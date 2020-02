Cận cảnh Lexus RC 300 2020 mới hơn 3 tỷ tại Hà Nội

Lexus RC 300 2020 mới là phiên bản nhằm thay thế cho mẫu RC 200t trước đây với một số thay đổi đáng chú ý đến từ thương hiệu Nhật Bản. Mẫu xe coupe này thực chất không có đối thủ cùng phân khúc bởi những thương hiệu như Mercedes-Benz hay BMW đều không có chiếc xe nào thiết kế tương tự. Do đó, Lexus RC 300 khá "thong dong" ở thị trường ôtô trong nước về cả nghĩa đen lẫn bóng. Định vị của Toyota Việt Nam khi phân phối mẫu xe sang Lexus RC 300 là hướng đến những đối tượng khách hàng trẻ tuổi yêu thích những dòng xe thể thao 2 cửa. Ngoài RC300, khách hàng cũng có thể chọn nhiều mẫu xe nhập khẩu tư nhân tương tự như Chevrolet Camaro Convertible RS 2020 mới về Việt Nam cách đây không lâu. Về thiết kế, Lexus RC 300 2020 mang đến diện mạo trẻ trung với điểm nhấn dáng xe coupe 2 cửa. Mẫu xe này có kích thước tổng thể "3 vòng" chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.700 x 1.840 x 1.395 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.730 mm, khoảng sáng gầm xe 130 mm. So với "người tiền nhiệm" Lexus RC 200t trước, RC300 dài hơn 5 mm giúp dáng xe được cải thiện đôi chút. Ngoại thất Lexus RC 300 2020 cũng được cải tiến ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng tổ ong thay vì nan dọc với viền mạ crom, trung tâm là logo thương hiệu. Hệ thống đèn của RC300 facelift được trang bị công nghệ Full-Led, đèn pha là 3 bóng LED xếp tầng theo chiều dọc, đèn chạy ban ngày cùng xi-nhan được kết hợp. Đèn xe Lexus RC 300 2020 được tích hợp tính năng điều chỉnh góc chiếu và bật/tắt tự động với cảm biến. Bên sườn xe, RC 300 mới sở hữu bộ mâm 5 chấu kép hợp kim nhôm kích thước 18 inch kết hợp với bộ lốp 235/45R18. Gương chiếu hậu xe mang thiết kế quen thuộc của Lexus khi kết hợp sơn đen thể thao, mạ crom sang trọng cùng màu ngoại thất xe kết hợp dải đèn xi-nhan dạng LED. Hãng xe Nhật Bản trang bị hàng loạt tính năng trên gương xe như chỉnh điện, tự động gập, nhớ vị trí, sấy gương và tự động điều chỉnh khi lùi. Phần đuôi, mẫu xe sang Lexus RC 300 2020 mới cũng sử dụng đèn phanh LED với thiết kế góc cạnh, bên ngoài cùng là khe gió khí động học. Trong khi đó, cản sau xe bằng nhựa đen tích hợp ống xả mạ crom 2 bên cân đối, camera/cảm biến lùi là những trang bị tiêu chuẩn không thể thiếu của xe hơi hiện nay. Mặc dù trục dài cơ sở lớn đến 2.730 mm tương đương dòng xe SUV 7 chỗ nhưng không gian nội thất của RC300 lại chật hẹp đúng kiểu xe coupe 2 cửa. Những vật liệu ở khoang lái xe RC300 2020 cũng không thực sự ấn tượng theo cảm nhận của chúng tôi, chi tiết gỗ Shimamoku xuất hiện khá ít chỉ trên táp-lô, táp-li cửa. Ghế ngồi của xe hơi mới Lexus RC 300 được bọc da Smooth có lỗ thông khí kèm tính năng sưởi ấm/làm mát. Ghế lái được trang bị tính năng chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, ghế hành khách trước điều chỉnh điện 8 hướng.. Hàng ghế sau chỉ dành cho trẻ em, thậm chí khoảng để chân gần như không có nếu hàng ghế trước bị đẩy xuống so với tiêu chuẩn, hàng ghế này có thể gập 40:60 để gia tăng diện tích chứa đồ. Về vận hành, Lexus RC300 2020 sử dụng khối động cơ I4 - 2.0L Turbo cho công suất cực đại 241 mã lực tại 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn 381 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Hiện tại, giá xe Lexus RC 300 2020 được phân phối với mức 3,27 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe sang Lexus RC 300 2020 mới.

Lexus RC 300 2020 mới là phiên bản nhằm thay thế cho mẫu RC 200t trước đây với một số thay đổi đáng chú ý đến từ thương hiệu Nhật Bản. Mẫu xe coupe này thực chất không có đối thủ cùng phân khúc bởi những thương hiệu như Mercedes-Benz hay BMW đều không có chiếc xe nào thiết kế tương tự. Do đó, Lexus RC 300 khá "thong dong" ở thị trường ôtô trong nước về cả nghĩa đen lẫn bóng. Định vị của Toyota Việt Nam khi phân phối mẫu xe sang Lexus RC 300 là hướng đến những đối tượng khách hàng trẻ tuổi yêu thích những dòng xe thể thao 2 cửa. Ngoài RC300, khách hàng cũng có thể chọn nhiều mẫu xe nhập khẩu tư nhân tương tự như Chevrolet Camaro Convertible RS 2020 mới về Việt Nam cách đây không lâu. Về thiết kế, Lexus RC 300 2020 mang đến diện mạo trẻ trung với điểm nhấn dáng xe coupe 2 cửa. Mẫu xe này có kích thước tổng thể "3 vòng" chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.700 x 1.840 x 1.395 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.730 mm, khoảng sáng gầm xe 130 mm. So với "người tiền nhiệm" Lexus RC 200t trước, RC300 dài hơn 5 mm giúp dáng xe được cải thiện đôi chút. Ngoại thất Lexus RC 300 2020 cũng được cải tiến ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng tổ ong thay vì nan dọc với viền mạ crom, trung tâm là logo thương hiệu. Hệ thống đèn của RC300 facelift được trang bị công nghệ Full-Led, đèn pha là 3 bóng LED xếp tầng theo chiều dọc, đèn chạy ban ngày cùng xi-nhan được kết hợp. Đèn xe Lexus RC 300 2020 được tích hợp tính năng điều chỉnh góc chiếu và bật/tắt tự động với cảm biến. Bên sườn xe, RC 300 mới sở hữu bộ mâm 5 chấu kép hợp kim nhôm kích thước 18 inch kết hợp với bộ lốp 235/45R18. Gương chiếu hậu xe mang thiết kế quen thuộc của Lexus khi kết hợp sơn đen thể thao, mạ crom sang trọng cùng màu ngoại thất xe kết hợp dải đèn xi-nhan dạng LED. Hãng xe Nhật Bản trang bị hàng loạt tính năng trên gương xe như chỉnh điện, tự động gập, nhớ vị trí, sấy gương và tự động điều chỉnh khi lùi. Phần đuôi, mẫu xe sang Lexus RC 300 2020 mới cũng sử dụng đèn phanh LED với thiết kế góc cạnh, bên ngoài cùng là khe gió khí động học. Trong khi đó, cản sau xe bằng nhựa đen tích hợp ống xả mạ crom 2 bên cân đối, camera/cảm biến lùi là những trang bị tiêu chuẩn không thể thiếu của xe hơi hiện nay. Mặc dù trục dài cơ sở lớn đến 2.730 mm tương đương dòng xe SUV 7 chỗ nhưng không gian nội thất của RC300 lại chật hẹp đúng kiểu xe coupe 2 cửa. Những vật liệu ở khoang lái xe RC300 2020 cũng không thực sự ấn tượng theo cảm nhận của chúng tôi, chi tiết gỗ Shimamoku xuất hiện khá ít chỉ trên táp-lô, táp-li cửa. Ghế ngồi của xe hơi mới Lexus RC 300 được bọc da Smooth có lỗ thông khí kèm tính năng sưởi ấm/làm mát. Ghế lái được trang bị tính năng chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, ghế hành khách trước điều chỉnh điện 8 hướng.. Hàng ghế sau chỉ dành cho trẻ em, thậm chí khoảng để chân gần như không có nếu hàng ghế trước bị đẩy xuống so với tiêu chuẩn, hàng ghế này có thể gập 40:60 để gia tăng diện tích chứa đồ. Về vận hành, Lexus RC300 2020 sử dụng khối động cơ I4 - 2.0L Turbo cho công suất cực đại 241 mã lực tại 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn 381 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Hiện tại, giá xe Lexus RC 300 2020 được phân phối với mức 3,27 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe sang Lexus RC 300 2020 mới.