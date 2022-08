Cận cảnh Kia Sorento HEV 2023 "uống xăng như ngửi", sắp về Việt Nam

Trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022, hãng Kia đã mang tổng cộng 5 mẫu xe đến trưng bày và giới thiệu. Một trong số đó có Kia Sorento Hybrid 2023 mới (HEV). Điểm nhấn của Kia Sorento HEV 2023 nằm ở hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng. Theo đó, mẫu xe SUV Kia Sorento HEV 2023 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 179 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện 44 kW, cho công suất tổng cộng 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ngoài ra, Kia Sorento HEV 2023 còn dùng cụm pin lithium-ion 14 kWh, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là động cơ duy nhất của dòng xe này tại thị trường Indonesia. Nhờ hệ truyền động hybrid kể trên, Kia Sorento HEV 2023 khá tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ chỉ 6,03 lít/100 km nội thành, 6,72 lít/100 km đường cao tốc và 6,36 lít/100 km đường hỗn hợp. Đây hứa hẹn sẽ là lợi thế cạnh tranh của dòng SUV hạng trung này. Ngoài động cơ, Kia Sorento HEV 2023 tại thị trường Indonesia còn sở hữu các trang bị khá ấn tượng. Theo đó, xe có đèn pha LED với tính năng hỗ trợ đen pha, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, và đèn sương mù LED trên cản trước. Tiếp đến là bộ vành có đường kính 19 inch, sơn 2 màu và đèn hậu LED với tạo hình 2 dải nằm dọc. Bên trong xe, Kia Sorento HEV 2023 tại thị trường Indonesia đi kèm những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng, cùng có kích thước 12,3 inch. Chưa hết, mẫu xe tiết kiệm xăng này còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp. Khác với những mẫu SUV hạng trung cùng phân khúc tại thị trường Indonesia, Kia Sorento HEV 2023 lại được trang bị nội thất 6 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia ở giữa. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sưởi vô lăng và ghế có tính năng sưởi/làm mát. Đặc biệt, Kia Sorento HEV 2023 còn không thiếu những công nghệ an toàn chủ động ADAS như hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh hay hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là camera 360 độ và những tính năng an toàn cơ bản khác. Tại thị trường Indonesia, giá xe Kia Sorento HEV 2023 khởi điểm từ 968 triệu Rupiah (khoảng 1,519 tỷ đồng). Đây chính là mẫu xe giá cao nhất của thương hiệu Kia ở thị trường Indonesia hiện nay, đắt hơn cả Carnival (808 - 908 triệu Rupiah). Từ tháng 10 năm ngoái, trong sự kiện ra mắt Carnival thế hệ mới, đại diện THACO đã hé lộ việc ra mắt phiên bản tiết kiệm xăng của Sorento tại Việt Nam vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, mẫu xe này lại lỡ hẹn và được đồn là sẽ trình làng tại Việt Nam vào cuối năm cùng, cùng với người anh em Kia Telluride. Khác với xe ở Indonesia, Kia Sorento phiên bản tiết kiệm xăng dành cho Việt Nam lại dùng hệ truyền động plug-in hybrid chứ không phải hybrid. Hệ truyền động plug-in hybrid này bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện mạnh 90 mã lực và pin 13,8 kWh, tạo ra công suất tổng cộng 261 mã lực. Ngoài ra, Kia Sorento phiên bản plug-in hybrid còn dùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn với khóa vi sai trung tâm, hệ thống điều hướng mô-men xoắn cùng hệ thống lựa chọn chế độ lái Drive Mode Select. So với phiên bản HEV, Kia Sorento phiên bản plug-in hybrid còn tiết kiệm xăng hơn vì có thể di chuyển 52 km bằng mô-tơ điện. Nhờ đó, xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 2,97 lít/100 km. Dự kiến, Kia Sorento phiên bản plug-in hybrid sẽ có giá cao hơn các phiên bản còn lại đang được bán tại Việt Nam. Hiện các phiên bản của mẫu xe này có giá dao động từ 999 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Kia Sorento HEV 2023 mới.

