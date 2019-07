Cận cảnh xe Mazda3 2019 từ 792 triệu đồng tại Malaysia

Mazda3 thế hệ mới vừa chính thức ra mắt tại Malaysia. Thế hệ thứ 4 của Mazda 3 tại thị trường này bao gồm 3 phiên bản và sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Phiên bản tiêu chuẩn gồm 2 kiểu thân xe là sedan và hatchback, được trang bị động cơ hút khí tự nhiên SkyActiv-G 1.5L, 4 xy-lanh cho ra công suất 118 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 153 Nm tại 4.000 vòng/phút. Dù là bản thấp nhất, Mazda3 2019 mới bản tiêu chuẩn vẫn sở hữu đèn chiếu sáng LED tự động với đèn daylight bọc bên ngoài, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch, màn hình điều khiển trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ TFT-LCD 7 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, màn hình HUD Những tính năng hỗ trợ trên phiên bản này bao gồm kiểm soát hành trình, giữ phanh tự động cho hệ thống phanh điện tử. Xe cũng có chế độ lái Sport, giúp tăng phản hồi của bướm ga mỗi khi lẫy số. Phiên bản 2.0 High cao hơn chỉ được cung cấp trong thân xe sedan, như tên gọi, nó được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L, sản sinh công suất 163 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 213 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe vẫn sử dụng hộp số tự động 6 cấp tương tự bản tiêu chuẩn. Các trang bị của bản 2.0 High được nâng cấp đôi chút so với bản tiêu chuẩn, bao gồm khóa thông minh, nội thất bọc da, cửa sổ trời, cửa sổ sau không đường viền và điều hòa không khí 2 vùng. Phiên bản 2.0 High Plus cao nhất, có trong thân xe hatchback và sedan với giá từ 38.900 USD. Phiên bản 2.0 High Plus hatchback chỉ có một phối màu ngoại thất là xám Polymetal và đi trên bộ vành 18 inch. Bản cao cấp nhất của Mazda3 2019 sở hữu đèn chiếu sáng LED, đèn daylight hình tròn bọc xung quanh. Cấu trúc này cũng được áp dụng ở đèn hậu. Bên trong xe, ngoài những trang bị của 2 bản thấp hơn, bản 2.0 High Plus còn có thêm ghế lái điều chỉnh 10 hướng và ghi nhớ 2 vị trí. Bản 2.0 High Plus sở hữu hàng loạt công nghệ hỗ trợ trong gói Mazda i-Activsense. Gói này bao gồm 4 cảm biến đỗ xe xung quanh thân xe, hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng (bằng LED), cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tài xế ngủ gật, phanh thông minh trong thành phố và kiểm soát hành trình dựa trên hệ thống radar. Những công nghệ an toàn cũng ngập tràn trên tất cả phiên bản của mẫu xe hạng C này, bao gồm kiểm soát lực kéo, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, kiểm soát ổn định thân xe và 7 túi khí. Giá xe Mazda3 2019 từ 34.000 USD (khoảng 792 triệu đồng) tại thị trường Malaysia và sẽ được bán ra từ ngày 17/7. Kết hợp với những tin đồn trước đây, thời gian mẫu xe hạng C được mong đợi nhất hiện nay về Việt Nam đang cận kề. Video: Chi tiết xe Mazda3 2019 tại thị trường Malaysia.

