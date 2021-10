Cận cảnh KIA Sonet từ 499 triệu tại Việt Nam. "đấu" Toyota Raize

Sau thành công của Kia Seltos nói riêng và phân khúc SUV đô thị cỡ B nói chung, các hãng xe nhận ra rằng những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam. Đó cũng chính là lý do Kia Sonet 2022 mới và Toyota Raize lần lượt được ấn định ngày ra mắt. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ A+ của hãng xe Hàn Quốc đã nhanh chân hơn đối thủ Nhật Bản khi bất ngờ được ra mắt vào ngày 9/10/2021 vừa qua. Về kích thước, Kia Sonet tại Việt Nam sẽ có nhiều điểm tương đồng với Sonet tại thị trường Indonesia về kích thước, động cơ và hệ khung gầm. Cụ thể, Sonet được Thaco Kia sản xuất lắp ráp tại Việt Nam có kích thước tổng thể dài 4,12 mét, rộng 1,79 mét và cao 1,615 mét. Chiều dài cơ sở 2.500 mm, khoảng sáng gầm 205 mm và bán kính vòng quay là 5,3 mét. Kia Sonet gây ấn tượng với bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, hai bên là đèn pha LED hình viên ngọc quý và đèn ngày LED dạng "nhịp tim". Xe cũng có cấu trúc cột C độc đáo, kính chắn gió bao quanh phía sau, đèn hậu LED hình "nhịp tim". Bên cạnh đó, bản cao cấp nhất có cửa sổ trời, trong khi trang bị chung về ngoại thất của các bản CVT là hệ thống đèn LED tự động, dải chiếu sáng ban ngày, đèn hậu LED… Kia Sonet dùng mâm hợp kim 16 inch với kích thước lốp là 215/60-R16. Lốp 215/60-R16, bình xăng 45L Vành và lốp này nhỏ hơn mức 17 inch của Raize. Dung tích bình xăng 45 lít. Cũng như Raize, hệ thống treo trước của xe là Mc-Pherson, treo sau thanh giằng xoắn, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Nội thất của xe là ghế da pha nỉ bản cao, ghế da với bản chung và ghế nỉ với bản số sàn. Màn hình cảm ứng 8 inch kết nối Apple Carplay/androi Auto đi cùng hệ thống loa BOSE. Nhiều khả năng bản tiêu chuẩn số sàn của Sonet cũng được trang bị màn hình cảm ứng này hay nói cách khác đây là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Bản cao cấp của KIA Sonet 2022 tại Việt Nam được trang bị hàng loạt các tính năng cao cấp như khởi động từ xa, khóa thông minh khởi động nút nhấn, ghế trước có sưởi/thông gió, điều hòa tự động với sạc không dây. Về mặt an toàn, KIA Sonet bản số sàn có 2 túi khí, các bản còn lại có 6 túi khí. An toàn chủ động có phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp… Trái tim của Kia Sonet là khối động cơ Smartstream, Gamma thế hệ thứ 2, DOHC với hệ thống phun xăng điện tử kép, hệ thống điều khiển van biến thiên kép dual CVVT, dung tích làm tròn là 1.5L, cho công suất cực đại là 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 6 cấp. So với mức 98 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô men xoắn 152-160 Nm/ 2.400-4.000 vòng/phút của Raize thì Sonet nhỉnh hơn 17 mã lực nhưng kém khoảng 8-16 Nm và đặc biệt động cơ của Raize là động cơ tăng áp nên mô men xoắn đạt cực đại rất sớm.Giá xe KIA Sonet 2022 tại thị trường Việt Nam được bán ra với 4 phiên bản, cùng các mức niêm yết cụ thể là: 1.5 Premium giá 609 triệu đồng; 1.5 Luxury giá 579 triệu đồng; 1.5 Deluxe giá 539 triệu đồng; 1.5 Deluxe MT giá 499 triệu đồng. Tuy nhiên sau mà chào sân, phản ứng của khách Việt dành cho Kia Sonet lại không được tốt như mong đợi. Nguyên nhân là do mẫu xe này được chốt giá khởi điểm từ 499 triệu và cao nhất lên tới 609 triệu đồng. Thực tế, mức giá này hoàn toàn khớp với khoảng giá dự kiến mà trước đó giới đại lý đã chia sẻ nhưng được dự đoán là cao hơn một chút so với Toyota Raize. Video: Kia Sonet 2022 tại Việt Nam có thực sự "ngáo giá"?

Sau thành công của Kia Seltos nói riêng và phân khúc SUV đô thị cỡ B nói chung, các hãng xe nhận ra rằng những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam. Đó cũng chính là lý do Kia Sonet 2022 mới và Toyota Raize lần lượt được ấn định ngày ra mắt. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ A+ của hãng xe Hàn Quốc đã nhanh chân hơn đối thủ Nhật Bản khi bất ngờ được ra mắt vào ngày 9/10/2021 vừa qua. Về kích thước, Kia Sonet tại Việt Nam sẽ có nhiều điểm tương đồng với Sonet tại thị trường Indonesia về kích thước, động cơ và hệ khung gầm. Cụ thể, Sonet được Thaco Kia sản xuất lắp ráp tại Việt Nam có kích thước tổng thể dài 4,12 mét, rộng 1,79 mét và cao 1,615 mét. Chiều dài cơ sở 2.500 mm, khoảng sáng gầm 205 mm và bán kính vòng quay là 5,3 mét. Kia Sonet gây ấn tượng với bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, hai bên là đèn pha LED hình viên ngọc quý và đèn ngày LED dạng "nhịp tim". Xe cũng có cấu trúc cột C độc đáo, kính chắn gió bao quanh phía sau, đèn hậu LED hình "nhịp tim". Bên cạnh đó, bản cao cấp nhất có cửa sổ trời, trong khi trang bị chung về ngoại thất của các bản CVT là hệ thống đèn LED tự động, dải chiếu sáng ban ngày, đèn hậu LED… Kia Sonet dùng mâm hợp kim 16 inch với kích thước lốp là 215/60-R16. Lốp 215/60-R16, bình xăng 45L Vành và lốp này nhỏ hơn mức 17 inch của Raize. Dung tích bình xăng 45 lít. Cũng như Raize, hệ thống treo trước của xe là Mc-Pherson, treo sau thanh giằng xoắn, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Nội thất của xe là ghế da pha nỉ bản cao, ghế da với bản chung và ghế nỉ với bản số sàn. Màn hình cảm ứng 8 inch kết nối Apple Carplay/androi Auto đi cùng hệ thống loa BOSE. Nhiều khả năng bản tiêu chuẩn số sàn của Sonet cũng được trang bị màn hình cảm ứng này hay nói cách khác đây là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Bản cao cấp của KIA Sonet 2022 tại Việt Nam được trang bị hàng loạt các tính năng cao cấp như khởi động từ xa, khóa thông minh khởi động nút nhấn, ghế trước có sưởi/thông gió, điều hòa tự động với sạc không dây. Về mặt an toàn, KIA Sonet bản số sàn có 2 túi khí, các bản còn lại có 6 túi khí. An toàn chủ động có phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp… Trái tim của Kia Sonet là khối động cơ Smartstream, Gamma thế hệ thứ 2, DOHC với hệ thống phun xăng điện tử kép, hệ thống điều khiển van biến thiên kép dual CVVT, dung tích làm tròn là 1.5L, cho công suất cực đại là 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 6 cấp. So với mức 98 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô men xoắn 152-160 Nm/ 2.400-4.000 vòng/phút của Raize thì Sonet nhỉnh hơn 17 mã lực nhưng kém khoảng 8-16 Nm và đặc biệt động cơ của Raize là động cơ tăng áp nên mô men xoắn đạt cực đại rất sớm. Giá xe KIA Sonet 2022 tại thị trường Việt Nam được bán ra với 4 phiên bản, cùng các mức niêm yết cụ thể là: 1.5 Premium giá 609 triệu đồng; 1.5 Luxury giá 579 triệu đồng; 1.5 Deluxe giá 539 triệu đồng; 1.5 Deluxe MT giá 499 triệu đồng. Tuy nhiên sau mà chào sân, phản ứng của khách Việt dành cho Kia Sonet lại không được tốt như mong đợi. Nguyên nhân là do mẫu xe này được chốt giá khởi điểm từ 499 triệu và cao nhất lên tới 609 triệu đồng. Thực tế, mức giá này hoàn toàn khớp với khoảng giá dự kiến mà trước đó giới đại lý đã chia sẻ nhưng được dự đoán là cao hơn một chút so với Toyota Raize. Video: Kia Sonet 2022 tại Việt Nam có thực sự "ngáo giá"?