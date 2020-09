Cận cảnh Kia Sorento 2021 từ hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Ngay sau khi ra mắt ở thị trường quốc tế, mẫu xe Kia Sorento 2021 mới thế hệ thứ 4 đã chính thức được nhà phân phối và lắp ráp Thaco sớm đưa về Việt Nam, bỏ qua phiên bản thế hệ thứ 3. Kia Sorento 2021 sẽ được lắp ráp trong nước và hưởng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ. Về ngoại hình, Kia Sorento thế hệ mới dài hơn 10 mm so với trước đây, chiều dài cơ sở của mẫu xe này tăng 35 mm lên 2.815 mm, tăng 30 mm không gian tính từ phía sau trụ A về phía đuôi xe. Điều này khiến chiếc xe trở nên cao cấp hơn, rộng rãi hơn so với phiên bản đang bán tại Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm đang bán ra, Kia Sorento 2021 mới có ngoại thất hầm hố và bắt mắt hơn hẳn, đi theo ngôn ngữ thiết kế "Refined Boldness" với đặc trưng là lưới tản nhiệt dạng mũi hổ. Phần đèn pha là dạng LED với thiết kế nằm ngay nối với nhau qua lưới tản nhiệt. Thiết kế mặt bên mang đến cảm giác thể thao và mạnh mẽ với các đường gân dập nổi dọc thân xe. Điểm nổi bật đáng chú ý phía sau xe là hệ thống đèn hậu thiết kế theo phương thẳng đứng kết hợp ốp cản sau trang trí theo phương ngang và các đường gân thể thao nối liền hai bên hông xe. Gạt nước mưa phía sau được khéo léo ẩn trong cánh gió phía trên và chỉ xuất hiện khi hoạt động. Nội thất bên trong sẽ rộng rãi hơn nhiều so với các mẫu SUV hạng trung khác đi kèm với các gói nội thất tốt hơn với bố trí khoa học. Lần đầu tiên, Sorento sẽ có tùy chọn 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ 2 thiết kế riêng lẻ như những mẫu xe hạng sang. Ngoài ra, hàng ghế trước chỉnh điện có nhớ ghế, hàng ghế sau gập 60:40. Ngoài ra, xe còn sở hữu màn hình giải trí LCD 10.25” độ phân giải cao, hệ thống âm thanh vòm với 12 loa Bose đẳng cấp được tinh chỉnh từng vị trí để tạo hiệu ứng rạp hát, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập – 3 chế độ gió với cửa gió cho phép điều chỉnh từng vị trí ghế, hệ thống đèn Moodlight 7 màu tiêu chuẩn có 64 tùy chọn Một tính năng thú vị khác của Kia Sorento 2021 là khởi động từ xa thông qua khóa điện tử thông minh; giúp người dùng khởi động, mở trước điều hòa làm mát xe từ xa. Hệ thống sưởi, làm mát ghế thông minh trên Sorento mới có khả năng tự động bật làm mát ghế hoặc sưởi vô lăng, sưởi ghế để điều chỉnh nhiệt độ không khí như mong muốn. Các trang bị và tiện nghi khác của xe như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử, hệ thống ghi nhớ vị trí ghế thông minh, rèm cửa phía sau, cảnh báo còn hành khách hàng ghế sau khi khóa cửa, các cổng USB tới từng vị trí ghế… Động cơ của Kia Sorento 2021 là tùy chọn Smartstream diesel 2.2L công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp ly hợp kép và máy xăng Smartstream 2.5L, đi kèm số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh AWD có trên các bản phiên cao cấp và có 4 chế độ lái, 3 chế độ địa hình. Hệ thống an toàn của xe bao gồm camera 360, tránh va chạm phía trước, giám sát điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, điều khiển hành trình thông minh với chức năng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tài xế mất tập trung, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm phía sau…Giá xe Kia Sorento 2021 tại Việt Nam được phan phối chính hãng khởi điểm từ 1,079 tỷ đồng với 1,349 tỷ đồng với 5 tùy chọn máy dầu và 4 tùy chọn máy xăng đi kèm 9 màu ngoại thất. Trong tháng 9 này, khách hàng đặt mua xe được giảm giá 20 triệu đồng với tất cả các mẫu xe. Video: Kia Sorento 2021 chính thức ra mắt tại Việt Nam.

