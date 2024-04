Cận cảnh Honda Wave 125i nhập Thái, đắt gấp đôi Future ở Việt Nam

Thị trường xe máy Việt Nam rất đa dạng ở nhiều phân khúc khác nhau và ngay trong cùng phân khúc xe số cỡ nhỏ. Mặc dù dòng xe sản xuất nội địa Honda Future FI đã có mặt và tạo được danh tiếng với người dùng Việt Nam, nhưng không phải là không có sự cạnh tranh mạnh từ dòng xe Honda Wave 125i nhập Thái lan. Honda Wave 125i 2024 mới tại Thái Lan hiện có giá niêm yết dao động từ 55.200 baht (38,5 triệu đồng) tới 57.400 baht (40 triệu đồng), tùy vào bản vành nan hay vành đúc. Mức giá niêm yết của Honda Wave 125i tại Thái Lan nếu tính ra không chênh lệch với Honda Future 125 FI lắp ráp ở Việt Nam là bao nhiêu. Nhưng câu chuyện trở nên hoàn toàn khác khi Honda Wave 125i nhập Thái về bán ở Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Khảo sát một số đại lý bán lẻ tư nhân tại Việt Nam cho thấy, giá xe Honda Wave 125i 2024 đang được phân phối từ 60-80 triệu đồng. Mức giá như vậy rõ ràng đắt gấp đôi so với sản phẩm đồng cấp Honda Future 125 FI. Câu hỏi đặt ra là Honda Wave 125i có gì để thu hút người tiêu dùng khi có giá bán đắt nổi trội so với Future 125 FI như vậy? Hiển nhiên, điểm khác biệt của Wave 125i với Future FI chính là mẫu xe Wave 125i là dòng xe nhập khẩu. Trải qua hàng chục năm, những sản phẩm xe máy Honda nhập khẩu về thường cuốn hút một bộ phận nhất định của người tiêu dùng ở Việt Nam, không chỉ sản phẩm nhập Thái mà cả những chiếc xe máy Honda nhập Indonesia hay trung Quốc... Không những thế, Wave 125i cũng được đánh giá là dòng sản phẩm có nhiều ưu thế cả về thiết kế và trang bị . Diện mạo xe trang nhã, công nghệ tiên tiến. Điển hình như hệ thống đèn pha hoàn toàn bằng bóng LED, chìa khóa xe tích hợp 4 trong 1, có cả tính năng mở cốp tiện ích. Phía trước xe có hộc đựng đồ để vừa chai nước nhỏ, yên ngồi xe rộng rãi và bên dưới là cốp đựng đồ rộng. Thiết kế vành bánh xe nhìn mạnh mẽ, thể thao, các tấm ốp trên xe sắc cạnh và bề thế. Đáng chú ý, sức mạnh của Wave 125i đến từ loại động cơ Honda Smart Engine 125cc, phun xăng điện tử PGM-FI, giúp xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm xăng. Theo công bố của nhà sản xuất, Wave 125i đạt mức tiêu thụ trung bình là 71,4 km/lít. Nhìn chung, Honda Wave 125i ngoài mác xe ngoại nhập thì chưa có gì nổi trội hơn Honda Future 125 FI lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc thích xe ngoại lại thu hút người dùng Việt trong nhiều năm qua khiến lượng cung không đủ cầu nên tăng giá là điều hiển nhiên. Tổng thể mà nói, Wave 125i là dòng xe vận hành đáng tin cậy, đem lại hiệu quả về việc đi lại hằng ngày và tiết kiệm chi phí vận hành. Chỉ có điều, giá xe khi nhập về Việt Nam do phải thêm các chi phí khác nên có mức bán ra khá đắt so với một mẫu xe số cỡ nhỏ. Video: Chi tiết xe máy số phổ thông Honda Wave 125i 2024.

