Cận cảnh Land Rover Defender 110 "xách tay" hơn 6 tỷ về Việt Nam

Mức giá xe Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L nhập tư nhân ngang với giá của phiên bản Defender 110 X cao cấp nhất đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 6,31 tỷ đồng, và rẻ hơn một chút so với Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 nhập tư (khỏng 6,5 tỷ đồng). Dù có giá bán cao hơn so với xe chính hãng, Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L mới vẫn giành được lợi thế nhờ việc xe đã có sẵn để giao tới tay khách hàng, chưa kể xe nhập tư thường có nhiều trang bị thú vị hơn, ví dụ như màu sơn. Thời gian tới có sẽ còn có thêm nhiều xe Defender 110 được nhập khẩu tư nhân về nước. Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L là phiên bản mạnh mẽ nhất của Defender thế hệ mới, xe được trang bị động cơ hybrid 3.0L sản sinh công suất 394 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Chiếc SUV địa hình của giới nhà giàu còn sở hữu khoá vi sai trung tâm cùng khoá vi sai cầu sau sau điện tử, hệ thống “Terrain Response 2” mới nhất và hệ thống treo khí nén thích ứng có thể nâng / hạ gầm linh hoạt để phục vụ từng bề mặt địa hình khác nhau. Chiếc Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L nhập tư đang được chào bán sở hữu ngoại thất mang màu đen bóng Santorini Black thể thao, kết hợp cùng bộ mâm 5 chấu to bản chuẩn phong cách gồ ghề của Defender. Các tiện nghi nội thất đáng chú ý của xe bao gồm ghế bọc da Windsor kết hợp vải dệt vân thép, ghế có chức năng sưởi/làm mát và chỉnh điện 14 hướng, hệ thống âm thanh hàng hiệu Meridian 14 loa có bộ siêu trầm, cửa sổ trời... Với giá bán hơn 6 tỷ đồng, Land Rover Defender 110 bản P400 trở thành lựa chọn tỏ ra hấp dẫn hơn so với Mercedes-AMG G63 (V8 4.0L) có giá hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tầm giá của Land Rover Defender 110 nhập khẩu tư nhân này ngang tầm giá xe nhập Toyota Land Cruiser như VXS Executive Lounge 2021 có giá khoảng 6,5 tỷ đồng. Video: Chi tiết Defender 110 P400 HSE 3.0L mới.

Mức giá xe Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L nhập tư nhân ngang với giá của phiên bản Defender 110 X cao cấp nhất đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 6,31 tỷ đồng, và rẻ hơn một chút so với Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 nhập tư (khỏng 6,5 tỷ đồng). Dù có giá bán cao hơn so với xe chính hãng, Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L mới vẫn giành được lợi thế nhờ việc xe đã có sẵn để giao tới tay khách hàng, chưa kể xe nhập tư thường có nhiều trang bị thú vị hơn, ví dụ như màu sơn. Thời gian tới có sẽ còn có thêm nhiều xe Defender 110 được nhập khẩu tư nhân về nước. Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L là phiên bản mạnh mẽ nhất của Defender thế hệ mới , xe được trang bị động cơ hybrid 3.0L sản sinh công suất 394 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Chiếc SUV địa hình của giới nhà giàu còn sở hữu khoá vi sai trung tâm cùng khoá vi sai cầu sau sau điện tử, hệ thống “Terrain Response 2” mới nhất và hệ thống treo khí nén thích ứng có thể nâng / hạ gầm linh hoạt để phục vụ từng bề mặt địa hình khác nhau. Chiếc Land Rover Defender 110 P400 HSE 3.0L nhập tư đang được chào bán sở hữu ngoại thất mang màu đen bóng Santorini Black thể thao, kết hợp cùng bộ mâm 5 chấu to bản chuẩn phong cách gồ ghề của Defender. Các tiện nghi nội thất đáng chú ý của xe bao gồm ghế bọc da Windsor kết hợp vải dệt vân thép, ghế có chức năng sưởi/làm mát và chỉnh điện 14 hướng, hệ thống âm thanh hàng hiệu Meridian 14 loa có bộ siêu trầm, cửa sổ trời... Với giá bán hơn 6 tỷ đồng, Land Rover Defender 110 bản P400 trở thành lựa chọn tỏ ra hấp dẫn hơn so với Mercedes-AMG G63 (V8 4.0L) có giá hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tầm giá của Land Rover Defender 110 nhập khẩu tư nhân này ngang tầm giá xe nhập Toyota Land Cruiser như VXS Executive Lounge 2021 có giá khoảng 6,5 tỷ đồng. Video: Chi tiết Defender 110 P400 HSE 3.0L mới.