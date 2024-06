Cận cảnh Kia Sonet 2024 tại Việt Nam, nâng cấp công nghệ đáng tiền

Thaco đã chính thức ra mắt Kia Sonet 2024 mới đồng thời bổ sung thêm 2 phiên bản mới cho Kia Seltos 2024. Kia Sonet 2024 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium cùng 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất và 5 tùy chọn màu 2 tone. Kia Sonet 2024 tại Việt Nam sở hữu kiểu dáng thể thao, cá tính và đậm chất SUV. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt hình mũi hổ mới được thiết kế cách điệu, mở rộng theo phương ngang tạo nên sự bề thế. Hệ thống đèn LED lấy cảm hứng từ hình tượng các chòm sao cùng cản trước tạo hình nổi khối và ốp cản sơn bạc mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn, mạnh mẽ. Thân xe sở hữu những đường nét cá tính với các đường gân dập nổi, cùng mâm đúc đa chấu 16 inch phù hợp với mọi điều kiện di chuyển. Phần đuôi xe khỏe khoắn với cụm đèn hậu sắc sảo, cánh hướng gió phía sau và đèn phanh trên cao, hoàn thiện tổng thể thiết kế đầy ấn tượng của Kia Sonet 2024. Với kích thước (dài x rộng x cao) lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm), và chiều dài cơ sở là 2.500mm, Kia Sonet 2024 sở hữu không gian bên trong rộng rãi. Nội thất Kia Sonet 2024 sử dụng ghế da mềm mại, họa tiết sắc nét cùng tùy chọn tông màu nội thất đen sang trọng mang đến sự tinh tế và đẳng cấp. Hàng ghế trước với khoảng sáng trần cao, ghế lái chỉnh điện linh hoạt đảm bảo tư thế lái xe thoải mái nhất. Khoang hành lý rộng rãi với dung tích 392L và hàng ghế 2 có thể gập 60:40 đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng. Các tính năng tiện ích như khởi động xe từ xa, cửa sổ trời chỉnh điện, điều hòa tự động, cổng sạc USB, khay để mắt kính, đèn chiếu sáng tách biệt cho khoang lái giúp mang đến sự thoải mái tối đa cho khách hàng. Cụm màn hình liền khối là sự kết hợp giữa màn hình đa thông tin 4.2” TFT LCD với màn hình giải trí kích thước 10.25’’ được tích hợp các tính năng Apple CarPlay/Android Auto không dây, bản đồ dẫn, kết nối Bluetooth đàm thoại rảnh tay với hệ thống âm thanh 6 loa được bố trí khoa học. Tất cả mang đến những xúc cảm đậm chất công nghệ với chất lượng âm thanh chân thực và sống động. Kia Sonet 2024 được trang bị động cơ Smartstream 1.5G công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT giả lập 8 cấp, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống khung gầm được tinh chỉnh gia tăng độ cứng vững giúp xe di chuyển đầm chắc, tăng khả năng kiểm soát và mang lại cảm giác lái an toàn. Kia Sonet 2024 cũng được trang bị 3 chế độ lái Normal/Eco/Sport/ giúp khách hàng trải nghiệm các cảm giác lái khác nhau, cân bằng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Bên cạnh đó, 3 chế độ địa hình Snow/Mud/Sand hỗ trợ cho phép người sử dụng tùy chọn linh hoạt theo địa hình thực tế khi di chuyển. Kia Sonet 2024 được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn tiên tiến như: hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) và giới hạn tốc độ (Manual Speed Limit Assist - MSLA), cảm biến va chạm phía sau, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC),... Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến áp suất lốp, móc khóa trẻ em ISOFIX, 6 túi khí,... Những trang bị này giúp đảm bảo an toàn tối ưu cho người lái và hành khách trong mọi hành trình. Với những thay đổi về kiểu dáng thiết kế, loạt tiện nghi, công nghệ mới, mẫu xe SUV Kia Sonet 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, góp phần giữ vững vị thế và doanh số kỷ lục. Video: Kia Sonet 2024 sắp về Việt Nam có gì hay?

