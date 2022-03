Jawa Perak Bobber 350 và Classic 300 hơn 150 triệu tại Việt Nam

Một doanh nghiệp tư nhân tại TP HCM mới đây đã khiến nhiều người yêu thích môtô, đặc biệt là những dòng xe cổ điển phải chú ý khi đưa về bộ đôi “xế cổ Đông Âu”: Jawa Perak Bobber 350 và Classic 300. Đây là hai mẫu môtô mang phong cách cổ điển thuộc thương hiệu Jawa – một thương hiệu xe có lịch sử lâu đời (thành lập năm 1929 tại Tiệp Khắc). Theo thông tin từ đơn vị phân phối dòng xe này, những chiếc Jawa mới tại Việt Nam đều thuộc phiên bản mới nhất, sản xuất năm 2022 tại Ấn Độ. Hiện tại, các xe đều đang chờ đăng kiểm và dự kiến có giá bán trên 150 triệu đồng. Đúng như tên gọi, Jawa Perak Bobber 350 2022 mới là mẫu xe có thể nói “hiếm hoi” trên thị trường hiện tại vẫn theo đuổi phong cách thiết kế Bobber cổ điển nhưng vẫn tôn trọng những giá trị văn hóa có từ lâu đời. Đặc trưng dễ nhận thấy là kiểu dáng hoài cổ với trọng tâm xe thấp, yên xe ở mức 750 mm, cùng trục cơ sở dài 1.485 mm. Perak Bobber 350 cũng ấn tượng với kiểu yên solo bằng da bò, hệ thống treo sau monoshock bố trí góc nghiêng lớn, cùng với bộ đèn hậu dạng tròn tích hợp vào yên xe một cách tinh tế và lạ mắt. Bên cạnh đó, phần đầu xe cũng nổi bật với hệ thống chóa đèn thủy tinh, đồng hồ hiển thị thiết kế ngược. Về vận hành, Perak Bobber 350 trang bị khối động cơ xi-lanh đơn DOHC 4 thì, thay vì kiểu động cơ 2 thì truyền thống của Jawa. Động cơ này có dung tích 334cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất hơn 30 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại ở mức 32,74 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Ngoài ra, Perak Bobber 350 cũng được trang bị công nghệ an toàn với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ở cả bánh trước và sau. Mức giá xe Jawa Perak Bobber 350 được chào bán khoảng 150 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe “anh em” Jawa Classic 300 lại nổi bật với kiểu dáng thiết kế Modern Classic thuần túy với bệ đồng hồ ôm trọn khu vực ghi đông, đèn trước dạng tròn, bình xăng lớn đặt trước khu vực yên xe. Tương tự Perak Bobber 350, Classic 300 cũng trang bị chóa đèn bằng thủy tinh, đồng hồ ngược. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng nổi bật với kiểu vành nan hoa, kích thước vành trước có đường kính lớn hơn vành sau, lần lượt đi 18 và 17 inch. Bình xăng trên xe có dung tích 14 lít và đạt trọng lượng ướt ở mức 179 kg.Jawa Classic 300 2022 mới sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 2.071 x 833 x 1.090 (mm). Xe có chiều dài cơ sở 1.369 mm (ngắn hơn khoảng 116 mm so với mẫu Perak Bobber 350). Mặc dù vậy, chiều cao yên xe trên Classic 300 lại nhỉnh hơn 15mm (ở mức 765 mm) so với “người anh em”. Đặc biệt, những chiếc Classic 300 vừa được nhập về Việt Nam cũng nổi bật khi được bố trí nhiều chi tiết ốp crôm sáng bóng trên khu vực bình xăng, động cơ, phuộc sau hay cả trên ống xả hai bên. Xe cũng được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), giảm xóc dạng ống lồng phía trước và phuộc monoshock giảm chấn thủy lực phía sau. Về vận hành, Classic 300 cũng sử dụng khối động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, DOHC có dung tích 293cc, làm mát bằng chất lỏng, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử Fi. Động cơ này đi kèm hộp số 6 cấp, sản sinh công suất 27,33 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 27,02 Nm. Tại thị trường Việt Nam thì Jawa Bobber 350 và Clacssic 300 được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ. Với mức giá chào bán khoảng 150 triệu đồng cho mỗi sản phẩm ở phân khúc xe chơi cỡ vừa này, bộ đôi xe Jawa phong cách cổ điển được xem là sẽ khá kén người chơi bởi cả phong cách lẫn thương hiệu. Video: Giới thiệu Jawa Pérak Bobber 350 mới tại Việt Nam.

