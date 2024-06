Cận cảnh Kia Sonet 2024 vừa ra mắt Việt Nam, từ 539 triệu đồng

Phiên bản nâng cấp của mẫu xe Kia Sonet đã chính thức được ra mắt người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 15/6/2024 vừa qua. Là một mẫu xe bán khá chạy của Kia tại thị trường Việt Nam, phiên bản Kia Sonet 2024 nâng cấp đã được tinh chỉnh khá nhiều ở ngoại thất, nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ và tạo thêm sức hút với khách hàng. Về kích thước, mẫu xe SUV Kia Sonet 2024 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.110 x 1.790 x 1.625 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. Số đo này đã có sự thay đổi so với phiên bản cũ. Khoang hành lý của xe có thể tích tiêu chuẩn là 392 lít. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 để tăng thể tích khoang hành lý. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha mới, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Cụm đèn hậu phía sau cũng được thiết kế lại giúp nâng cao tính thẩm mỹ tổng thể của Sonet facelift 2024. Bên cạnh đó, cản sau cũng được tinh chỉnh kiểu dáng. Xe được trang bị bộ mâm xe hợp kim mới kích thước 16 inch với hai kiểu thiết kế. So với thế hệ tiền nhiệm, Kia Sonet 2024 có không gian nội thất hiện đại hơn hẳn. Xe được trang bị các tiện ích đáng chú ý như: màn hình đa thông tin TFT LCD 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bản đồ dẫn đường, Bluetooth đàm thoại rảnh tay và hệ thống âm thanh 6 loa. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu các trang bị khác như: điều hòa tự động với các nút chỉnh mới dạng phím đàn piano, khởi động máy/hệ thống điều hòa từ xa, cửa sổ trời chỉnh điện/chống kẹp an toàn, cổng điện 12V, cổng USB Type C, khay để mắt kính, đèn chiếu sáng tách biệt cho khoang lái,... Về an toàn, Kia Sonet 2024 được bổ sung 2 tính năng mới là hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control và giới hạn tốc độ Manual Speed Limit Assist. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị tiêu chuẩn: 2 - 6 túi khí (tùy phiên bản), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), phanh tay chỉnh cơ và cảm biến áp suất lốp. Đáng tiếc là Kia Sonet 2024 phân phối tại Việt Nam không có phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold hay các hệ thống an toàn chủ động ADAS như ở thị trường nước ngoài. Về truyền động, mẫu SUV hạng A này dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm như cũ. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số. Trong khi đó, tùy chọn hộp số sàn 6 cấp đã bị loại bỏ. Xe có 3 chế độ lái là Normal/Eco/Sport và 3 chế độ địa hình Snow/Mud/Sand. Mức giá xe Kia Sonet 2024 tại nước ta được phân phối với 3 phiên bản, gồm: 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium bán ra lần lượt tương ứng 539 triệu, 579 triệu và 624 triệu đồng. So với phiên bản cũ, giá bán Kia Sonet 2024 có phần nhỉnh hơn và hiện đang là mẫu xe đắt nhất trong phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, theo thông báo của nhà phân phối THACO khách hàng khi mua Kia Sonet 2024 ngay trong tháng 6 này sẽ được hưởng giá bán ưu đãi là 534 triệu đồng cho bản 1.5 Deluxe, 574 triệu đồng cho bản 1.5 Luxury và 619 triệu đồng cho bản 1.5 Premium. Do được lắp ráp trong nước nên Kia Sonet 2024 vẫn sẽ được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trong thời gian tới. Video: Chi tiết Kia Sonet 2024 bản Luxury giá 579 triệu đồng.

