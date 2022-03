Cận cảnh Hồng Kỳ E-QM5 2022 chạy điện từ 430 triệu đồng

Hồng Kỳ E-QM5 2022 mới là mẫu ôtô điện đã bắt đầu được bán tại thị trường Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hãng Hồng Kỳ chỉ bán mẫu ôtô điện này cho các công ty kinh doanh dịch vụ gọi xe trực tuyến. Mãi đến nay, Hồng Kỳ E-QM5 mới được bán cho khách hàng cá nhân. Tại thị trường Trung Quốc, Hồng Kỳ E-QM5 chỉ có 2 phiên bản là đổi pin và sạc pin. Giá xe Hồng Kỳ E-QM5 2022 ở 2 phiên bản này lần lượt là 122.800 Nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng) và 165.800 Nhân dân tệ (580 triệu đồng). Được định vị trong phân khúc sedan cỡ trung, Hồng Kỳ E-QM5 sở hữu chiều dài 5.040 mm, chiều rộng 1.910 mm, chiều cao 1.569 mm và chiều dài cơ sở 2.990 mm. Có thể nói, so với những mẫu sedan hạng D điển hình như Toyota Camry hay Honda Accord, Hồng Kỳ E-QM5 có kích thước lớn hơn đáng kể, đặc biệt là chiều dài và chiều dài cơ sở nhằm đảm bảo không gian dành cho hàng ghế sau càng rộng càng tốt. Nguyên nhân là do mẫu xe này được thiết kế tập trung vào hành khách phía sau hơn là người lái. Ngoài kích thước, hãng Hồng Kỳ còn thiết kế cửa sau của xe lớn hơn cửa trước. Trong khi đó, cột C được đẩy về phía sau nhiều nhất có thể để nới rộng không gian cho hành khách trên hàng ghế sauXe điện Hồng Kỳ E-QM5 sở hữu thiết kế đầu xe với 12 khe gió nằm dọc, đóng vai trò như lưới tản nhiệt. Bao quanh lưới tản nhiệt và đèn LED định vị ban ngày là đèn chờ dẫn đường có thiết kế uốn cong mềm mại, kéo dài lên tận nắp ca-pô. Trong khi đó, đèn pha của xe nằm thấp bên dưới, ở hai góc của cản trước. Ở giữa nắp ca-pô cũng có đường màu đỏ vốn là logo riêng của thương hiệu Hồng Kỳ. Bên sườn, Hồng Kỳ E-QM5 được trang bị đường vai xe tạo cảm giác mạnh mẽ, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Trong khi đó, cổng sạc của xe được đặt phía sau chắn bùn trước bên trái. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ "L", ôm lấy hai góc đuôi xe. Cụm đèn hậu này có thiết kế gợi liên tưởng đến một số mẫu xe Cadillac như CT5, CT4 hoặc XT6. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hồng Kỳ E-QM5 cũng được thiết kế theo phong cách táo bạo. Đồng thời, nội thất của xe còn tạo cảm giác tối giản nhưng công nghệ cao. Bên trong mẫu xe này không có nhiều nút bấm cơ học vì các tính năng được điều khiển qua màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình này có kích thước 10,1 inch, hỗ trợ tính năng ra lệnh bằng giọng nói và camera lùi. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ cỡ lớn nhưng vẫn đi kèm đồng hồ báo vòng tua máy dạng cơ truyền thống. Chính giữa vô lăng là tem chữ nổi "Hồng Kỳ" thay cho logo của hãng. Thêm vào đó là cần số khá ngắn và tạo cảm giác đầm, chắc, phanh tay điện tử cũng như tính năng tự động giữ phanh tạm thời. "Trái tim" của Hồng Kỳ E-QM5 là mô-tơ điện có công suất tối đa 188 mã lực. Xe có thể chạy được 431 km sau khi sạc đầy pin. Ở phiên bản sạc pin, xe có hệ thống sạc nhanh, giúp tăng dung lượng pin từ 20% lên 80% trong thời gian chỉ 30 phút. Trong khi đó, ở phiên bản đổi pin, thời gian đổi pin cho xe chỉ rơi vào khoảng 1,5 phút. Cuối cùng là những trang bị an toàn như cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động... Video: Chi tiết Hồng Kỳ E-QM5 2022 chạy điện tại Trung Quốc.

Hồng Kỳ E-QM5 2022 mới là mẫu ôtô điện đã bắt đầu được bán tại thị trường Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hãng Hồng Kỳ chỉ bán mẫu ôtô điện này cho các công ty kinh doanh dịch vụ gọi xe trực tuyến. Mãi đến nay, Hồng Kỳ E-QM5 mới được bán cho khách hàng cá nhân. Tại thị trường Trung Quốc, Hồng Kỳ E-QM5 chỉ có 2 phiên bản là đổi pin và sạc pin. Giá xe Hồng Kỳ E-QM5 2022 ở 2 phiên bản này lần lượt là 122.800 Nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng) và 165.800 Nhân dân tệ (580 triệu đồng). Được định vị trong phân khúc sedan cỡ trung, Hồng Kỳ E-QM5 sở hữu chiều dài 5.040 mm, chiều rộng 1.910 mm, chiều cao 1.569 mm và chiều dài cơ sở 2.990 mm. Có thể nói, so với những mẫu sedan hạng D điển hình như Toyota Camry hay Honda Accord, Hồng Kỳ E-QM5 có kích thước lớn hơn đáng kể, đặc biệt là chiều dài và chiều dài cơ sở nhằm đảm bảo không gian dành cho hàng ghế sau càng rộng càng tốt. Nguyên nhân là do mẫu xe này được thiết kế tập trung vào hành khách phía sau hơn là người lái. Ngoài kích thước, hãng Hồng Kỳ còn thiết kế cửa sau của xe lớn hơn cửa trước. Trong khi đó, cột C được đẩy về phía sau nhiều nhất có thể để nới rộng không gian cho hành khách trên hàng ghế sau Xe điện Hồng Kỳ E-QM5 sở hữu thiết kế đầu xe với 12 khe gió nằm dọc, đóng vai trò như lưới tản nhiệt. Bao quanh lưới tản nhiệt và đèn LED định vị ban ngày là đèn chờ dẫn đường có thiết kế uốn cong mềm mại, kéo dài lên tận nắp ca-pô. Trong khi đó, đèn pha của xe nằm thấp bên dưới, ở hai góc của cản trước. Ở giữa nắp ca-pô cũng có đường màu đỏ vốn là logo riêng của thương hiệu Hồng Kỳ. Bên sườn, Hồng Kỳ E-QM5 được trang bị đường vai xe tạo cảm giác mạnh mẽ, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Trong khi đó, cổng sạc của xe được đặt phía sau chắn bùn trước bên trái. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ "L", ôm lấy hai góc đuôi xe. Cụm đèn hậu này có thiết kế gợi liên tưởng đến một số mẫu xe Cadillac như CT5, CT4 hoặc XT6. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hồng Kỳ E-QM5 cũng được thiết kế theo phong cách táo bạo. Đồng thời, nội thất của xe còn tạo cảm giác tối giản nhưng công nghệ cao. Bên trong mẫu xe này không có nhiều nút bấm cơ học vì các tính năng được điều khiển qua màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình này có kích thước 10,1 inch, hỗ trợ tính năng ra lệnh bằng giọng nói và camera lùi. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ cỡ lớn nhưng vẫn đi kèm đồng hồ báo vòng tua máy dạng cơ truyền thống. Chính giữa vô lăng là tem chữ nổi "Hồng Kỳ" thay cho logo của hãng. Thêm vào đó là cần số khá ngắn và tạo cảm giác đầm, chắc, phanh tay điện tử cũng như tính năng tự động giữ phanh tạm thời. "Trái tim" của Hồng Kỳ E-QM5 là mô-tơ điện có công suất tối đa 188 mã lực. Xe có thể chạy được 431 km sau khi sạc đầy pin. Ở phiên bản sạc pin, xe có hệ thống sạc nhanh, giúp tăng dung lượng pin từ 20% lên 80% trong thời gian chỉ 30 phút. Trong khi đó, ở phiên bản đổi pin, thời gian đổi pin cho xe chỉ rơi vào khoảng 1,5 phút. Cuối cùng là những trang bị an toàn như cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động... Video: Chi tiết Hồng Kỳ E-QM5 2022 chạy điện tại Trung Quốc.