Cận cảnh Mercedes-Benz SLR McLaren Speedster mui trần cực đỉnh

Vài năm trước, John Sarkisyan từ một thương hiệu độ xe ít người biết đến có tên là S Klub, đã tiết lộ một chiếc Mercedes-Benz 300SL Roadster thân rộng tùy chỉnh. Kể từ đó, ông đã tiếp tục đại tu một số mẫu xe cổ điển khác của Mercedes, Ferrari và Porsche và tại Triển lãm SEMA năm nay, ông đã tiết lộ Là SLR. Đây là một phiên bản hoang dã của chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren mui trần mang tính biểu tượng khiến cho 1 chiếc SLR 'Renovatio' của Mansory có vẻ kín đáo hơn khi so sánh tại sự kiện này. Một bộ bodykit gồm 30 chi tiết đã được phát triển cho siêu xe Đức. Bộ bodykit trên chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren Speedster đặc biệt này bao gồm vòm bánh xe trước và sau loe ra giúp mở rộng thêm 10 inch và mặc dù chúng tôi không bận tâm đến vòm bánh xe mới, một số thay đổi khác được thực hiện lại đáng ngờ hơn nhiều. Để bắt đầu, SLR McLaren đã được chuyển đổi thành một chiếc xe giả tốc độ dường như lấy cảm hứng từ chiếc AMG GT-S Speedlegend của Bussnik được ra mắt cách đây vài năm. Do đó, xe có một quầng sáng theo phong cách Công thức 1 chạy trên buồng lái và sau đó bao gồm một cặp tấm chắn gió 'bong bóng' bằng kính ở phía trước người lái và hành khách. Chiếc SLR Roadster vốn đã tuyệt đẹp và việc biến nó thành một chiếc xe tốc độ với quầng sáng có lẽ không phải là ý tưởng hay nhất. Không chỉ có sự chuyển đổi này khiến Là SLR trông hơi kỳ lạ. Bộ bodykit bao gồm một số thành phần mới ở phía sau của Mercedes, bao gồm một cánh gió lớn trông giống như được lấy thẳng từ trò chơi Need for Speed từ đầu những năm 2000. Một bộ khuếch tán lớn cũng được trang bị nhưng nó không có lợi cho chiếc xe và trông hơi quá lố. Một khu vực của chiếc SLR này mà chúng tôi khá thích là cabin. Alcantara màu đỏ tươi trang trí nhiều bề mặt nội thất, bao gồm vô lăng, bảng điều khiển, tấm ốp cửa và ghế ngồi. Ngoài ra còn có một số điểm nhấn bằng sợi carbon đẹp mắt, bao gồm cả trên vô lăng, cũng như các lỗ thông hơi màu bạc nguyên bản và các nút điều khiển HVAC. Video: Chi tiết Mercedes-Benz SLR Mclaren Roadster của Brabus.

