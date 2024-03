Cận cảnh Land Rover Defender phiên bản đua toàn cầu năm 2024

Nhân dịp khởi tranh mùa giải Defender Rally Series UK 2024, hãng xe sang Anh quốc đã giới thiệu phiên bản đua Rally của mẫu SUV địa hình Land Rover Defender thế hệ mới. Được nâng cấp dựa trên nền tảng Land Rover Defender 90 P300 SE, chiếc xe là sản phẩm của bộ phận đặc biệt Bowler Motors, vốn được Land Rover mua lại vào năm 2019. So với phiên bản thương mại, mẫu SUV hiệu năng cao này được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ, giúp chiếc xe có thể vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp. Đầu xe được nâng cấp nhiều chi tiết như hệ thống đèn pha cường độ cao để thi đấu vào ban đêm, lưới tản nhiệt do Bowler Motors thiết kế giúp tăng lượng khí vào khoang máy, cổ hút gió đặt cao... Hãng độ cũng bổ sung thêm hệ thống ống phun rửa kính áp suất lớn để hỗ trợ tăng khả năng quan sát cho vận động viên. Cản trước của xe được thiết kế lại giúp tăng góc tới, kết hợp cùng kết cấu bảo vệ gầm bằng hợp kim nhôm dày 6 mm. Tương tự các mẫu xe đua chuyên nghiệp, kính cửa sổ và kính chắn gió sau được làm từ chất liệu polycarbonate, giúp giảm khối lượng và bảo vệ người ngồi bên trong khi có sự cố. Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm thể thao Bowler 18 inch, đi kèm lốp BFGoodrich All-Terrain. Hệ thống treo được nâng cấp lò xo mới cùng bộ giảm chấn của Fox. Đuôi xe được bổ sung cánh gió phía sau tích hợp thêm đèn chiếu sáng và hệ thống ống xả thể thao Bowler Sports. Cửa khoang hành lý được bổ sung cơ chế mở thủ công. Giúp tối ưu khả năng vận hành, các trang bị tiện nghi tại nội thất không được lắp đặt, ngoại trừ bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3" và màn hình trung tâm 11.4". Xe được trang bị vô lăng đua OMP và lẫy chuyển số Bowler. Hàng ghế trước được nâng cấp ghế đua bucket seat của Cobra Motorsport với dây đai an toàn 5 điểm Lifeline. Hệ thống túi khí đã được lược bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, Defender 90 Rally còn bổ sung các tính năng định vị vệ tinh, điều hòa nhiệt độ, hệ thống viễn thông Telematics... phục vụ cho quá trình thi đấu. So với các mẫu xe địa hình khác, Defender được thiết kế với kết cấu khung gầm liền khối. Phiên bản xe đua được bổ sung khung chống lật chuẩn FIA tích hợp trực tiếp vào xe. Giá treo bánh xe dự phòng tại cửa khoang hành lý được lược bỏ. Bánh dự phòng giờ được cố định tại khoang hành lý. Land Rover Defender 90 Rally vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp Ingenium 2.0L được cân chỉnh ECU, công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Đi kèm là hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,7 giây. Vận tốc tối đa giới hạn ở mức 192 km/h với chế độ Bowler. Trong năm 2024, chiếc xe SUV Land Rover Defender 90 Rally bản đua sẽ cùng các đội thi đấu trong các giải đua Defender Rally Series UK, Defender Rally Series European Baja Championship, Balkan Rally-Raid Experience... Video: Giải đua Defender Rally Series UK 2024.

Nhân dịp khởi tranh mùa giải Defender Rally Series UK 2024, hãng xe sang Anh quốc đã giới thiệu phiên bản đua Rally của mẫu SUV địa hình Land Rover Defender thế hệ mới. Được nâng cấp dựa trên nền tảng Land Rover Defender 90 P300 SE, chiếc xe là sản phẩm của bộ phận đặc biệt Bowler Motors, vốn được Land Rover mua lại vào năm 2019. So với phiên bản thương mại, mẫu SUV hiệu năng cao này được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ, giúp chiếc xe có thể vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp. Đầu xe được nâng cấp nhiều chi tiết như hệ thống đèn pha cường độ cao để thi đấu vào ban đêm, lưới tản nhiệt do Bowler Motors thiết kế giúp tăng lượng khí vào khoang máy, cổ hút gió đặt cao... Hãng độ cũng bổ sung thêm hệ thống ống phun rửa kính áp suất lớn để hỗ trợ tăng khả năng quan sát cho vận động viên. Cản trước của xe được thiết kế lại giúp tăng góc tới, kết hợp cùng kết cấu bảo vệ gầm bằng hợp kim nhôm dày 6 mm. Tương tự các mẫu xe đua chuyên nghiệp, kính cửa sổ và kính chắn gió sau được làm từ chất liệu polycarbonate, giúp giảm khối lượng và bảo vệ người ngồi bên trong khi có sự cố. Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm thể thao Bowler 18 inch, đi kèm lốp BFGoodrich All-Terrain. Hệ thống treo được nâng cấp lò xo mới cùng bộ giảm chấn của Fox. Đuôi xe được bổ sung cánh gió phía sau tích hợp thêm đèn chiếu sáng và hệ thống ống xả thể thao Bowler Sports. Cửa khoang hành lý được bổ sung cơ chế mở thủ công. Giúp tối ưu khả năng vận hành, các trang bị tiện nghi tại nội thất không được lắp đặt, ngoại trừ bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3" và màn hình trung tâm 11.4". Xe được trang bị vô lăng đua OMP và lẫy chuyển số Bowler. Hàng ghế trước được nâng cấp ghế đua bucket seat của Cobra Motorsport với dây đai an toàn 5 điểm Lifeline. Hệ thống túi khí đã được lược bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, Defender 90 Rally còn bổ sung các tính năng định vị vệ tinh, điều hòa nhiệt độ, hệ thống viễn thông Telematics... phục vụ cho quá trình thi đấu. So với các mẫu xe địa hình khác, Defender được thiết kế với kết cấu khung gầm liền khối. Phiên bản xe đua được bổ sung khung chống lật chuẩn FIA tích hợp trực tiếp vào xe. Giá treo bánh xe dự phòng tại cửa khoang hành lý được lược bỏ. Bánh dự phòng giờ được cố định tại khoang hành lý. Land Rover Defender 90 Rally vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp Ingenium 2.0L được cân chỉnh ECU, công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Đi kèm là hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,7 giây. Vận tốc tối đa giới hạn ở mức 192 km/h với chế độ Bowler. Trong năm 2024, chiếc xe SUV Land Rover Defender 90 Rally bản đua sẽ cùng các đội thi đấu trong các giải đua Defender Rally Series UK, Defender Rally Series European Baja Championship, Balkan Rally-Raid Experience... Video: Giải đua Defender Rally Series UK 2024.