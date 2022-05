Cận cảnh Isuzu D-Max 2022 tại Việt Nam, cao nhất tới 870 triệu đồng

Theo thông tin từ website chính thức của Isuzu Việt Nam, mức giá xe Isuzu D-Max 2022 đã chính thức được cập nhật với 4 phiên bản như sau: D-Max Prestige 1.9 MT 4x2: 640 triệu đồng, D-Max Prestige 1.9 AT 4x2: 680 triệu đồng, D-Max Hi-Lander 1.9 AT 4x2: 750 triệu đồng và D-Max Type Z 1.9 AT 4x4: 870 triệu đồng. Tương tự phiên bản cũ, Isuzu D-Max 2022 mới vẫn tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên, giá xe Isuzu D-Max 2022 đã tăng từ 10 – 20 triệu đồng. Đổi lại, phiên bản nâng cấp của D-Max được bổ sung tính năng ga tự động Cruise Control với tất cả các phiên bản. Ngoài ra, 2 phiên bản cao cấp Hi-Lander và Type Z có thêm tính năng gương chiếu hậu gập điện. So với bản Type Z là đèn không tự động bật/tắt. Xe sở hữu bộ mâm kích thước 18 inch phối hai tông màu. Chụp gương và tay nắm cửa mạ chrome. Ngoại thất mẫu Isuzu D-Max Hi-Lander 2022 trông hiện đại nhưng theo kiểu sang trọng chứ không phải thể thao như bản Type Z. Một số trang bị nổi bật ở bên ngoài có đèn chiếu sáng LED projector tự căn chỉnh độ cao, đèn ban ngày LED, đèn hậu LED và đèn sương mù LED. Bên trong khoang lái, D-Max 2022 vẫn sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch trên hai bản thấp và 9 inch trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống thông tin - giải trí tương thích Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng ở bản cao nhất. Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn trên Isuzu D-Max 2022 gồm: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc. Cũng như các mẫu xe mới ra mắt trong thời gian gần đây, Isuzu D-Max 2022 có động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5. Động cơ này vẫn là loại diesel 1,9 lít, công suất 150 PS và mô men xoắn 350Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Điểm mới đáng chú ý nhất của mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2022 là phiên bản Hi-Lander. Bản này dùng chung hộp số tự động với bản Type Z nhưng chỉ có một cầu. Những thay đổi nhỏ lần này trên Isuzu D-Max 2022 sẽ khó để mẫu xe này có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là với "ông vua bán tải" Ford Ranger thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam. Tháng 4/2022 vừa qua, trong phân khúc xe bán tải ở Việt Nam - Isuzu D-max chỉ bán được vỏn vẹn 25 xe, trong khi đó Ranger tiếp tục đứng ở vị trí đầu phân khúc với 1.433 xe được bán ra, Triton 155 xe đứng ở vị trí thứ 2 và Mazda BT-50 29 xe đứng ở vị trí thứ 3. Video: Giới thiệu chi tiết Isuzu D-Max 2022 thế hệ mới.

Theo thông tin từ website chính thức của Isuzu Việt Nam, mức giá xe Isuzu D-Max 2022 đã chính thức được cập nhật với 4 phiên bản như sau: D-Max Prestige 1.9 MT 4x2: 640 triệu đồng, D-Max Prestige 1.9 AT 4x2: 680 triệu đồng, D-Max Hi-Lander 1.9 AT 4x2: 750 triệu đồng và D-Max Type Z 1.9 AT 4x4: 870 triệu đồng. Tương tự phiên bản cũ, Isuzu D-Max 2022 mới vẫn tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên, giá xe Isuzu D-Max 2022 đã tăng từ 10 – 20 triệu đồng. Đổi lại, phiên bản nâng cấp của D-Max được bổ sung tính năng ga tự động Cruise Control với tất cả các phiên bản. Ngoài ra, 2 phiên bản cao cấp Hi-Lander và Type Z có thêm tính năng gương chiếu hậu gập điện. So với bản Type Z là đèn không tự động bật/tắt. Xe sở hữu bộ mâm kích thước 18 inch phối hai tông màu. Chụp gương và tay nắm cửa mạ chrome. Ngoại thất mẫu Isuzu D-Max Hi-Lander 2022 trông hiện đại nhưng theo kiểu sang trọng chứ không phải thể thao như bản Type Z. Một số trang bị nổi bật ở bên ngoài có đèn chiếu sáng LED projector tự căn chỉnh độ cao, đèn ban ngày LED, đèn hậu LED và đèn sương mù LED. Bên trong khoang lái, D-Max 2022 vẫn sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch trên hai bản thấp và 9 inch trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống thông tin - giải trí tương thích Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng ở bản cao nhất. Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn trên Isuzu D-Max 2022 gồm: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc. Cũng như các mẫu xe mới ra mắt trong thời gian gần đây, Isuzu D-Max 2022 có động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5. Động cơ này vẫn là loại diesel 1,9 lít, công suất 150 PS và mô men xoắn 350Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Điểm mới đáng chú ý nhất của mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2022 là phiên bản Hi-Lander. Bản này dùng chung hộp số tự động với bản Type Z nhưng chỉ có một cầu. Những thay đổi nhỏ lần này trên Isuzu D-Max 2022 sẽ khó để mẫu xe này có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là với "ông vua bán tải" Ford Ranger thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam. Tháng 4/2022 vừa qua, trong phân khúc xe bán tải ở Việt Nam - Isuzu D-max chỉ bán được vỏn vẹn 25 xe, trong khi đó Ranger tiếp tục đứng ở vị trí đầu phân khúc với 1.433 xe được bán ra, Triton 155 xe đứng ở vị trí thứ 2 và Mazda BT-50 29 xe đứng ở vị trí thứ 3. Video: Giới thiệu chi tiết Isuzu D-Max 2022 thế hệ mới.