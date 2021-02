Cận cảnh Lexus LX570 2016 dùng chán, bán hơn 6 tỷ ở Hà Nội

Mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 2016 được nâng cấp của thế hệ LX trước đó, xe vốn đã được bán từ năm 2017 và liên tục được cải tiến từ đó tới nay. Mới đây, một chiếc LX570 2016 được chủ nhân đưa lên sàn xe cũ với mức giá tới hơn 6 tỷ đồng sau khoảng 5 năm sử dụng. Được biết đây là phiên bản nhập khẩu Trung Đông. Thiết kế ngoại hình Lexus LX570 2016 cũ được thiết kế ấn tượng với dọc thân xe là những đường gân nổi táo bạo hơn, giá nóc thể thao được gắn trực tiếp trên nóc xe. Cụm đèn pha 3 bóng LED hình chữ L đi kèm đèn ban ngày LED hình chữ L, lưới tản nhiệt hình con suốt và đèn báo rẽ dạng tia theo ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus. Hai bên thân xe, ô cửa kính sau của mẫu SUV hạng sang Lexus LX570 2016 có hình dáng khác so với phiên bản trước đó, đi cùng với mâm 10 cánh bắt mắt hơn. Trong khi đó, đuôi xe có cản sau mở rộng và những đường dập nổi xuyên suốt từ logo Lexus tới cụm đèn hậu LED hình chữ L mạ chrome. Ngoài ra trên mẫu xe SUV hạng sang nhà Lexus này, nó còn được thương hiệu Lexus của Toyota trang bị gương chiếu hậu chống chói, sấy và tự động cụp khi lùi xe được tích hợp đèn báo rẽ LED, camera, đèn soi chân LED, chức năng nhớ vị trí và hiển thị chức năng cảnh báo điểm mù BSM. Bên trong cabin, ngoài nội thất da cao cấp - bảng điều khiển trung tâm bố trí lại với các nút điều khiển liên quan tới chức năng lái bao gồm: lựa chọn chế độ lái, chức năng hỗ trợ vượt địa hình và tính năng kiểm soát ổn định thân xe được chia thành một khu vực điều khiển riêng, tách biệt. Vô lăng 3 chấu trên xe được bọc da, đi kèm tính năng nhớ vị trí lái... Phía sau vô lăng của mẫu SUV hạng sang Lexus LX570 đời 2016 này là cụm đồng hồ Analog loại Optitron cao cấp tốc độ cao với những chi tiết mạ bạc, đi kèm với màn hình trung tâm 4,2 inch. Chính giữa bảng taplo là màn hình 12,3 inch mới với thiết kế sắc cạnh đa chức năng. Xe cũng được tích hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng khu vực để chân và mở cửa tự động khi chạm vào tay nắm. Hệ thống giải trí ngoài âm thanh vòm 19 loa Mark Levinson 3 chiều, còn tích hợp với tính năng Bluetooth và AV trên điện thoại di động... Hàng ghế sau của xe tích hợp màn hình giải trí độ phân giải cao cỡ 11,6 inch. Trang bị an toàn bao gồm; hệ thống theo dõi cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) sử dụng sóng ra-đa và chức năng cảnh báo điểm mù khi lùi (Rear Cross Traffic Alert) phát hiện và thông báo khi phương tiện khác tiến đến vùng không gian xe sẽ lùi khá hiện đại dù đã ra mắt cách đây 5 năm. LX570 được trang bị động cơ lớn nhất từng có trên xe hạng sang Lexus. Động cơ V8 5.7L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp với dải tỷ số truyền rộng và sát nhau, cho công suất cực đại 367 mã lực/5600vòng/phút & Mô men xoắn 530Nm/3200 vòng/phút. Hộp số tự động đa chế độ và lẫy chuyển số trên vô lăng cho phép chuyển số bằng tay. 5 chế độ lái trên xe, gồm: Normal, Eco, Comfort, Sports và Sports +.Giá xe Lexus LX570 phiên bản mới nhất đang được bán chính hãng tại Việt Nam ở mức khoảng hơn 8 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này là phiên bản 2016 được chủ nhân chào bán với giá hơn 6,2 tỷ đồng - khá cao so với một chiếc xe sang LX750 đã qua sử dụng 4 năm. Được biết, vào năm 2017 chiếc xe này được đại lý tư nhân chào bán khoảng 6.9 tỷ đồng. Video: Chọn Range Rover hoặc LX570 cũ hơn 3 tỷ đồng.

