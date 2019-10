Cận cảnh Mercedes-Benz E300 AMG hơn 2,8 tỷ tại Việt Nam

Sau một thời gian ngừng bán, MBV đã quay trở lại phân phối E 300 AMG 2019 với nhiều nâng cấp về trang bị tiện nghi và giải trí. Mặc dù vậy, ngoại thất của E 300 AMG 2019 không có quá nhiều sự khác biệt so với E 300 AMG trước đó. Tuy nhiên, ở Mercedes-Benz E 300 AMG mới hãng xe sang Đức đã nâng cấp ngoại thất với gói ‘’Night Package’’ bao gồm nhiều trang trí mang màu đen bóng ở viền cửa, gương chiếu hậu, cản trước và hốc gió. Tổng thể, E 300 AMG được lắp bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch đẹp mắt và mang hướng thể thao. E 300 AMG 2019 có tổng cộng 04 lựa chọn màu ngoại thất bao gồm: Trắng, Đen, Đỏ đi cùng với 2 màu nội thất gồm Đen và Nâu. Chiếc xe sang Mercedes-Benz E 300 AMG 2019 tại đại lý mang màu sơn ngoại thất đen bóng phối với tông màu Nâu ở nội thất sang trọng. ‘’Trái tim’’ của E 300 AMG là khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp cổng nạp kép (twin-scroll turbocharger) cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Động cơ M264 trên E 300 còn được chia sẻ với ‘’người anh em’’ C300 AMG (facelift 2018). So với E 300 AMG, phiên bản E 350 AMG cao cấp hơn được sản xuất giới hạn 48 chiếc trên toàn quốc mang một số điểm khác biệt gồm: E 350 AMG dùng động cơ 2.0L mild-hybrid EQ Boost và hệ thống treo DYNAMIC BODY CONTROL thích ứng với nhiều điều kiện vận hành. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz E 300 AMG đang được MBV phân phối chính hãng là 2,833 tỷ đồng. Mức giá này rẻ hơn 57 triệu đồng so với E 350 AMG hay 236 triệu đồng so với đối thủ BMW 530i có giá niêm yết 3.069 tỷ đồng. Nếu có nhu cầu mua sedan hạng sang cỡ trung, các bác sẽ chọn mẫu xe nào? Chi tiết đáng chú ý nhất trong nội thất E 300 AMG là cặp màn hình hỗ trợ lái và giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, vô lăng dạng D-cut mới tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng (Touch Control Buttons),... Cửa sổ trời Panorama cho phép ánh sáng tràn vào khoang nội thất. E300 AMG được trang bị điều hòa tự động 3 vùng độc lập THERMOTRONIC cho phép tùy chỉnh nhiệt độ tại mỗi vị trí ngồi Video: Chi tiết Mercedes-Benz E-Class mới.

