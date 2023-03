Cận cảnh Lotus Elise S2 độc nhất Việt Nam, hơn 1,5 tỷ đồng

Chiếc Lotus Elise tại Việt Nam này sở hữu mui trần chỉ có 2 chỗ ngồi, dẫn động cầu sau, động cơ đặt giữa được hình thành vào đầu năm 1994 và được phát hành vào tháng 9 năm 1996 bởi nhà sản xuất Lotus Cars của Anh, đây là mẫu xe có thiết kế rất thú vị nhưng số lượng xe Lotus tại Việt Nam không có nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay Chính vì điều này mà thông tin 1 chiếc Lotus Elise S2 hàng hiếm được rao bán với giá từ 1,5 tỷ đồng và chưa đầy 1 ngày đã có người mua, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm không nhỏ của cư dân mạng cũng như giới mê xe trong nước. Số lượng xe Lotus tại Việt Nam ước tính có không quá 5 chiếc, trong đó, vào năm ngoái, đã có 2 xe Lotus Exige Final Edition được đưa về nước, 1 xe thuộc phiên bản Sport 420 còn chiếc xe thứ 2 thuộc bản cao cấp nhất là 430. Bên cạnh 2 xe Lotus này, vào năm 2010 cũng đã có 1 đại gia kín tiếng ở Sài thành nhập chiếc xe thể thao mui trần Lotus Elise S2 tại Việt Nam và đến nay, vẫn chưa có chiếc xe Lotus Elise S2 thứ 2 xuất hiện, khiến mẫu xe này trở thành hàng độc. Sau 13 năm có mặt tại dải đất hình chữ S, chiếc xe thể thao Lotus Elise S2 này chỉ mới qua 4 đời chủ và đã trải qua 2 lần thay đổi màu sơn ở ngoại thất theo phương pháp sơn trực tiếp, tức là mất đi màu sơn zin, không phải kiểu dán đề-can. Lúc mới xuất hiện tại Việt Nam, chiếc xe thể thao mui trần Lotus Elise S2 độc nhất Việt Nam có ngoại thất màu vàng, chủ nhân là 1 người chuyên chơi xe mô tô phân khối lớn và sở hữu rất nhiều "chiến mã" 2 bánh lẫn 3 bánh rất khủng. Ngoài Lotus Elise S2, anh còn sở hữu siêu xe Audi R8 V8 nhưng sau này, đã bị 1 khách hàng chuyên mua xe phân khối lớn gạ mua 1 cặp xe Lotus Elise S2 và Audi R8 V8. Tại thời điểm sở hữu xe Lotus Elise S2, ông chủ showroom bán xe phân khối lớn này còn độ cho "bé hạt tiêu" cặp cửa cắt kéo rất cá tính. Khi về tay nhà sưu tập siêu xe kín tiếng ở Sài thành, chiếc xe thể thao mui trần Lotus Elise S2 được sơn lại màu trắng sữa, cùng sọc màu bạc. Tuy nhiên, vào giữa năm ngoái, người này bán gần 100 chiếc siêu xe, xe siêu sang và xe thể thao của mình, trong đó, chiếc Lotus Elise S2 cũng bị thanh lý về 1 showroom xe cũ, sau đó được 1 khách hàng ở Hà Nội mang về, chính thức lần đầu tiên Bắc tiến. Người này sau đó sơn lại cho xe màu xanh British Racing, mã màu rất đậm chất các xe đua Anh quốc. Hơn 3 tháng sở hữu, người này bán lại chiếc Lotus Elise S2 và sau đó, xe được rao 1,5 tỷ đồng, chỉ đúng 1 ngày sau đã có khách mua. Nhìn vào bên ngoài của Lotus Elise S2 bạn sẽ thấy ngay xe có thiết kế rất hài hước, với kiểu dàng nhỏ gọn, đèn pha và xi-nhan đặt dọc, các đường vuốt cong mềm mại và mui cứng tháo lắp bằng tay. Được biết, Lotus Elise S2 được công bố vào ngày 9/10/2000, xe được sửa đổi một chút của khung gầm so với thế hệ đầu tiên để đáp ứng các quy định mới và cùng động cơ dòng K với ECU hoàn toàn mới do Lotus phát triển Thế hệ thứ 2 của Lotus Elise có nhiều điểm nhấn thiết kế với cản va trước mở rộng, có thêm 2 hốc gió, đèn pha kiểu mắt nhện chia đôi bất tương xứng, bên sườn có hốc hút gió to hơn, la-zăng đa chấu kép. Đằng sau của xe Lotus Elise S2 vẫn dùng đèn hậu đôi dạng tròn nhưng kích thước to hơn, khuếch tán sau và ống xả thiết kế lại hoàn toàn. Lotus Elise S2 có chiều dài 3.785 mm, rộng 1.719 mm và chiều cao chỉ hơn 1.100 mm, chiều dài trục cơ sở 2.300 mm, thân xe chỉ nặng 860 kg. Bên trong khoang lái xe có 2 chỗ ngồi, các trang bị đi kèm rất nghèo nàn vì mẫu xe này đã có tuổi đời hơn 23 năm, điểm cộng là vô-lăng xe đua có thể tháo rời và xe sử dụng hộp số sàn. Hộp số này sẽ đồng hành cùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.8 lít, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 181 Nm. Elise có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 240 km/giờ. Video: Chi tiết Lotus Elise mui trần hàng hiếm tại Sài Gòn.

Chiếc Lotus Elise tại Việt Nam này sở hữu mui trần chỉ có 2 chỗ ngồi, dẫn động cầu sau, động cơ đặt giữa được hình thành vào đầu năm 1994 và được phát hành vào tháng 9 năm 1996 bởi nhà sản xuất Lotus Cars của Anh, đây là mẫu xe có thiết kế rất thú vị nhưng số lượng xe Lotus tại Việt Nam không có nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay Chính vì điều này mà thông tin 1 chiếc Lotus Elise S2 hàng hiếm được rao bán với giá từ 1,5 tỷ đồng và chưa đầy 1 ngày đã có người mua, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm không nhỏ của cư dân mạng cũng như giới mê xe trong nước. Số lượng xe Lotus tại Việt Nam ước tính có không quá 5 chiếc, trong đó, vào năm ngoái, đã có 2 xe Lotus Exige Final Edition được đưa về nước, 1 xe thuộc phiên bản Sport 420 còn chiếc xe thứ 2 thuộc bản cao cấp nhất là 430. Bên cạnh 2 xe Lotus này, vào năm 2010 cũng đã có 1 đại gia kín tiếng ở Sài thành nhập chiếc xe thể thao mui trần Lotus Elise S2 tại Việt Nam và đến nay, vẫn chưa có chiếc xe Lotus Elise S2 thứ 2 xuất hiện, khiến mẫu xe này trở thành hàng độc. Sau 13 năm có mặt tại dải đất hình chữ S, chiếc xe thể thao Lotus Elise S2 này chỉ mới qua 4 đời chủ và đã trải qua 2 lần thay đổi màu sơn ở ngoại thất theo phương pháp sơn trực tiếp, tức là mất đi màu sơn zin, không phải kiểu dán đề-can. Lúc mới xuất hiện tại Việt Nam, chiếc xe thể thao mui trần Lotus Elise S2 độc nhất Việt Nam có ngoại thất màu vàng, chủ nhân là 1 người chuyên chơi xe mô tô phân khối lớn và sở hữu rất nhiều "chiến mã" 2 bánh lẫn 3 bánh rất khủng. Ngoài Lotus Elise S2, anh còn sở hữu siêu xe Audi R8 V8 nhưng sau này, đã bị 1 khách hàng chuyên mua xe phân khối lớn gạ mua 1 cặp xe Lotus Elise S2 và Audi R8 V8. Tại thời điểm sở hữu xe Lotus Elise S2, ông chủ showroom bán xe phân khối lớn này còn độ cho "bé hạt tiêu" cặp cửa cắt kéo rất cá tính. Khi về tay nhà sưu tập siêu xe kín tiếng ở Sài thành, chiếc xe thể thao mui trần Lotus Elise S2 được sơn lại màu trắng sữa, cùng sọc màu bạc. Tuy nhiên, vào giữa năm ngoái, người này bán gần 100 chiếc siêu xe, xe siêu sang và xe thể thao của mình, trong đó, chiếc Lotus Elise S2 cũng bị thanh lý về 1 showroom xe cũ, sau đó được 1 khách hàng ở Hà Nội mang về, chính thức lần đầu tiên Bắc tiến. Người này sau đó sơn lại cho xe màu xanh British Racing, mã màu rất đậm chất các xe đua Anh quốc. Hơn 3 tháng sở hữu, người này bán lại chiếc Lotus Elise S2 và sau đó, xe được rao 1,5 tỷ đồng, chỉ đúng 1 ngày sau đã có khách mua. Nhìn vào bên ngoài của Lotus Elise S2 bạn sẽ thấy ngay xe có thiết kế rất hài hước, với kiểu dàng nhỏ gọn, đèn pha và xi-nhan đặt dọc, các đường vuốt cong mềm mại và mui cứng tháo lắp bằng tay. Được biết, Lotus Elise S2 được công bố vào ngày 9/10/2000, xe được sửa đổi một chút của khung gầm so với thế hệ đầu tiên để đáp ứng các quy định mới và cùng động cơ dòng K với ECU hoàn toàn mới do Lotus phát triển Thế hệ thứ 2 của Lotus Elise có nhiều điểm nhấn thiết kế với cản va trước mở rộng, có thêm 2 hốc gió, đèn pha kiểu mắt nhện chia đôi bất tương xứng, bên sườn có hốc hút gió to hơn, la-zăng đa chấu kép. Đằng sau của xe Lotus Elise S2 vẫn dùng đèn hậu đôi dạng tròn nhưng kích thước to hơn, khuếch tán sau và ống xả thiết kế lại hoàn toàn. Lotus Elise S2 có chiều dài 3.785 mm, rộng 1.719 mm và chiều cao chỉ hơn 1.100 mm, chiều dài trục cơ sở 2.300 mm, thân xe chỉ nặng 860 kg. Bên trong khoang lái xe có 2 chỗ ngồi, các trang bị đi kèm rất nghèo nàn vì mẫu xe này đã có tuổi đời hơn 23 năm, điểm cộng là vô-lăng xe đua có thể tháo rời và xe sử dụng hộp số sàn. Hộp số này sẽ đồng hành cùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.8 lít, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 181 Nm. Elise có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 240 km/giờ. Video: Chi tiết Lotus Elise mui trần hàng hiếm tại Sài Gòn.