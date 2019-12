Cận cảnh Mercedes-Benz GLC 300 mới, hơn 2,5 tỷ tại Việt Nam

Mercedes-Benz chính thức giới thiệu mẫu xe GLC nâng cấp (X253) tại thị trường Việt Nam với nhiều sự thay đổi đáng ghi nhận. Ngoài ra, Mercedes-Benz GLC Facelift mới sẽ được phân phối tới tay người tiêu dùng trong nước với phiên bản GLC 300 4MATIC, được nhập khẩu trực tiếp từ Đức thay vì lắp ráp tại Việt Nam như phiên bản tiềm nhiệm. Được (MBV) giới thiệu tới khách hàng trong nước lần đầu vào cuối tháng 4/2016, GLC là mẫu xe hạng sang được ưa chuộng nhất và bán chạy nhất tại Việt Nam cho đến nay. Mẫu xe thể thao đa dụng này luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và tạo nên những kỷ lục doanh số “vô tiền khoáng hậu”. Tính đến hết năm 2019, đã có hơn 9.000 xe GLC lăn bánh tại Việt Nam. Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC mới nâng cấp sở hữu ngoại thất AMG Line cùng gói trang bị Night Package, giúp khắc họa hình ảnh nam tính và giàu sức mạnh. Cản trước với hốc gió lớn, lưới tản nhiệt kim cương và logo ‘Ngôi sao 3 cánh’ hiệu ứng 3D mang đến diện mạo “lột xác” hoàn toàn so với phiên bản trước nâng cấp. Mâm xe là loại AMG thể thao, kích thước lên đến 20 inch, thiết kế đa chấu với 2 màu tương phản bạc/đen. Nâng cấp dễ nhận ra ở ngoại thất GLC mới chính là hệ thống đèn chiếu sáng. GLC 300 4MATIC được trang bị công nghệ đèn thông minh MULTIBEAM với tầm chiếu sáng rất xa. Trên GLC 300 4MATIC, sự kết hợp của bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số chất lượng cao kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm mang đến trải nghiệm sắc nét, hiện đại cho hành khách. Bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số cho phép người lái lựa chọn 3 chế độ hiển thị, bao gồm “Thể thao”, “Cổ điển” và “Hiện đại”. Người lái còn có thể cá nhân hóa thông tin hiển thị trên với các module như dẫn đường, thời gian và thời tiết, tiêu thụ nhiên liệu, kết nối và giải trí, lực G-Force. Điều khiển touchpad ở bệ trung tâm nay đã phẳng hơn, ghi nhận thông tin nhạy hơn và mang đến hiệu ứng chạm rất sinh động. Xe được trang bị tay lái thể thao với thiết kế mới, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons), giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng. Tính năng Ga tự động (Cruise Control), Giới hạn tốc độ (Speed Limit) nay cũng được tích hợp lên tay lái. Xe vẫn được hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi và kết nối Apple CarPlay/Android Auto. GLC nâng cấp nay đã có thiết kế chìa khóa và nút Khởi động sang trọng hơn. Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất, bên cạnh 2 tùy chọn nội thất quen thuộc là Đen, Nâu Saddle, khách hàng nay có thể chọn thêm màu Đỏ Cranberry hoàn toàn mới. Trong trải nghiệm cá nhân hoá, hành khách có thể lựa chọn 64 màu sắc đèn viền nội thất tùy theo sở thích và tâm trạng. Hệ thống loa Burmester® 13 loa công suất 590 watt sẽ làm hài lòng ngay cả những tín đồ audiophile khó tính, hệ thống giải trí MBUX mới... GLC 300 4MATIC cũng nâng cấp lốp xe dự phòng giúp người lái an tâm hơn khi đi xa hay đi địa hình xấu. GLC nâng cấp còn sở hữu hàng loạt các tính năng an toàn vượt trội như: hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí cửa sổ, Camera 360 độ... GLC 300 4MATIC sở hữu động cơ I4 2.0 lít tăng áp sản sinh 258 mã lực và sức kéo 370 Nm, giúp xe tăng tốc 0 -100 km/h chỉ trong vòng 6 giây. Sức mạnh này được truyền tải hiệu quả thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Xe vẫn được trang bị cụm điều khiển DYNAMIC SELECT, giúp người lái khám phá sự khác biệt rõ nét của 5 chế độ vận hành, bao gồm "Comfort", "ECO", "Sport", "Sport+" và “Individual”.Giá xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC là 2,559 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Xe được nhập khẩu từ Đức với chính sách bảo hành chính hãng 3 năm và có thể mở rộng thành 5 năm. Hệ thống đại lý ủy quyền của MBV sẽ hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua xe GLC, hoặc trả góp thông qua Mercedes-Benz Financial Services với mức trả chỉ khoảng 30 triệu mỗi tháng. Video: Mercedes-Benz GLC nâng cấp 2019.

