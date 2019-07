Cận cảnh Lexus RX350 F-Sport gần 5 tỷ tại Việt Nam

Khác với các phiên bản tiêu chuẩn được bán chính hãng tại Việt Nam của dòng xe sang Lexus RX mới, phiên bản F-Sport được hãng xe sang Nhật Bản chăm chút hơn cho cảm nhận của người lái với các trang bị bổ sung thể thao và cá tính hơn. Về ngoại hình, mẫu xe crossover hạng sang Lexus RX350 F-Sport 2019 mới vẫn giữ nguyên thiết kế trẻ trung, ấn tượng. Đây được xem là mẫu xe ăn khách, bán chạy nhất tại thị trường Mỹ chỉ sau Mercedes–Benz. So với phiên bản RX 350 2016 tiêu chuẩn, biến thể Lexus RX 350 F-Sport khác biệt với ngoại hình mang phong cách thể thao hơn được thể hiện thông qua cụm lưới tản nhiệt dạng tổ ong thay vì nan ngang, cản trước thể thao, góc cạnh thể hiện sự mạnh mẽ. Xe sở hữu đèn chiếu sáng trước sau đều dạng full led, các cửa kính hai bên của xe chạy dọc thân và "vuốt" nhỏ dần về phía cột C, sau đó tiếp tục chạy nối liền với cửa kính hậu đem tới cho xe vẻ đẹp độc đáo. Logo F-Sport được tại 2 trụ A và phía sau đuôi xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm 20 inch đa chấu kép sơn đen đi kèm lốp 235/55. Những chi tiết khác của xe vẫn được giữ nguyên như trên phiên bản tiêu chuẩn. Tiến vào bên trong, nội thất của xe nổi bật với bảng táp lô được trang trí gỗ ốp shimamoku, ghế bọc da semi-aniline cao cấp và các đường viền mạ bạc liền khối mạnh mẽ, mang cùng âm hưởng với vô lăng ba chấu thể thao, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD với kích thước lớn. Ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí. Màn hình cảm ứng kích thước 12.3 inch với độ nét cao được đặt ở vị trí trung tâm của bảng điều khiển. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, đi kèm hệ thống kiểm soát S-Flow tân tiến tiết kiệm năng lượng cho phép chỉ điều khiển nhiệt độ tới các vùng có hành khách ngồi. Hệ thống âm thanh vòm cao cấp 15 loa Mark Levinson với công nghệ khôi phục nhạc nén Clari-FiTM tiên tiến, công nghệ chuyển đổi hiệu suất cao Green EdgeTM và UnityTM. Xe được trang bị cửa sổ trời đóng mở bằng điện, nhưng chỉ có diện tích kéo dài tới hàng ghế trước, ba hàng ghế cũng đáp ứng nhu cầu cho người phía sau, tạo không gian để chân, chiều dài tổng thể được cơi nới hơn 4.3 inch (10 cm) để tạo khoảng không cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba... Lexus RX 350 F-Sport vẫn được trang bị khối động cơ V6 3.5 lít có công suất 295 mã lực mô men xoắn cực đại 370 Nm. Hệ thống treo của xe là loại thể thao điều chỉnh khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Tất cả giúp cho xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/giờ mất 7,9 giây. Tại Việt Nam, giá xe Lexus RX 350 F-Sport phân phối theo dạng xe nhập khẩu ở mức sát với 5 tỷ đồng. Mẫu xe này không có phiên bản chính hãng, còn xe bán ra từ Lexus Việt Nam thì các khách hàng chỉ có lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn. Video: Chi tiết Lexus RX350L kéo dài 7 chỗ tại Việt Nam.

