Com+. Video: Xem chi tiết MG ZS 2021 mới vừa ra mắt Việt Nam.

Nhà phân phối chính hãng thương hiệu xe hơi MG tại Việt Nam là Tan Chong vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe ZS. Đây là lần nâng cấp đầu tiên và rất nhanh chóng sau hơn nửa năm mở bán tại nước ta của mẫu xe SUV MG ZS. Động thái này nhằm giúp chiếc SUV đô thị của thương hiệu gốc Anh quốc có sức cạnh tranh hơn với các đối thủ như Kia Seltos, Ford EcoSport hay Hyundai Kona. Theo đại diện nhà phân phối Tan Chong cho hay, mẫu xe MG ZS 2021 mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước. Nhờ đó, mức giá bán của MG ZS mới hấp dẫn hơn so với lần ra mắt đầu tiên. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu B-SUV này với nhiều điểm mới hơn so với đời trước. Ở phiên bản mới, MG ZS 2021 sở hữu ngoại hình trẻ trung hơn nhờ được lược bớt nhiều chi tiết rườm rà của "người tiền nhiệm", xe có 4 màu ngoại thất gồm: Trắng, Đỏ, Đen, Bạc. Phần đầu xe MG ZS 2021 đã được trau chuốt hơn với cụm lưới tản nhiệt mới dạng 3D sơn đen bóng nổi bật, phần viền phía trong sử dụng chất liệu crom hiện đại. Nâng cấp đáng kể của chiếc SUV này phải kể đến cụm đèn pha giờ đây sử dụng công nghệ LED Projector Headlight tự động thay cho Halogen trước đây kết hợp dải đèn định vị ban ngày hình móc câu đầy ấn tượng. Khu vực cản trước, mẫu xe này cũng đã góc cạnh hơn, cụm đèn sương mù hoàn toàn mới giúp "gương mặt" của xe trở nên mạnh mẽ hơn. Bên phần hông, MG ZS thế hệ mới sử dụng bộ mâm hình lưỡi rìu Tomahawk kích thước 17 thay cho la-zăng đơn điệu trước đây. Cụm đèn hậu LED dạng khói mờ cũng là chi tiết mới trên MG ZS 2021, cản sau thiết kế khí động học và ống xả giả đã xuất hiện ở khu vực này giúp xe cân đối hơn bản cũ. Không gian bên trong khoang lái của MG ZS 2021 giờ đây được tái thiết kế đơn giản và hiện đại hơn trông thấy. Đặc biệt, màn hình trung tâm theo phong cách tràn viền kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và được đặt cao hơn đời cũ. Ngoài ra, mẫu xe MG ZS mới còn có hệ thống điều hòa tự động với chức năng lọc bụi mịn PM2.5 cùng thiết kế liền mạch 1 dải thay cho dạng núm xoay của đời cũ là những chi tiết cải tiến đáng giá của MG ZS nâng cấp vừa ra mắt. Hơn nữa, xe còn được bổ sung cửa gió điều hòa hàng ghế sau rất phù hợp với thời tiết Việt Nam. Phần vô-lăng của MG ZS mới giống hệt phiên bản cũ với thiết kế dạng D-Cut thể thao, cụm đồng hồ màu là chi tiết nâng cấp tiếp theo của xe. Trong khi đó, ghế ngồi của MG ZS 2021 cải tiến với ghế lái có tính năng chỉnh điện 6 hướng thay vì dạng cơ của bản cũ. Về thị trường Việt Nam với giá bán thấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng các tính năng an toàn của MG ZS 2021 khá đầy đủ so với thị trường Thái Lan, đặc biệt ở trên phiên bản Lux+ cao cấp nhất. Cụ thể, xe sở hữu các trang bị đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP... Các trang bị của xe như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, cân bằng điện tử SCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hỗ trợ đổ đèo HDC, kiểm soát lực kéo TCS, kiểm soát phanh ở góc cua CBC, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera 360 độ, cảm biến lùi và 6 túi khí. Bên dưới nắp ca-pô, cả 2 phiên bản của MG ZS 2021 vẫn được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Hệ dẫn động vẫn là loại cầu trước nhưng đáng chú ý, hộp số không còn là loại tự động 4 cấp như ở bản nhập Trung Quốc mà đã được đổi sang loại vô cấp CVT đem lại các trải nghiệm lái êm ái hơn. Ngoài ra, hộp số này còn có tính năng giả lập 8 cấp số cho người dùng muốn trải nghiệm cảm giác lái “thể thao”. Việc chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan giúp MG ZS 2021 “né” được thuế nhập khẩu và từ đó giá bán của phiên bản cao nhất (Lux+) của ZS mới giảm 20 triệu đồng so với trước kia, chỉ còn 619 triệu đồng nhưng lại nhiều trang bị hơn. Giá xe MG ZS 2021 lần lượt là 619 triệu đồng cho phiên bản ZS Lux+ và 569 triệu đồng cho phiên bản ZS Com+. Video: Xem chi tiết MG ZS 2021 mới vừa ra mắt Việt Nam.