Cận cảnh Hyundai Creta Dynamic Black Edition 2023 từ 553 triệu đồng

Triển lãm IIMS 2023 đã chính thức khai mạc ở Indonesia. Trong sự kiện này, hãng xe Hàn Quốc đã ra mắt phiên bản giới hạn của mẫu xe SUV đô thị cỡ B là Hyundai Creta Dynamic Black Edition 2023 mới. Năm 2022 vừa qua, hãng Hyundai đã đạt doanh số cao gấp 10 lần so với mục tiêu đề ra và Creta chính là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu. Đây là một phần lý do khiến hãng Hyundai quyết định bổ sung phiên bản đặc biệt mới của dòng SUV cỡ B này. So với phiên bản thường, Hyundai Creta Dynamic Black Edition có ngoại hình nam tính hơn. Đúng như tên gọi, các chi tiết ngoại thất của mẫu xe này đều được sơn màu tối. Theo đó, lưới tản nhiệt của mẫu xe SUV Hyundai Creta Dynamic Black Edition được sơn màu khói. Viền bao quanh hốc gió trung tâm trên cản trước và hốc gió giả trên cản sau của xe đều được chuyển từ màu bạc sang màu đen. Tương tự như vậy, bộ vành la-zăng của xe không phối 2 màu như bản thường mà chỉ sơn 1 màu đen bóng. Ngoại trừ những thay đổi kể trên, Hyundai Creta Dynamic Black Edition không có gì khác biệt so với phiên bản thường. Xe cũng có đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế hình học tích hợp vào lưới tản nhiệt, vành hợp kim 17 inch, đèn hậu LED, ăng-ten vây cá trên nóc và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Bên trong Hyundai Creta Dynamic Black Edition cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 10,25 inch sau vô lăng, có thể thay đổi giao diện theo 4 chế độ lái. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và tính năng khởi động/ngắt máy từ xa thông qua ứng dụng Hyundai BlueLink trên điện thoại thông minh. Chưa hết, mẫu SUV cỡ B này còn được trang bị ghế trước làm mát, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp hệ thống lọc không khí, ngăn làm lạnh đồ uống dưới mặt táp-lô, sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống đèn viền thay đổi màu theo tâm trạng và 2 ngăn đựng cốc ở bệ tì tay hàng ghế sau. Thêm vào đó là những trang bị an toàn khá đầy đủ và hiện đại với camera lùi, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ đèn pha. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe là động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Smart và Sport. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát lực kéo có 2 chế độ Sand (cát) và Mud (bùn). Tại thị trường Indonesia, giá xe Hyundai Creta Dynamic Black Edition bán ra từ 350 triệu Rupiah (khoảng 553 triệu đồng). Hiện Hyundai Creta sản xuất tại Indonesia cũng đang được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Hyundai Creta dự kiến sẽ được chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam để đảm bảo nguồn cung. Video: Giới thiệu Hyundai Creta Dynamic Black Edition 2023.

Triển lãm IIMS 2023 đã chính thức khai mạc ở Indonesia. Trong sự kiện này, hãng xe Hàn Quốc đã ra mắt phiên bản giới hạn của mẫu xe SUV đô thị cỡ B là Hyundai Creta Dynamic Black Edition 2023 mới. Năm 2022 vừa qua, hãng Hyundai đã đạt doanh số cao gấp 10 lần so với mục tiêu đề ra và Creta chính là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu. Đây là một phần lý do khiến hãng Hyundai quyết định bổ sung phiên bản đặc biệt mới của dòng SUV cỡ B này. So với phiên bản thường, Hyundai Creta Dynamic Black Edition có ngoại hình nam tính hơn. Đúng như tên gọi, các chi tiết ngoại thất của mẫu xe này đều được sơn màu tối. Theo đó, lưới tản nhiệt của mẫu xe SUV Hyundai Creta Dynamic Black Edition được sơn màu khói. Viền bao quanh hốc gió trung tâm trên cản trước và hốc gió giả trên cản sau của xe đều được chuyển từ màu bạc sang màu đen. Tương tự như vậy, bộ vành la-zăng của xe không phối 2 màu như bản thường mà chỉ sơn 1 màu đen bóng. Ngoại trừ những thay đổi kể trên, Hyundai Creta Dynamic Black Edition không có gì khác biệt so với phiên bản thường. Xe cũng có đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế hình học tích hợp vào lưới tản nhiệt, vành hợp kim 17 inch, đèn hậu LED, ăng-ten vây cá trên nóc và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Bên trong Hyundai Creta Dynamic Black Edition cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 10,25 inch sau vô lăng, có thể thay đổi giao diện theo 4 chế độ lái. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và tính năng khởi động/ngắt máy từ xa thông qua ứng dụng Hyundai BlueLink trên điện thoại thông minh. Chưa hết, mẫu SUV cỡ B này còn được trang bị ghế trước làm mát, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp hệ thống lọc không khí, ngăn làm lạnh đồ uống dưới mặt táp-lô, sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống đèn viền thay đổi màu theo tâm trạng và 2 ngăn đựng cốc ở bệ tì tay hàng ghế sau. Thêm vào đó là những trang bị an toàn khá đầy đủ và hiện đại với camera lùi, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ đèn pha. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe là động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Smart và Sport. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát lực kéo có 2 chế độ Sand (cát) và Mud (bùn). Tại thị trường Indonesia, giá xe Hyundai Creta Dynamic Black Edition bán ra từ 350 triệu Rupiah (khoảng 553 triệu đồng). Hiện Hyundai Creta sản xuất tại Indonesia cũng đang được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Hyundai Creta dự kiến sẽ được chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam để đảm bảo nguồn cung. Video: Giới thiệu Hyundai Creta Dynamic Black Edition 2023.