Lamborghini Countach hàng nát trong “Sói già phố Wall” gần 49 tỷ đồng

“The Wolf of Wall Street - Sói già phố Wall” ra mắt từ năm 2013, bộ phim này đã gây ấn tượng lớn với người xem qua những cảnh quay mãn nhãn, nội dung hấp dẫn và sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đình đám. Chiếc Lamborghini Countach hàng nát được đưa ra đấu giá đã từng được tài tử Leonardo DiCaprio cầm lái. Chiếc Lamborghini Countach trong The Wolf of Wall Street được sử dụng để tạo ra hiện trạng thực tế sau vụ va chạm. Chính vì thế, khi được đem ra đấu giá, xe vẫn giữ nguyên hiện trạng y như trong phim với các chi tiết ngoại thất đều bị hư hỏng nặng và không thể sửa chữa được. Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Countach này là bản đặc biệt, chỉ được sản xuất giới hạn 657 chiếc toàn cầu để kỷ niệm 25 năm thành lập hãng xe nước Ý. Đây cũng là 1 trong 12 chiếc được nhập khẩu vào Mỹ, có ngoại thất và nội thất đều là màu trắng Bianco Polo. Cung cấp sức mạnh cho chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary này là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn đồng bộ hóa 5 cấp cho phép xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 298 km/h. Ngoài được sở hữu chiếc siêu xe hàng hiếm này, người trúng đấu giá còn nhận được một số món quà như: trang phục cá nhân mà diễn viên Leonardo DiCaprio mặc trong phân cảnh tai nạn, một chiếc ghế đạo diễn, một tấm clapboard điện ảnh kèm dấu tay của DiCaprio, Scorsese và Margot Robbie, hai chiếc áo hoodie của ekip làm phim, hai đĩa DVD của bộ phim và các thư xác minh từ công ty sản xuất. Theo dự đoán, giá xe Lamborghini Countach hàng nát sẽ khoảng 1,5 - 2 triệu USD (36,4 - 48,5 tỷ đồng). Một chiếc Lamborghini Countach khác cũng góp mặt trong bộ phim này sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 12. Xe cũng được dự đoán có giá tương đương chiếc xe trên. Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hại gì. Video: Chiếc siêu xe Lamborghini Countach trong bộ phim “The Wolf of Wall Street - Sói già phố Wall”.

“The Wolf of Wall Street - Sói già phố Wall” ra mắt từ năm 2013, bộ phim này đã gây ấn tượng lớn với người xem qua những cảnh quay mãn nhãn, nội dung hấp dẫn và sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đình đám. Chiếc Lamborghini Countach hàng nát được đưa ra đấu giá đã từng được tài tử Leonardo DiCaprio cầm lái. Chiếc Lamborghini Countach trong The Wolf of Wall Street được sử dụng để tạo ra hiện trạng thực tế sau vụ va chạm. Chính vì thế, khi được đem ra đấu giá, xe vẫn giữ nguyên hiện trạng y như trong phim với các chi tiết ngoại thất đều bị hư hỏng nặng và không thể sửa chữa được. Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Countach này là bản đặc biệt, chỉ được sản xuất giới hạn 657 chiếc toàn cầu để kỷ niệm 25 năm thành lập hãng xe nước Ý. Đây cũng là 1 trong 12 chiếc được nhập khẩu vào Mỹ, có ngoại thất và nội thất đều là màu trắng Bianco Polo. Cung cấp sức mạnh cho chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary này là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn đồng bộ hóa 5 cấp cho phép xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 298 km/h. Ngoài được sở hữu chiếc siêu xe hàng hiếm này, người trúng đấu giá còn nhận được một số món quà như: trang phục cá nhân mà diễn viên Leonardo DiCaprio mặc trong phân cảnh tai nạn, một chiếc ghế đạo diễn, một tấm clapboard điện ảnh kèm dấu tay của DiCaprio, Scorsese và Margot Robbie, hai chiếc áo hoodie của ekip làm phim, hai đĩa DVD của bộ phim và các thư xác minh từ công ty sản xuất. Theo dự đoán, giá xe Lamborghini Countach hàng nát sẽ khoảng 1,5 - 2 triệu USD (36,4 - 48,5 tỷ đồng). Một chiếc Lamborghini Countach khác cũng góp mặt trong bộ phim này sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 12. Xe cũng được dự đoán có giá tương đương chiếc xe trên. Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hại gì. Video: Chiếc siêu xe Lamborghini Countach trong bộ phim “The Wolf of Wall Street - Sói già phố Wall”.