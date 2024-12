Cận cảnh Honda Super Cub Disney Limited Edition giá hơn 200 triệu

Vào năm 2023, hãng xe Nhật Bản đã tung ra Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Walt Disney. Phiên bản này chỉ sản xuất 100 chiếc trên toàn cầu, mỗi xe đều có số thứ tự riêng biệt. Khi mới ra mắt, mẫu xe này nhanh chóng được các cửa hàng xe máy tư nhân nhập khẩu về Việt Nam với số lượng khoảng 10 chiếc. Tại thời điểm đó, giá xe Honda Super Cub Disney Limited Edition dao động trên 150 triệu đồng, có thời điểm cao nhất tới 300 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, một số đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu đã rao bán chiếc xe này với giá lên tới hơn 200 triệu đồng, gấp đôi mức giá bán xe máy Honda Super Cub Disney Limited Edition tại thị trường Thái Lan sản xuất là 116.400 baht (khoảng 80 triệu đồng). Theo thông tin từ đơn vị này, xe hoàn toàn mới và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự những chiếc đã có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm ngoái. Điều này khiến giá của Super Cub Disney Limited Edition tại Việt Nam cao hơn cả chiếc Honda SH 350i 2025 có giá từ 151,19 triệu đồng. Phiên bản giới hạn Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition 2023 mới do thương hiệu xe Nhật Bản hợp tác cùng Disney sản xuất chỉ 100 chiếc (kỷ niệm 100 năm thành lập), mỗi chiếc đánh số thứ tự từ 1 đến 100, một trong số đó đã có mặt tại Việt Nam và chiếc trong bài được đánh số thứ tự 50/100. Về ngoại hình, không có sự khác biệt hoặc trang bị nào đáng kể đối với phiên bản giới hạn so với bản C125 đang bán ra trên thị trường, chỉ có một số chi tiết nhỏ và việc phối màu được bổ sung vào để tạo điểm nhấn và làm cho Honda Super Cub C125 Disney 2023 khác đi. Biểu tượng chuột Mickey với cả logo lẫn tên gọi xuất hiện ở nhiều khu khu vực thân, lườn trước ngay dưới khu vực yên xe. Biểu tượng này rõ ràng hơn với hình ảnh mặt chú chuột Mickey đang tươi cười - một biểu tượng đã quá quen thuộc trên toàn thế giới mà Disney tạo ra. Bên cạnh đó, ở phần ốp nằm ngay cạnh cùm khoá, Honda cũng có một mảng kim loại đánh dấu phiên bản giới hạn x/100. Ở phiên bản thông thường, khu vực ốp này sẽ có phần nắp được làm bằng crom bóng, nhưng trên phiên bản Disney thì lại được làm bằng nhựa nhám. Các chi tiết khác của bản Super Cub Disney Limited Edition cũng không khác biệt gì so với chiếc Honda Cub C125 đang bán ra trên thị trường hiện nay. Toàn bộ hệ thống đèn của Super Cub C125 sử dụng công nghệ LED bao gồm đèn trước hình tròn mang phong cách hiện đại. Đối với phiên bản đặc biệt, yên xe màu đỏ và được gắn sẵn phần yên cho người ngồi sau. Xe cũng được trang bị ổ khoá SmartKey. Xe vẫn có bảng đồng hồ điện tử công nghệ LCD DSTN kết hợp với đồng hồ cơ báo tốc độ truyền thống và các nút thông báo trạng thái của xe - đồng hồ LCD hiển thị thông tin về xăng, ODO, trip… Bánh trước xe sử dụng phanh đĩa do sở hữu khối động cơ 125cc mạnh hơn những chiếc Cub khác. Thiết kế pô "quả nhót" hoài cổ kết hợp với bộ gắp sau được làm mới bằng nhôm nguyên khối. Giá để chân cho người ngồi sau được bổ sung khi có chỗ ngồi cho người thứ hai. Phiên bản Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition cũng sử dụng động cơ dung tích 124cc, 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, kết hợp với hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất 9.65 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10.4 Nm. Video: Honda Super Cub ra mắt giá bán Disney Limited Edition.

