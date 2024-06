Kia Sonet 2024 "bằng xương bằng thịt" tại đại lý Việt, chỉ chờ giá bán

Vào hôm 8/6/2024 vừa qua, nhà phân phối THACO đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Kia Sonet ở thị trường Việt Nam. Đến nay, những chiếc Kia Sonet 2024 mới nhất đã ồ ạt về đại lý. Như thông tin đã đưa, Kia Sonet 2024 tại Việt Nam chỉ có 3 phiên bản, bao gồm 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium. Trong khi đó, bản 1.5 Deluxe MT tiêu chuẩn cũ đã bị cắt bỏ. Đáng tiếc là hiện giá bán Kia Sonet 2024 vẫn chưa được công bố. Ở phiên bản mới, Sonet được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United quen thuộc của thương hiệu Kia. Do đó, xe mang trên mình thiết kế góc cạnh và cứng cáp hơn. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Kia Sonet 2024 chỉ được cải tiến ở một số chi tiết ngoại thất. Dễ thấy nhất là lưới tản nhiệt hình mũi hổ cách điệu đan xen họa tiết hình sóng và mở rộng theo phương ngang. Cản trước của Kia Sonet 2024 cũng được cải tiến, kết hợp với ốp cản sơn bạc và họa tiết lưới đen tương phản. Tiếp đến là cụm đèn pha LED nằm dọc mới với 3 bóng tách biệt và đèn sương mù LED. Dải đèn LED định vị ban ngày của xe được lấy cảm hứng thiết kế từ các chòm sao, tương tự đèn hậu. Khu vực bên sườn của mẫu SUV hạng A này không thay đổi nhiều, trừ vành la-zăng. Ở cả 3 phiên bản, xe đều dùng mâm đúc 16 inch với thiết kế đa chấu, vừa phay xước vừa sơn màu đen bóng. Tương tự đầu xe, khu vực phía sau cũng được thiết kế khỏe khoắn và hiện đại hơn với cụm đèn hậu sắc sảo. Thêm vào đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cản sau với ốp màu bạc tương tự cản trước. Bước vào bên trong Kia Sonet 2024, người dùng sẽ bắt gặp một số thay đổi về mặt trang bị. Xe sở hữu ghế lái chỉnh điện và hàng ghế sau đi kèm cửa gió điều hòa, cổng sạc USB, tựa tay trung tâm có ngăn để ly. Khoang hành lý của xe có thể tích tiêu chuẩn là 392 lít. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 để tăng thể tích khoang hành lý. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT LCD 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bản đồ dẫn đường, Bluetooth đàm thoại rảnh tay và hệ thống âm thanh 6 loa. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV hạng A này gồm có điều hòa tự động với các nút chỉnh mới dạng phím đàn piano, khởi động máy/hệ thống điều hòa từ xa, cửa sổ trời chỉnh điện/chống kẹp an toàn, cổng điện 12V, cổng USB Type C, khay để mắt kính, đèn chiếu sáng tách biệt cho khoang lái,... Trang bị an toàn của Kia Sonet 2024 vẫn khá cơ bản với 2 - 6 túi khí, tùy phiên bản, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), phanh tay chỉnh cơ và cảm biến áp suất lốp. Xe chỉ có thêm 2 tính năng mới là hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control và giới hạn tốc độ Manual Speed Limit Assist. "Trái tim" của Kia Sonet mới vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm như cũ. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số. Trong khi đó, tùy chọn hộp số sàn 6 cấp đã bị loại bỏ. Xe có 3 chế độ lái là Normal/Eco/Sport và 3 chế độ địa hình Snow/Mud/Sand. Kia Sonet mới được phân phối tại Việt Nam với 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, cạnh tranh với Toyota Raize và Hyundai Venue. Video: Đánh giá Kia Sonet 2024 tại Việt Nam.

