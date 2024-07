Cận cảnh Lamborghini Countach hơn 61 tỷ đồng mà Minh Nhựa đặt gạch

Câu chuyện về việc tay chơi siêu xe Minh Nhựa muốn tậu Lamborghini Countach LPI 800-4 bản sản xuất giới hạn 112 xe trên toàn cầu, giá khởi điểm từ 2,64 triệu USD (tương đương khoảng hơn 61 tỷ đồng), đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới mê xe trong nước. Chính vì thế, thông tin về mẫu siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 đã được nhiều độc giả mong muốn chúng tôi tìm hiểu. Với việc chỉ có 112 chiếc siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 được sản xuất trên toàn cầu, vì thế, khách hàng mua xe, đều muốn làm sao để chú "bò tót" của mình trở nên nổi bật hơn hẳn. Và mới đây, hình ảnh về 1 chiếc xe Lamborghini Countach LPI 800-4 đã ra lò với trang phục xanh thiên thanh, có thêm ánh kim khi nắng chiếu vào, đã khiến không ít người yêu xe mê mệt. Được biết, mỗi chiếc Lamborghini Countach LPI 800-4 ra đời sẽ do bộ phận cá nhân hóa của hãng xe Ỳ tạo ra màu sơn theo yêu cầu của khách, cũng như màu da nội thất. Ngoài màu xanh ánh kim, Countach LPI 800-4 này còn có vô sô chi tiết carbon ở ngoại thất để tạo điểm nhấn, vừa mang đến trọng lượng giảm cân đáng kể. Được phát triển dựa trên Lamborghini Aventador, nhưng siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 lại lấy cảm hứng thiết kế từ Countach đời đầu. Những tấm ốp thân vỏ bằng sợi carbon trên xe là hoàn toàn mới nhưng lại có thể kể câu chuyện xuyên suốt 2 thập kỷ, từ năm 1971 - 1990, của dòng Lamborghini Countach. Xe sở hữu thiết kế tổng thể hình cái nêm với những bề mặt góc cạnh và cửa cắt kéo. Đây đều là những đặc điểm đã được giới thiệu trên mẫu xe concept Lamborghini Countach LP500 do Marcello Gandini thiết kế vào năm 1971. Những đặc điểm này cũng được giữ lại trên siêu xe thương mại Lamborghini Countach LP400, ra mắt vào năm 1974. Lamborghini Countach LPI 800-4 được trang bị cụm đèn pha hình thang, đầu xe phẳng và hốc gió hình chữ nhật giống với Countach LP5000 QV (Quattrovalvole) 1985. Ngay cả hốc bánh hình lục giác của siêu xe này cũng giống với Lamborghini Countach LP5000 QV 1985. Nằm trong hốc bánh này là bộ vành có đường kính 20 inch phía trước và 21 inch đằng sau, đi với lốp Pirelli P Zero Corsa. Lamborghini Countach LPI 800-4 sử dụng hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, tạo ra công suất tối đa 769 mã lực. Động cơ này đồng hành với mô-tơ điện 48 V, bổ sung 34 mã lực, nằm bên trong hộp số tự động 7 cấp, và hệ dẫn động 4 bánh. Tổng cộng sức mạnh của siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 có công suất lên đến 803 mã lực, siêu xe này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,8 giây, 0-200 km/h trong 8,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 355 km/h. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4.

