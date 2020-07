Cận cảnh Maserati Ghibli từ 5,69 tỷ đồng tại Việt Nam

Nhắc đến thương hiệu Maserati, nhiều người thường nghĩ đến các dòng siêu xe như GranTurismo hay GranCabiro. Hãng xe đến từ Italy cũng sản xuất những mẫu xe sedan hạng sang Maserati Ghibli hay Quattroporte. Nếu như Ghibli hướng đến cảm giác lái thể thao, linh hoạt thì Quattroporte lại thiên về sự sang trọng, êm ái. Maserati Ghibli mới được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013, kích thước tổng thể của xe là 4.971 x 1.945 x 1.461 mm (dài x rộng x cao). Nếu so với đối thủ Porsche Panamera, Ghibli ngắn hơn 78 mm nhưng rộng hơn 8 mm và cao hơn 35 mm. Phần đầu xe được thiết dài, mặt ca-lăng hình thang ngược với biểu tượng cây đinh ba cùng 10 thanh dọc mạ chrome sáng bóng. Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED ma trận với chức năng tự động điều chỉnh pha/cốt. Nhìn từ bên hông, Maserati Ghibli nổi bật với 3 khe gió ở khu vực phía trước cùng logo Maserati trên cột C. Phiên bản GrandSport sử dụng bộ mâm hợp kim Titano 7 chấu kép có kích thước 21 inch. Cụm đèn hậu trên Ghibli kéo dài từ 2 bên thân xe ra phía sau cho cảm giác to lớn, dãy đèn hậu được tạo hình ôm trọn cụm đèn giúp chiếc xe nổi bật hơn khi di chuyển trong bóng tối. Phong cách thiết kế này vẫn được Maserati giữ nguyên kể từ lúc dòng xe Ghibli ra đời. Bước vào bên trong, Maserati Ghibli gây ấn tượng nhờ phần lớn chi tiết trên xe đều sử dụng vật liệu da. Khách hàng có thể lựa chọn ốp gỗ, da hoặc carbon ở những vị trí như khu vực cần số, ốp cửa... Trần xe vẫn dùng vải nỉ, tuy nhiên loại nỉ này cho cảm giác mịn tay và khác hẳn những dòng xe phổ thông. Vô lăng được bọc da có kích thước khá lớn so với một chiếc sedan, điều này khiến cho những người lần đầu tiên điều khiển Ghibli sẽ có cảm giác choáng ngợp, lạ lẫm. Phía sau vô lăng trang bị 6 phím nhấn hỗ trợ điều khiển màn hình trung tâm. Khu vực màn hình trung tâm sử dụng vật liệu nhựa chưa thật sự hài hòa với tổng thể nội thất xe. Màn hình trung tâm là loại cảm ứng có kích thước 8,4 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hàng ghế trước của Ghibli chỉnh điện 6 hướng và nhớ 2 vị trí, hàng ghế này cũng được ưu ái hơn khi có thêm chức năng sưởi và làm mát 2 cấp độ. So với hàng ghế trước, 3 ghế sau tương đối cứng và chưa thật sự thoải mái nếu phải ngồi lâu. Do xe sử dụng dẫn động cầu sau nên vị trí ghế giữa bị hạn chế không gian để chân. Maserati Ghibli được trang bị các tính năng an toàn hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, chống va chạm phía trước... Phiên bản Ghibli Grandsport trong bài sử dụng động cơ tăng áp kép V6, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 350 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 4.500 vòng/phút. Nếu như Ghibli là chiếc sedan hướng đến cảm giác lái thể thao, linh hoạt thì mẫu sedan Quattroporte lại thiên về sự sang trọng, êm ái mặc dù Quattroporte được trang bị động cơ có công suất lên đến 410 mã lực. Hiện tại ở Việt Nam, Maserati đang phân phối Ghibli với 4 phiên bản là tiêu chuẩn, Grandsport, GrandLusso và S Q4. Giá xe Maserati Ghibli khởi điểm của 4 phiên bản này lần lượt là 5,690 tỷ, 5,888 tỷ, 5,9 tỷ và 6,9 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm của Maserati Ghibli đắt hơn đôi chút so với Porsche Panamera (5,31-11,4 tỷ đồng).

