Cận cảnh Mazda3 2019 "đối thủ" Toyota Corolla Altis về Việt Nam

Mẫu xe Mazda3 2019 mới hiện đang được người dùng chờ đợi nhất tại thị trường ôtô Việt Nam. Theo dự kiến, Mazd3 thế hệ mới sẽ chính thức được giới thiệu tới tay người tiêu dùng Việt vào ngày 4/11 tới. Tuy nhiên hôm nay (27/10), trong sự kiện giới thiệu triết lý thiết kế sản phẩm thế hệ mới của Mazda tại Hà Nội, Mazda3 2019 cũng đã được vén màn. Mazda3 hoàn toàn mới sở hữu tổng chiều dài 4.660 mm (+190 mm), cùng chiều rộng 1.795 mm, chiều cao giảm xuống 1.435 mm (-30 mm), chiều dài trục cơ sở 2.725 mm (+25 mm). Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo hoàn toàn mới của hãng. Phong cách thiết kế này hướng tới sự tối giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch và ấn tượng. Phần đầu xe của Mazda3 thế hệ mới vừa xuất hiện tại Việt Nam nổi bật với cụm lưởi tản nhiệt màu đen bóng, đèn pha mảnh, bên dưới là những đường cắt mạnh mẽ ở cản trước. Thân xe thon dài đi kèm với các đường gân dập nổi cá tính, kính chắn gió sắc nét. Phiên bản sedan đã chịu ảnh hưởng lớn từ chiếc xe ý tưởng Vision Coupe vốn cũng được đánh giá rất cao về thiết kế. 2 kiểu thân xe của Mazda3 thế hệ mới chia sẻ chung thiết kế phần đầu, đèn hậu cùng một số chi tiết khác, nhưng có thiết kế khác biệt lớn từ cột B trở về sau. Phần đuôi xe mang phong cách thể thao hơn, với cánh gió gắn trên nắp cốp, đèn hậu mảnh và hệ thống ống xả kép. Ngoài ra mẫu xe này còn được trang bị bộ mâm 5 chấu kép tông màu xám khá ấn tượng. Trong khi thiết kế ngoại thất mang nhiều đột phá ấn tượng, thì những thay đổi trong khoang cabin được đánh giá là mang tính cách mạng và nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Theo đó, các chi tiết nội thất của xe đều được làm từ các vật liệu cao cấp và được thiết kế theo phong cách tối giản “less is more” đậm chất Nhật Bản. Những trang bị nổi bật bao gồm: vô-lăng 3 chấu, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8,8-inch đứng cao độc lập so với táp-lô thay vì được tích hợp chìm vào bên trong, bảng táp-lô bọc da cao cấp nằm trải dài theo chiều rộng của xe tạo cảm giác gọn gàng và tinh tế. Mazda cũng lưu ý rằng, các bộ phận bên trong cabin đều được thiết kế theo phong cách độc đáo, mang lại cảm giác thoái mái và ấm áp của da thật. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị tùy chọn màn hình HUD, cột A mảnh hơn so với phiên bản tiền nhiệm, giúp tăng khả năng quan sát cho tài xế. Một điểm nổi bật khác đó là, cụm điều khiển quanh cần gạt số sở hữu vẻ bóng mượt, trong suốt gợi cảm tạo được nên từ công nghệ khắc laser. Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng với 2 chức năng nhớ vị trí, hệ thống âm thanh Bose với 12 vị trí loa trên bản cao cấp. Theo thông tin từ Thaco giá xe Mazda3 2019 chưa được công bố, nó sẽ được bán tại Việt Nam với 2 loại động cơ quen thuộc là 1.5L và 2.0L nhưng thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, những trang bị cao cấp ở thị trường quốc tế có thể không còn xuất hiện tại Việt Nam hoặc sẽ xuất hiện dưới dạng tuỳ chọn. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này đang giữ ngôi vương phân khúc sedan hạng C với tổng doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm đạt 9.147 xe và luôn luôn có mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Với sự có mặt của thế hệ mới, Mazda3 hứa hẹn sẽ tiếp tục thống trị phân khúc sedan hang C và cạnh tranh với "đối thủ" Toyota Corolla Altis. Video: Chi tiết Mazda3 2019 mới tại Việt Nam.

