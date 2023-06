Vespa Disney Mickey Mouse - hứa hẹn tạo cơn sốt như 946 Dior

Theo đó, chiếc Disney Mickey Mouse by Vespa này sẽ được sản xuất giới hạn giống như các bản đặc biệt trước đây. Phiên bản đặc biệt này được phát triển dựa trên mẫu Vespa Primavera quen thuộc nhưng được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ từ phối màu đến các chi tiết thiết kế trên xe. Mẫu xe ga Vespa Mickey Mouse sở hữu đến 4 màu sơn: đen, đỏ, trắng và vàng, giống như màu sắc đặc trưng trên chú chuột Mickey. Như màu đen trên thân xe giống như bộ quần áo mà Mickey mặc, gương màu đen giống chiếc tai, các bánh xe màu vàng gợi liên tưởng đến đôi giày của chú chuột. Các hình vẽ chú chuột Mickey trên nền đen trắng được sử dụng làm tem ở mặt trước, cũng như các mặt bên của xe. Yên ngồi trên Vespa Mickey Mouse được dập chìm chữ ký mang tính biểu tượng của chuột Mickey, tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những phiên bản khác. Việc dập chìm một họa tiết trên yên ngồi đó là điều mà Vespa chưa bao giờ làm trên những mẫu xe của họ và điều đó đã khiến cho Vespa Mickey Mouse trở thành một ngoại lệ đặc biệt. Là phiên bản đặc biệt nhưng Vespa Mickey Mouse vẫn sở hữu những trang bị như một chiếc Vespa Primavera thông thường như: đồng hồ analog kết hợp cùng LCD, hệ thống đèn lái Led, dàn chân sử dụng thắng trước dạng phanh đĩa thắng sau dạng phanh đùm… Tại Châu Âu, xe được phân phối với 3 phiên bản là Primavera 50, 125 và 150. Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng có đủ cả 3 phiên bản này. Hiện giá xe Vespa Disney Mickey Mouse chưa được công bố và cũng chưa có thông tin sẽ có bao nhiêu chiếc Vespa phiên bản giới hạn này được sản xuất trên toàn thế giới. Video: Giới thiệu xe ga Disney Mickey Mouse by Vespa.

