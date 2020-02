Cận cảnh Mercedes-Benz GLC 200 từ 1,749 tỷ tại Việt Nam

Sau khi giới thiệu phiên bản GLC 300 4MATIC (CBU) vào trước dịp Tết Nguyên đán, MBV ra mắt giới thiệu 2 phiên bản Mercedes-Benz GLC 200 và GLC 200 4MATIC nâng cấp vào hôm nay. Trong tháng 3/2020, 2 phiên bản cao cấp còn lại sẽ được trình làng, qua đó hoàn thiện danh mục sản phẩm của GLC nâng cấp với 4 phiên bản tại thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp facelift giữa đời của mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 200 và GLC 200 4 Matic mới sở hữu ngoại thất thể thao với diện mạo “lột xác” hoàn toàn so với phiên bản trước nâng cấp. Điểm nhấn thiết kế của cả GLC 200 & GLC 200 4MATIC là cụm đèn trước LED toàn phần với thiết kế 2 tầng, 3 khoang rất sắc sảo. Mercedes-Benz GLC 200 và GLC 200 4MATIC đều có thiết kế cản trước đục lỗ mạ chrome to bản và rộng ngang. Riêng GLC 200 4MATIC với gói ngoại thất Off-Road sẽ có cản trước, cản sau và mâm lốp được tối ưu cho việc đi địa hình. Tổng thể GLC 200 sử dụng mâm xe 18-inch, trong khi phiên bản GLC 200 4MATIC đi kèm mâm xe 19-inch 6 chấu kép hoàn toàn mới. Ngoài ra, cụm đèn hậu LED cả hai phiên bản đều được thiết kế lại đồ họa sợi quang theo dạng hộp thay vì 2 sọc ngang, giúp xe dễ nhận diện hơn từ phía sau, đây là chi tiết dễ dàng phân biệt GLC trước và sau facelift. Bên trong khoang nội thất, phiên bản GLC 200 được phối với gỗ nâu bóng cổ điển, còn GLC 200 4MATIC đi cùng loại gỗ tần bì vân nổi màu nâu xám không bám vân tay. GLC 200 4MATIC được ưu ái với gói nội thất Exclusive sang trọng với chất liệu da cao cấp. Khách hàng có thể lựa chọn 3 màu ngoại thất bao gồm: Trắng Polar, Đen Obsidian, Đỏ Hyacinth và 2 tùy chọn nội thất quen thuộc là Đen và Vàng Silk. Đặc biệt, nội thất phiên bản GLC 200 4MATIC được trang bị đồng hồ tốc độ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm mang đến trải nghiệm sắc nét, hiện đại cho hành khách. Bên cạnh đó, bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số cho phép người lái lựa chọn 3 chế độ hiển thị, bao gồm “Thể thao”, “Cổ điển” và “Hiện đại”. Người lái còn có thể cá nhân hóa thông tin hiển thị trên với các module như dẫn đường, thời gian và thời tiết, tiêu thụ nhiên liệu, kết nối và giải trí, lực G-Force. Cả 2 phiên bản được trang bị tay lái với thiết kế mới, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons), tích hợp tính năng Ga tự động (Cruise Control) + Giới hạn tốc độ (Speed Limit) nay cũng được tích hợp lên tay lái. Xe vẫn được hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi (trên GLC 200 4MATIC) và kết nối Apple CarPlay/Android Auto. GLC nâng cấp nay đã có thiết kế chìa khóa và nút Khởi động sang trọng, tinh xảo hơn. Tiếp bước GLE, GLC được MBV trang bị giao diện MBUX (Mercedes-Benz User Experience) thế hệ mới nhất. Người lái có thể điều khiển MBUX thông qua 4 hình thức khác nhau, bao gồm màn hình cảm ứng 10,25 inch, điều khiển bằng giọng nói, nút điều khiển cảm ứng trên tay lái hoặc bàn điều khiển touchpad thế hệ mới. Điều đặc biệt của MBUX là khả năng tự hoàn thiện, học tập thông qua trí tuệ nhân tạo. Về an toàn, cả 2 phiên bản vẫn sở hữu hàng loạt các tính năng an toàn như: hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist; cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill-start assist; túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí cửa sổ. GLC 200/200 4Matic đều sử dụng chung động cơ xăng 4cyl dung tích 2.0l tăng áp (mã M264) cho công suất tối đa 197 mã lực tại vòng tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 320Nm đạt được trong dải vòng tua từ 1.300 – 4.000 vòng/phút. Động cơ M 264 mới sẽ thay thế cho động cơ M274 dùng trên các phiên bản (GLC 200, GLC 250 và GLC 300 cũ). Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), hoặc bốn bánh (bản 4Matic) thông qua hộp số tự động 9 cấp (9G-TRONIC). GLC 200 & GLC 200 4MATIC đều được trang bị Tiêu Chuẩn 5 chế độ vận hành khác nhau, DYNAMIC SELECT cung cấp các chế độ vận hành bao gồm: "Comfort" (êm ái), "ECO" (Tiết Kiệm), "Sport", "Sport+" (Thể Thao) và “Individual” (Cá nhân hoá)... Giá xe GLC 200 và GLC 200 4MATIC lần lượt là 1,749 và 2,039 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Xe được lắp ráp tại Việt Nam với linh kiện nhập khẩu từ Đức. Video: Chi tiết Mercedes GLC 200 2020 lắp ráp Việt Nam.

