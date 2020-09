Cận cảnh Mercedes-AMG G63 2020 màu độc, hơn 10 tỷ về Việt Nam

Dòng xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 mới vẫn đang nhận được sự yêu thích của các khách hàng Việt, trong đó, không chỉ có các công ty nhập khẩu tư nhân bận rộn mở công G63 để bàn giao cho khách hàng mà còn có đại lý chính hãng. Gần đây nhất, sau hơn 35 chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 về nước với 2 màu sắc quen thuộc là trắng và đen, một chiếc Mercedes-AMG G63 chính hãng có mặt tại Việt Nam với ngoại thất sơn màu độc rất lạ mắt và nổi bật. Điểm ấn tượng trên ngoại hình của chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 chính hãng này chính là bộ áo xanh lá có tên gọi Olive Green, đây là màu sơn tuỳ chọn nằm trong danh mục mã màu G-Manufaktur và có giá về đến Việt Nam lên đến 255 triệu đồng. Chưa hết, chiếc SUV hạng sang G63 2020 màu xanh Olive này còn có hai tuỳ chọn đắt giá khác, đầu tiên chính là việc chủ nhân đã mạnh tay chi hầu bao để xe sở hữu gói ốp nội thất bằng sợi carbon có giá lên tới 229 triệu đồng. Tuỳ chọn thứ 3 có trên chiếc Mercedes-AMG G63 2020 màu Olive Green là gói nội thất ghế da Nappa cao cấp có màu nâu Saddle Brown, gói này có giá 69 triệu đồng. Như vậy, tổng trị giá 3 tuỳ chọn này cho chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2020 này lên đến 553 triệu đồng, tức bằng giá xe Hyundai Accent, Toyota Vios hay VinFast Fadil. Trước đó, đã có một chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 đời mới mang màu sơn độc nhất Việt Nam là G manufaktur Dark Olive Green Magno đã có mặt tại dải đất hình chữ S và định cư ở Hà Nội. Chỉ tính riêng màu sơn của chiếc xe này đã lên đến 800 triệu đồng. Hiện tại, giá xe Mercedes-AMG G63 mới nhất tại Việt Nam thuộc diện phân phối chính hãng là 10,83 tỷ đồng, các đại gia Việt ước tính phải bỏ ra số tiền trên 12 tỷ đồng để chiếc G63 đời mới lăn bánh trên đường. Ngoài màu sơn độc nhất Việt Nam là xanh Olive, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 này không có trang bị nào thay đổi ở ngoại thất so với những xe chính hãng đã bán ra trước đó. Ngoại hình xe vẫn là đèn LED tròn hiện đại mới, đèn hậu thiết kế cách điệu hơn bản cũ. Những chiếc Mercedes-AMG G63 đời mới thuộc diện phân phối chính hãng còn có sự khác biệt rất lớn ở ngoại hình so với xe nhập ngoài nằm ở ống xả, chiếc G63 mang màu sơn độc xanh Olive cũng không ngoại lệ. Cụ thể, do yêu cầu từ phía Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo an toàn cho những người chạy xe máy, ống xả kép phía bên phải của những chiếc xe Mercedes-AMG G63 đời mới chính hãng bắt buộc phải hướng thẳng xuống đất thay vì nằm ngang hướng ra bên ngoài như bình thường. Đây cũng là chi tiết để phân biệt SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 2019 nhập ngoài với xe chính hãng. Nằm bên dưới nắp capô của Mercedes-AMG G63 mang màu sơn xanh lá bóng vẫn là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới nhất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 585 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp. Nhờ đó, chiếc SUV hạng sang này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Video: Chi tiết Mercedes-AMG G63 2020 mầu Olive Green độc đáo.

