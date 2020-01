Cận cảnh Mercedes-Benz GLE 2020 hơn 6 tỷ về Việt Nam

Mẫu SUV hạng sang Mercedes-Benz GLE 2020 mới được ra mắt công chúng Việt Nam cách đây một thời gian và hiện đang được chính hãng phân phối tới tay khách hàng trong nước với phiên bản GLE 450, cùng mức giá 4,369 tỷ đồng. Mẫu Mercedes-Benz GLE 350d AMG 2020 mới cập bến nước ta tuy được nhập khẩu theo diện tư nhân nhưng lại sở hữu gói trang bị AMG thể thao và động cơ dầu diesel. Chính vì vậy, giá bán của xe theo đó cũng cao hơn khoảng 2 tỷ so với phiên bản GLE 450 chính hãng. So với phiên bản Mercedes-Benz GLE 450 2020, phiên bản GLE 350d AMG (tên đầy đủ GLE 350d 4Matic AMG Line) mang trong mình một số nâng cấp về mặt trang bị. Ở phần ngoại thất, GLE 350d AMG nổi bật với bộ mặt ca-lăng sao rơi đặc trưng, logo "Ngôi sao ba cánh" to bản đặt ngay chính giữa trung tâm cho cái nhìn thực sự nam tính và thời trang. Bước sang bên hông, mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLE 350d AMG 2020 dễ dàng tạo điểm nhấn hơn hẳn so với phiên bản GLE 450 nhờ bộ mâm 5 chấu kép kích cỡ 21 inch thay vì 20 inch như GLE 450. Mercedes-Benz GLE 350d AMG 2020 đầu tiên tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Xeược trang bị rất nhiều option hiện đại đi kèm như hàng ghế thứ 2 chỉnh điện 6 hướng, ngả lưng ghế, tính năng Easy Entry giúp cho việc ra vào hàng ghế thứ 3 dễ dàng hơn, các giao thức kết nối điện thoại thông minh, cổng sạc 5V, USB TypeC cho cả 3 hàng ghế... Không gian cabin của Mercedes-Benz GLE 340d AMG 2020 mới tiếp tục thể hiện sự sang trọng vốn có của thương hiệu xe sang nước Đức. Toàn bộ khoang cabin được bao phủ gần như hoàn toàn bằng da Designo màu nâu cao cấp, kèm theo đó là các trang bị như 2 màn hình lớn cho hệ thống giải trí, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống MBUX cùng 13 loa Burmester hàng hiệu, điều hoà tự động 2 vùng độc lập... Về truyền động, Mercedes-Benz GLE 340d AMG 2020 sử dụng động cơ Dầu Diesel 2.0L, cho ra công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Giá xe Mercedes-Benz GLE 350d AMG 2020 nhập Mỹ về Việt Nam được đơn vị nhập khẩu đưa ra là 275.000 USD (khoảng 6,3 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mercedes GLE Coupe 400 2020 mới.

