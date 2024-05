Jennie nhóm BlackPink khoe vòng eo rắn nước ở Met Gala 2024

Sải bước trên thảm đỏ sự kiện Met Gala 2024, nữ ca sĩ Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm. Ảnh: Getty. Giọng ca của nhóm BlackPink diện đầm cắt khoét ở eo, xẻ đùi cao. Ảnh: Just Jared. Trang phục tôn eo thon, đôi chân dài nuột nà của Jennie. Ảnh: Just Jared. Trang sức ngọc trai ở eo tạo điểm nhấn cho trang phục của Jennie. Ảnh: Just Jared. Nữ ca sĩ nhận được lời tán dương nhan sắc của đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Just Jared. Jennie khoe vóc dáng gợi cảm, không chút mỡ thừa. Ảnh: Getty. Một số fan nhận xét, trong loạt ảnh của các nhiếp ảnh gia quốc tế, Jennie trông khá dừ so với ảnh chụp ảnh bằng camera thường. Ảnh: Getty. Sắc vóc nổi bật của Jennie trong loạt ảnh chụp bằng camera thường. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Năm 2023, Jennie nhóm BlackPink lần đầu tham gia Met Gala. Ảnh: Getty. Jennie diện trang phục hoa trà thanh lịch, gợi cảm. Ảnh: Getty. Hoạt động trong nhóm BlackPink, Jennie được đánh giá có giọng hát khỏe và sâu lắng. Ngoài ra, cô có khả năng rap trôi chảy. Năm 2023, nữ ca sĩ đóng phim Hollywood The Idol. Trong phim, Jennie vào vai dancer Dyanne - bạn thân của nữ chính Jocelyn. Xem video: "BlackPink nhảy See tình". Nguồn Người Đưa Tin

