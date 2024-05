Cận cảnh Honda Super Cub 110 nhập Thái gần 90 triệu tại Việt Nam

Honda Super Cub 110 2024 mới được nhập khẩu từ Thái Lan có giá chào bán là 89 triệu đồng. Mức giá bán này rẻ hơn so với mức giá bán 140 triệu đồng của Cub 110 2024 nhập khẩu từ Nhật Bản. Tuy vậy, so với mặt bằng xe số trên thị trường thì mức giá bán này vẫn thuộc hàng đắt đỏ. Giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng xe máy số Honda Super Cub huyền thoại, Cub 110 nhập khẩu Thái Lan có ngôn ngữ thiết kế gọn nhẹ với kích thước tổng thể là 698 x 1,876 x 1,042mm, chiều cao yên 744mm và khối lượng 98kg phù hợp với thể trạng của nhiều người sử dụng. Xe sở hữu đèn pha tròn sử dụng công nghệ LED với 2 tầng chiếu, kèm theo đó là đèn xi nhan và gương chiếu hậu cũng được làm tròn cổ điển. Trong khi đó cụm đèn chiếu hậu có chóa đèn vuông vức hơn. Cụm đồng hồ sử dụng trên Honda Super Cub 110 2024 là dạng kết hợp analog và LCD cho khả năng hiển thị rõ ràng và đầy đủ các thông số lái xe. Chìa khóa của mẫu xe máy số Honda Super Cub 110 nhập Thái Lan về Việt Nam sử dụng vẫn là khóa cơ với đủ chức năng đem tới tiện lợi và thân thiện với người sử dụng. Khác biệt với Honda Cub C125 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, dòng Cub 110 sử dụng yên xe liền dài tương tự như Honda Dream. Tuy vậy tổng thể vẫn gọn nhẹ với những đường nét bo cong mềm mại. Trong khi đó, giảm xóc trước vẫn là ống lồng, và xe sử dụng hệ thống phanh đùm cho cả bánh trước và sau vẫn đủ đảm bảo an toàn ấn tượng cho sức mạnh vận hành của mẫu xe số này. Cub 110 Thái Lan cũng sử dụng bộ vành nan hoa thay vì vành đúc, kèm theo đó là lốp có có săm. Về sức mạnh, xe được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 110cc kèm hệ thống làm mát bằng không khí. Xe cũng được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI nên rất tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình rơi vào khoảng 1,4 lít xăng/100 km. Cub 110 Thái Lan sử dụng kết cấu hộp số tròn 4 cấp. Tại thị trường Thái Lan, mức giá xe Honda Super Cub 110 2024 bán ra niêm yết là 48.400 baht (tương đương khoảng 33,5 triệu đồng) - như vậy, sau khi về Việt Nam mức giá của xe đã đắt gần 3 lần. Video: Xem chi tiết Honda Super Cub 110 2024 mới tại Thái Lan.

Honda Super Cub 110 2024 mới được nhập khẩu từ Thái Lan có giá chào bán là 89 triệu đồng. Mức giá bán này rẻ hơn so với mức giá bán 140 triệu đồng của Cub 110 2024 nhập khẩu từ Nhật Bản. Tuy vậy, so với mặt bằng xe số trên thị trường thì mức giá bán này vẫn thuộc hàng đắt đỏ. Giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng xe máy số Honda Super Cub huyền thoại, Cub 110 nhập khẩu Thái Lan có ngôn ngữ thiết kế gọn nhẹ với kích thước tổng thể là 698 x 1,876 x 1,042mm, chiều cao yên 744mm và khối lượng 98kg phù hợp với thể trạng của nhiều người sử dụng. Xe sở hữu đèn pha tròn sử dụng công nghệ LED với 2 tầng chiếu, kèm theo đó là đèn xi nhan và gương chiếu hậu cũng được làm tròn cổ điển. Trong khi đó cụm đèn chiếu hậu có chóa đèn vuông vức hơn. Cụm đồng hồ sử dụng trên Honda Super Cub 110 2024 là dạng kết hợp analog và LCD cho khả năng hiển thị rõ ràng và đầy đủ các thông số lái xe. Chìa khóa của mẫu xe máy số Honda Super Cub 110 nhập Thái Lan về Việt Nam sử dụng vẫn là khóa cơ với đủ chức năng đem tới tiện lợi và thân thiện với người sử dụng. Khác biệt với Honda Cub C125 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, dòng Cub 110 sử dụng yên xe liền dài tương tự như Honda Dream. Tuy vậy tổng thể vẫn gọn nhẹ với những đường nét bo cong mềm mại. Trong khi đó, giảm xóc trước vẫn là ống lồng, và xe sử dụng hệ thống phanh đùm cho cả bánh trước và sau vẫn đủ đảm bảo an toàn ấn tượng cho sức mạnh vận hành của mẫu xe số này. Cub 110 Thái Lan cũng sử dụng bộ vành nan hoa thay vì vành đúc, kèm theo đó là lốp có có săm. Về sức mạnh, xe được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 110cc kèm hệ thống làm mát bằng không khí. Xe cũng được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI nên rất tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình rơi vào khoảng 1,4 lít xăng/100 km. Cub 110 Thái Lan sử dụng kết cấu hộp số tròn 4 cấp. Tại thị trường Thái Lan, mức giá xe Honda Super Cub 110 2024 bán ra niêm yết là 48.400 baht (tương đương khoảng 33,5 triệu đồng) - như vậy, sau khi về Việt Nam mức giá của xe đã đắt gần 3 lần. Video: Xem chi tiết Honda Super Cub 110 2024 mới tại Thái Lan.