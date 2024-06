Cận cảnh Honda SH Vetro 2024 bản giới hạn từ 140 triệu Việt Nam

Lô xe Honda SH Vetro 2024 mới đầu tiên được đưa về nước bởi một cửa hàng tư nhân chuyên nhập khẩu và phân phối mô tô, xe máy tại TP. HCM. Đơn vị này cho biết Honda SH Vetro được bán ra với 2 phiên bản. Mức giá xe Honda SH Vetro 2024 bản động cơ 12cc bán hơn 140 triệu đồng, trong khi bản 150cc hơn 170 triệu đồng, chưa gồm chi phí ra biển số. Như vậy, mức giá này cao gấp rưỡi so với những chiếc SH bản phổ thông đang được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.Honda SH Vetro bản đặc biệt được lấy cảm hứng thiết kế từ Honda Sky - mẫu xe ga 50 phân khối sản xuất tại nhà máy của Honda ở Atessa, Ý, ra đời vào năm 1996. Về thiết kế, Honda SH Vetro có kiểu dáng tương tự bản thường. Điểm khác biệt và cũng đặc biệt nhất trên mẫu xe này so với bản thường nằm ở màu sơn. Theo đó trong tiếng Ý, Vetro có nghĩa là thuỷ tinh và để phù hợp với cái tên này xe được sơn màu xanh lục bán trong suốt như thủy tinh. Để tăng thêm phần nổi bật, một số chi tiết của xe được sơn đen tạo độ tương phản. Riêng logo Honda có màu trắng và tem SH có màu bạc ở hai bên thân. Chưa hết, ở phần mặt nạ trước Honda SH Vetro còn có điểm nhấn 3 dải màu sơn xanh, trắng và đỏ lấy cảm hứng từ quốc kỳ Ý. Phía trên 3 dải màu này là dòng chữ "Limited Edition", cho thấy đây là phiên bản đặc biệt giới hạn. Bên cạnh đó, Honda SH Vetro còn sở hữu các trang bị đáng chú ý khác như: màn hình LCD hiển thị thông tin vận hành, đèn LED, chìa khóa thông minh Smartkey, mâm đúc 16 inch, phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh và phanh đĩa trước/sau,… Về truyền động, Honda SH Vetro không có khác biệt về động cơ so với bản thường. Phiên bản 125i dùng động cơ eSP+ 125 phân khối, cho công suất tối đa 13 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12 Nm. Trong khi đó, phiên bản 150i được trang bị động cơ 150 phân khối với công suất tối đa 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm. Cả hai động cơ đều có công nghệ ngắt máy tạm thời Idling Stop để giảm lượng xăng tiêu thụ. Honda SH Vetro phiên bản đặc biệt đang bán tại Việt Nam chỉ được sản xuất số lượng giới hạn 700 chiếc, gồm 200 chiếc Honda SH125i Vetro và 500 chiếc SH150i Vetro phân phối trên toàn cầu. Video: Cận cảnh Honda SH125i SH150i phiên bản Vetro Limited 2024.

